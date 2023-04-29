Ömer dizisinin 15. bölümünde neler olacak? Ömer ve Gamze'yi bekleyen kötü sürpriz ne?

Tüm imkansızlıkların karşısına aşkı koyan hikayesiyle ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken "Ömer", yeni bölümüyle 1 Mayıs Pazartesi Star’da ekrana gelecek. Yeni bölümde yeni evlenen Ömer ile Gamze'yi kötü bir sürpriz bekliyor.

Ömer dizisinin 15. bölümünde neler olacak? Ömer ve Gamze'yi bekleyen kötü sürpriz ne? - 1

Selahattin Paşalı ile Gökçe Bahadır'ın başrollerini paylaştığı "Ömer" yeni bölümüyle Pazartesi 20.00’de Star’da.

1 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelecek Ömer’in yeni bölümünün konusu şöyle: 

N-LIFE HABERLERİ

Ömer dizisinin 15. bölümünde neler olacak? Ömer ve Gamze'yi bekleyen kötü sürpriz ne? - 2

Her şeyi göze alarak gizlice evlenen Gamze ve Ömer, mutluluklarını yaşayamadan gelen telefonlar sonucu gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalırlar. 

Ömer dizisinin 15. bölümünde neler olacak? Ömer ve Gamze'yi bekleyen kötü sürpriz ne? - 3

Reşat’ın fenalaştığını öğrenen Ömer hemen babasına koşar. 

Ömer dizisinin 15. bölümünde neler olacak? Ömer ve Gamze'yi bekleyen kötü sürpriz ne? - 4

Cemaati önünde küçük düşen Reşat ve Ömer arasında yaşanan tartışma Ömer’in evden ayrılmasıyla son bulur. 

Ömer dizisinin 15. bölümünde neler olacak? Ömer ve Gamze'yi bekleyen kötü sürpriz ne? - 5

Hakan'ın iş yerine gelmesi nedeniyle sıkıntı yaşayan Nisa, evden kovulan Ömer'i evine alır.

Ömer dizisinin 15. bölümünde neler olacak? Ömer ve Gamze'yi bekleyen kötü sürpriz ne? - 6

Her şeye rağmen babasıyla ilişkisini düzelten Nisa, Reşat’ın bu durumu öğrenmesiyle büyük bir sınav vermek zorunda kalacaktır. 

Ömer dizisinin 15. bölümünde neler olacak? Ömer ve Gamze'yi bekleyen kötü sürpriz ne? - 7

Büyük bir aşk ve umutla Ömer’le evlenmeyi kabul eden Gamze, Ömer’in başına gelenler yüzünden ümitsizliğe kapılmaya başlar. 

Ömer dizisinin 15. bölümünde neler olacak? Ömer ve Gamze'yi bekleyen kötü sürpriz ne? - 8

İki aşık gizlice bir araya geldiklerinde, tüm zorluklara göğüs germelerini sağlayan gücü yine aşklarında bulurlar. 

Ömer dizisinin 15. bölümünde neler olacak? Ömer ve Gamze'yi bekleyen kötü sürpriz ne? - 9

Her şeye rağmen bu gizli evliliğe devam etme kararı veren Ömer ve Gamze’yi bu sefer kötü bir sürpriz beklemektedir.  

Ömer dizisinin 15. bölümünde neler olacak? Ömer ve Gamze'yi bekleyen kötü sürpriz ne? - 10

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.

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