Ömer dizisinin 20. bölümünde neler olacak? Haluk Tuna’yı Gamze’den ayırıyor

Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın başrolleri paylaştığı "Ömer" dizisi, yeni bölümüyle 5 Haziran Pazartesi 20.00’de. Yeni bölümde, Gamze'nin eski eşi Haluk, Tuna’yı Gamze’den ayırıyor.

Ömer dizisinin 20. bölümünde neler olacak? Haluk Tuna’yı Gamze’den ayırıyor - 1

Tüm imkansızlıkların karşısına aşkı koyan hikayesiyle ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken "Ömer", yeni bölümüyle 5 Haziran Pazartesi 20.00’de Star’da.

N-LIFE HABERLERİ

Ömer dizisinin 20. bölümünde neler olacak? Haluk Tuna’yı Gamze’den ayırıyor - 2

5 Haziran Pazartesi akşamı ekrana gelecek Ömer’in yeni bölümünün konusu şöyle; 

Ömer dizisinin 20. bölümünde neler olacak? Haluk Tuna’yı Gamze’den ayırıyor - 3

Haluk’un Ömer’in kapısına gelip Gamze’den oğlunu almak istemesi herkesi şaşkına döndürür. 

Ömer dizisinin 20. bölümünde neler olacak? Haluk Tuna’yı Gamze’den ayırıyor - 4

Geçmişten gelen bu beklenmedik misafir Ömer ve ailesi tarafından savuşturulsa da, Haluk'un neler yapabileceğini bilen Gamze Tuna için büyük bir korkuya kapılır.

Ömer dizisinin 20. bölümünde neler olacak? Haluk Tuna’yı Gamze’den ayırıyor - 5

İntikam hırsıyla dolup taşan Haluk, sadece Gamze'nin değil, tüm ailesinin de başını çok ağrıtacak bir adım atar.

Ömer dizisinin 20. bölümünde neler olacak? Haluk Tuna’yı Gamze’den ayırıyor - 6

Hakan'ın iş yerine gelmesi, tek başına evini geçindirmek ve ayakta durmak için mücadele eden Nisa ile aralarında büyük bir kavganın yaşanmasına sebep olur. 

Ömer dizisinin 20. bölümünde neler olacak? Haluk Tuna’yı Gamze’den ayırıyor - 7

Emine'nin Yaman'la olan yakınlığını sürdürmesiyse Nisa için günden güne daha da büyüyen bir sıkıntıdır.

Ömer dizisinin 20. bölümünde neler olacak? Haluk Tuna’yı Gamze’den ayırıyor - 8

Haluk'un ortaya çıkışıyla üzerlerindeki baskı daha da artan Ömer ve Gamze, evlendiklerini bir an önce Tuna'ya söylemek isterler. 

Ömer dizisinin 20. bölümünde neler olacak? Haluk Tuna’yı Gamze’den ayırıyor - 9

Ancak onlardan daha önce harekete geçen Haluk, Tuna'yı Gamze’den koparacak acımasız bir plan için düğmeye basar.

Ömer dizisinin 20. bölümünde neler olacak? Haluk Tuna’yı Gamze’den ayırıyor - 10

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.

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