Ömer dizisinin 12. bölümünde neler olacak? Gamze ve Ömer’in yeni sınavı

Yayınlanan 11. bölümüyle sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren Star TV dizisi "Ömer"in 12. bölümünde neler yaşanacağı merak konusu oldu. Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı dizinin, 12. bölümünde Gamze ve Ömer yeni bir sınavla karşı karşıya kalır. Ömer dizisinin 12. bölümü 10 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında.

Ömer dizisinin 12. bölümünde neler olacak? Gamze ve Ömer’in yeni sınavı - 1

Star’ın sevilen dizisi Ömer, yayınladığı ilk günden beri izleyicinin ilgisini çekiyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizinin 12. bölümü ise merak konusu oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Ömer dizisinin 12. bölümünde neler olacak? Gamze ve Ömer’in yeni sınavı - 2

10 Nisan Pazartesi akşamı ekrana gelecek Ömer’in yeni bölümünün konusu şöyle;

Erdal’ın Gamze ile evlenebilmesi için Tuna’yı ikna eden Ömer, bu hamlesiyle Süreyya’nın aklındaki şüpheleri yok eder. 

Ömer dizisinin 12. bölümünde neler olacak? Gamze ve Ömer’in yeni sınavı - 3

Erdal’ın teşekkür etmek için Ömer ve Süreyya’yı yemeğe davet etmesi, Gamze ve Ömer için yeni bir sınav anlamına gelir.

Ömer dizisinin 12. bölümünde neler olacak? Gamze ve Ömer’in yeni sınavı - 4

Yeni işine alışmaya çalışan Nisa, Hakan’ın boşanma davası açtığı haberiyle yıkılır.

Ömer dizisinin 12. bölümünde neler olacak? Gamze ve Ömer’in yeni sınavı - 5

Kardeşlerini Gamze’den uzak tutmak isteyen Tahir, Nisa’yı ve çocukları kendi evine getirir. 

Ömer dizisinin 12. bölümünde neler olacak? Gamze ve Ömer’in yeni sınavı - 6

Bu taşınmayı engellemek isteyen Şükran ise, sıra dışı bir yola başvurur.

Ömer dizisinin 12. bölümünde neler olacak? Gamze ve Ömer’in yeni sınavı - 7

Yaman ile birlikte babasını bulmaya çalışan Emine, onu bir anda yepyeni bir hayatın içinde görünce sinirlerine hakim olamaz ve tüm aileyi şaşkına döndürecek bir bombanın fitilini ateşler.

Ömer dizisinin 12. bölümünde neler olacak? Gamze ve Ömer’in yeni sınavı - 8

Evlilik konusunda iyice köşeye sıkışan Gamze ve Ömer içinde bulundukları imkansızlığın acısını birbirlerinden çıkarırken, Süreyya’nın Ömer’e doğru attığı adım, artık Gamze için her şeyin bittiğinin kanıtı olacaktır.

Ömer dizisinin 12. bölümünde neler olacak? Gamze ve Ömer’in yeni sınavı - 9

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.

Ömer dizisinin 12. bölümünde neler olacak? Gamze ve Ömer’in yeni sınavı - 10

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