Ömer dizisinin 17. bölümünde neler olacak? Süreyya Ömer'den intikam almaya kararlı

Selahattin Paşalı ile Gökçe Bahadır'ın başrollerini paylaştığı "Ömer" yeni bölümüyle Pazartesi 20.00’de Star’da yayınlanıyor.
15 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelecek Ömer’in yeni bölümünün konusu şöyle:
Gamze sonunda Erdal'a ayrılmak istediğini söyler. Bu ani gelişme Erdal'ın, Süreyya'nın Ömer ve Gamze’yle ilgili iddialarını bir kez daha düşünmesine neden olur.
Gamze’nin Erdal’dan ayrıldığını öğrenen Süreyya, şüphelerinin doğru olduğunu görünce çılgına döner ve Ömer'den intikam almak için gözünü karartır.
Kocasının yarattığı sorunlarla mücadele ederken, bir yandan da Ömer'e yardımcı olmaya çalışan Nisa, hiç beklemediği bir yerde Zerrin'le karşılaşınca büyük bir şok yaşar.
Hakan'a boşanmak istediğini söyleyen Nisa, kocasının şantajlarına devam etmesiyle çaresiz kalır.
Ömer'le ilgili üst üste hayal kırıklıkları yaşayan Reşat, Süreyya'nın iddialarının yalan olduğunu öğrenince derin bir oh çeker.
Bu gelişme oğluyla arasındaki buzları biraz olsun eritse de Süreyya'nın suçlamayı sürdürmesi onların önündeki en büyük sınavdır.
Ömer ve Gamze her şeye rağmen bir arada güçlü kalmaya çabalarken her ikisi de evlerine gelen davetsiz misafirlerle yüzleşmek zorunda kalacaktır.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor.
Senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.