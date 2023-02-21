Ömer dizisinin 5. bölüm tarihi ertelendi: Ömer yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Türkiye'yi yasa boğan depremler ardından ekran macerasına ara veren dizilerden biri de Ömer oldu. Pazartesi günleri yayınlanan Ömer dizisi en son 4. bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Peki, Ömer dizisi bu akşam var mı, yeni bölüm (5. bölüm) ne zaman?

Ömer dizisinin 5. bölüm tarihi ertelendi: Ömer yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? - 1

Birçok kanal, 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası yayın akışında değişikliğe gitti. Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın başrollerini paylaştığı Ömer dizisinin yeni bölümlerine de ara verildi.

Ömer dizisinin 5. bölüm tarihi ertelendi: Ömer yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? - 2

HATAY DEPREMİ NEDENİYLE ERTELENDİ

En son 30 Ocak'ta izleyicilerle buluşan Ömer dizisi 2 haftadır yayınlanmıyordu. Ömer dizisinin 5. bölümü için tarih 20 Şubat 2023 olarak belirlenmişti ancak Hatay'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki sarsıntı ardından erteleme kararı geldi.

Ömer dizisinin 5. bölüm tarihi ertelendi: Ömer yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? - 3

Ekran macerasında 4 bölümü geride bırakan Ömer dizisinin 27 Şubat Pazartesi günü yayınlanıp yayınlanmayacağı ilerleyen günlerde belli olacak.

Ömer dizisinin 5. bölüm tarihi ertelendi: Ömer yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? - 4

4. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Büyük umutlarla Gamze‘ye evlilik teklifi eden Ömer, aldığı cevapla hayal kırıklığına uğrar. Babasının ısrarlarına karşı artık daha fazla dayanamayarak Süreyya ile görüşmeyi kabul eder. Fakat olaylar tahmin ettiğinden de hızlı gelişecektir.

İhanete uğramanın acısıyla kıvranan Nisa, beş çocuğuyla geçimini sürdürebilmenin bir yolunu aramaktadır. Ailesinden gizli iş aramaya başlar fakat bu sırada çocukların bakımını üstlenen kızı Emine çaresiz kalır. Beklenmedik bir anda Gamze’nin Nisa’nın çocuklarına yardım eli uzatması, Gamze ve Ömer’in her şeye rağmen yeniden yakınlaşmalarına neden olur.

Kalbine söz geçirmeye çalışan Gamze, Ömer‘in hayatındaki ani gelişmelerle kendini dayanılmaz bir ızdırabın içinde bulur. Hayallerinin çok uzağında bir yola sürüklenen Ömer ise son umut ışığını Gamze’nin gözlerinde arayacaktır.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER