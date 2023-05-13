Ömer dizisinin 17. bölümünde neler olacak? Süreyya Ömer'den intikam almaya kararlı

Tüm imkansızlıkların karşısına aşkı koyan hikayesiyle ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken "Ömer", yeni bölümüyle 15 Mayıs Pazartesi Star’da ekrana gelecek. Yeni bölümde Süreyya Ömer'den intikam almaya kararlı görünüyor.

Ömer dizisinin 17. bölümünde neler olacak? Süreyya Ömer'den intikam almaya kararlı - 1

Selahattin Paşalı ile Gökçe Bahadır'ın başrollerini paylaştığı "Ömer" yeni bölümüyle Pazartesi 20.00’de Star’da yayınlanıyor.

15 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelecek Ömer’in yeni bölümünün konusu şöyle: 

N-LIFE HABERLERİ

Ömer dizisinin 17. bölümünde neler olacak? Süreyya Ömer'den intikam almaya kararlı - 2

Gamze sonunda Erdal'a ayrılmak istediğini söyler. Bu ani gelişme Erdal'ın, Süreyya'nın Ömer ve Gamze’yle ilgili iddialarını bir kez daha düşünmesine neden olur. 

Ömer dizisinin 17. bölümünde neler olacak? Süreyya Ömer'den intikam almaya kararlı - 3

Gamze’nin Erdal’dan ayrıldığını öğrenen Süreyya, şüphelerinin doğru olduğunu görünce çılgına döner ve Ömer'den intikam almak için gözünü karartır.

Ömer dizisinin 17. bölümünde neler olacak? Süreyya Ömer'den intikam almaya kararlı - 4

Kocasının yarattığı sorunlarla mücadele ederken, bir yandan da Ömer'e yardımcı olmaya çalışan Nisa, hiç beklemediği bir yerde Zerrin'le karşılaşınca büyük bir şok yaşar.

Ömer dizisinin 17. bölümünde neler olacak? Süreyya Ömer'den intikam almaya kararlı - 5

Hakan'a boşanmak istediğini söyleyen Nisa, kocasının şantajlarına devam etmesiyle çaresiz kalır.

Ömer dizisinin 17. bölümünde neler olacak? Süreyya Ömer'den intikam almaya kararlı - 6

Ömer'le ilgili üst üste hayal kırıklıkları yaşayan Reşat, Süreyya'nın iddialarının yalan olduğunu öğrenince derin bir oh çeker. 

Ömer dizisinin 17. bölümünde neler olacak? Süreyya Ömer'den intikam almaya kararlı - 7

Bu gelişme oğluyla arasındaki buzları biraz olsun eritse de Süreyya'nın suçlamayı sürdürmesi onların önündeki en büyük sınavdır. 

Ömer dizisinin 17. bölümünde neler olacak? Süreyya Ömer'den intikam almaya kararlı - 8

Ömer ve Gamze her şeye rağmen bir arada güçlü kalmaya çabalarken her ikisi de evlerine gelen davetsiz misafirlerle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

Ömer dizisinin 17. bölümünde neler olacak? Süreyya Ömer'den intikam almaya kararlı - 9

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor.

Ömer dizisinin 17. bölümünde neler olacak? Süreyya Ömer'den intikam almaya kararlı - 10

Senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.

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