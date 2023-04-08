Ömer dizisinin 12. bölümünde neler olacak? Gamze ve Ömer’in yeni sınavı

Star’ın sevilen dizisi Ömer, yayınladığı ilk günden beri izleyicinin ilgisini çekiyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizinin 12. bölümü ise merak konusu oldu.
10 Nisan Pazartesi akşamı ekrana gelecek Ömer’in yeni bölümünün konusu şöyle;
Erdal’ın Gamze ile evlenebilmesi için Tuna’yı ikna eden Ömer, bu hamlesiyle Süreyya’nın aklındaki şüpheleri yok eder.
Erdal’ın teşekkür etmek için Ömer ve Süreyya’yı yemeğe davet etmesi, Gamze ve Ömer için yeni bir sınav anlamına gelir.
Yeni işine alışmaya çalışan Nisa, Hakan’ın boşanma davası açtığı haberiyle yıkılır.
Kardeşlerini Gamze’den uzak tutmak isteyen Tahir, Nisa’yı ve çocukları kendi evine getirir.
Bu taşınmayı engellemek isteyen Şükran ise, sıra dışı bir yola başvurur.
Yaman ile birlikte babasını bulmaya çalışan Emine, onu bir anda yepyeni bir hayatın içinde görünce sinirlerine hakim olamaz ve tüm aileyi şaşkına döndürecek bir bombanın fitilini ateşler.
Evlilik konusunda iyice köşeye sıkışan Gamze ve Ömer içinde bulundukları imkansızlığın acısını birbirlerinden çıkarırken, Süreyya’nın Ömer’e doğru attığı adım, artık Gamze için her şeyin bittiğinin kanıtı olacaktır.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.