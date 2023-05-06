Ömer dizisinin 16. bölümünde neler olacak? Gamze, Erdal’a gerçeği söyleyecek mi?

Tüm imkansızlıkların karşısına aşkı koyan hikayesiyle ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken "Ömer", yeni bölümüyle 8 Mayıs Pazartesi Star’da ekrana gelecek. Yeni bölümde yeni evlenen Ömer ile Gamze'yi kötü bir sürpriz bekliyor.

Ömer dizisinin 16. bölümünde neler olacak? Gamze, Erdal’a gerçeği söyleyecek mi? - 1

Selahattin Paşalı ile Gökçe Bahadır'ın başrollerini paylaştığı "Ömer" yeni bölümüyle Pazartesi 20.00’de Star’da yayınlanıyor.

8 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelecek Ömer’in yeni bölümünün konusu şöyle: 

N-LIFE HABERLERİ

Ömer dizisinin 16. bölümünde neler olacak? Gamze, Erdal’a gerçeği söyleyecek mi? - 2

Hakan'ın evlendiklerini öğrenmesi Ömer ve Gamze'nin içinde olduğu sıkıntılı süreci daha da zorlu hale getirir. 

Ömer dizisinin 16. bölümünde neler olacak? Gamze, Erdal’a gerçeği söyleyecek mi? - 3

Üzerindeki tehdit giderek büyüyen Ömer çareyi Süreyya'yı gerçekleri söylemesi için ikna etmekte bulur fakat işler beklediği gitmez. 

Ömer dizisinin 16. bölümünde neler olacak? Gamze, Erdal’a gerçeği söyleyecek mi? - 4

Ömer’in polisler tarafından gözaltına alınması başta Reşat olmak üzere herkes için şok etkisi yaratır.

Ömer dizisinin 16. bölümünde neler olacak? Gamze, Erdal’a gerçeği söyleyecek mi? - 5

Kardeşinin Gamze ile evlendiğini öğrenen Nisa, bunun şaşkınlığını atlatamadan Hakan'ın şantajlarına maruz kalmaya başlar.

Ömer dizisinin 16. bölümünde neler olacak? Gamze, Erdal’a gerçeği söyleyecek mi? - 6

Artık elinde Nisa’ya karşı güçlü bir koz olan Hakan gözünü iyice karartır ve Zerrin’in karşısına çıkar. Fakat onları bir sürpriz beklemektedir.

Ömer dizisinin 16. bölümünde neler olacak? Gamze, Erdal’a gerçeği söyleyecek mi? - 7

Evliliğin mutluluğunu yaşayamadan kendini büyük sorunların içinde bulan Ömer, Gamze'nin sevgisi ve desteği sayesinde güçlü kalmaya çalışır. 

Ömer dizisinin 16. bölümünde neler olacak? Gamze, Erdal’a gerçeği söyleyecek mi? - 8

Ancak Gamze’nin Erdal’a gerçeği söyleyememesi ikili arasındaki gerginliği artırır.

Ömer dizisinin 16. bölümünde neler olacak? Gamze, Erdal’a gerçeği söyleyecek mi? - 9

Gamze sonunda cesaretini toplayıp Erdal’ın karşısına çıktığında gelen beklenmedik telefon Erdal’ı inanması güç gerçeklerle karşı karşıya bırakır. 

Ömer dizisinin 16. bölümünde neler olacak? Gamze, Erdal’a gerçeği söyleyecek mi? - 10

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.

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