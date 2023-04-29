Ömer dizisinin 15. bölümünde neler olacak? Ömer ve Gamze'yi bekleyen kötü sürpriz ne?

Selahattin Paşalı ile Gökçe Bahadır'ın başrollerini paylaştığı "Ömer" yeni bölümüyle Pazartesi 20.00’de Star’da.
1 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelecek Ömer’in yeni bölümünün konusu şöyle:
Her şeyi göze alarak gizlice evlenen Gamze ve Ömer, mutluluklarını yaşayamadan gelen telefonlar sonucu gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalırlar.
Reşat’ın fenalaştığını öğrenen Ömer hemen babasına koşar.
Cemaati önünde küçük düşen Reşat ve Ömer arasında yaşanan tartışma Ömer’in evden ayrılmasıyla son bulur.
Hakan'ın iş yerine gelmesi nedeniyle sıkıntı yaşayan Nisa, evden kovulan Ömer'i evine alır.
Her şeye rağmen babasıyla ilişkisini düzelten Nisa, Reşat’ın bu durumu öğrenmesiyle büyük bir sınav vermek zorunda kalacaktır.
Büyük bir aşk ve umutla Ömer’le evlenmeyi kabul eden Gamze, Ömer’in başına gelenler yüzünden ümitsizliğe kapılmaya başlar.
İki aşık gizlice bir araya geldiklerinde, tüm zorluklara göğüs germelerini sağlayan gücü yine aşklarında bulurlar.
Her şeye rağmen bu gizli evliliğe devam etme kararı veren Ömer ve Gamze’yi bu sefer kötü bir sürpriz beklemektedir.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.