Ömer dizisinin 24. bölümünde neler olacak? Ömer ve Gamze yüzleşiyor
Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı, Star TV'nin sevilen dizisi Ömer 24. bölümüyle 25 Eylül Pazartesi günü ekranlarda olacak. Son bölüme Gamze'nin ortadan kaybolmasıyla ilgili gerçeğin ortaya çıkması ve Reşat'ın Ömer'i içki içerken görmesi damga vurmuştu. İşte 24. bölümde yaşanacaklar...
Tüm imkansızlıkların karşısına aşkı koyan hikayesiyle ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ömer, 24. Bölümü ile 25 Eylül Pazartesi 20.00’de Star’da ekranlara gelecek.