Ömer dizisinin 24. bölümünde neler olacak? Ömer ve Gamze yüzleşiyor

Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı, Star TV'nin sevilen dizisi Ömer 24. bölümüyle 25 Eylül Pazartesi günü ekranlarda olacak. Son bölüme Gamze'nin ortadan kaybolmasıyla ilgili gerçeğin ortaya çıkması ve Reşat'ın Ömer'i içki içerken görmesi damga vurmuştu. İşte 24. bölümde yaşanacaklar...

Ömer dizisinin 24. bölümünde neler olacak? Ömer ve Gamze yüzleşiyor - 1

Tüm imkansızlıkların karşısına aşkı koyan hikayesiyle ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ömer, 24. Bölümü ile 25 Eylül Pazartesi 20.00’de Star’da ekranlara gelecek.

N-LIFE HABERLERİ

Ömer dizisinin 24. bölümünde neler olacak? Ömer ve Gamze yüzleşiyor - 2

25 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelecek Ömer’in yeni bölümünün konusu şöyle; 

Ömer'i içki masasında bulan Reşat, oğlunun kendini böylesine kaybettiğini görmekten büyük bir acı duyar. 

Ömer dizisinin 24. bölümünde neler olacak? Ömer ve Gamze yüzleşiyor - 3

Ömer'e yardım edememek, Reşat'ın kendini suçlu hissetmesine ve babalığını sorgulamasına neden olurken Gamze’ye büyük minnet duyar.

Ömer dizisinin 24. bölümünde neler olacak? Ömer ve Gamze yüzleşiyor - 4

Nisa, Hülya'nın bitmeyen takeplerini yerine getirmeye çalışırken Kamil ve Hülya'nın kasırgalı ilişkilerinin arasında kalmamak için büyük bir mücadele verir. 

Ömer dizisinin 24. bölümünde neler olacak? Ömer ve Gamze yüzleşiyor - 5

Emine ise Yaman ile birlikte dedesine bir kez daha yakalanmanın mahcubiyetini yaşar.

Ömer dizisinin 24. bölümünde neler olacak? Ömer ve Gamze yüzleşiyor - 6

Tahir ile Vicdan arasında ne olup bittiğini anlamaya çalışan Şükran, bu bilinmezlik yüzünden zor zamanlar geçirir.

Ömer dizisinin 24. bölümünde neler olacak? Ömer ve Gamze yüzleşiyor - 7

Ömer'i kendine getirmek için son çare olarak onu babasıyla karşı karşıya getiren Gamze, hiç istemese de Ömer’le aralarındaki iplerin daha da gerilmesine sebep olur. 

Ömer dizisinin 24. bölümünde neler olacak? Ömer ve Gamze yüzleşiyor - 8

Sonunda aralarında tutkulu bir yüzleşme yaşanır. İkisi de birbirine kalplerini sonuna kadar açarken bu uzun gecenin sabahında Ömer ve Gamze arasında bir daha hiç bir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Ömer dizisinin 24. bölümünde neler olacak? Ömer ve Gamze yüzleşiyor - 9

Yapımını OGM Pictures’ın, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor. 

Ömer, her pazartesi saat 20.00’de Star’da

Ömer dizisinin 24. bölümünde neler olacak? Ömer ve Gamze yüzleşiyor - 10

ÖMER 24. BÖLÜM FRAGMANI

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