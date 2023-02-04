Ömer dizisinin 5. bölümünde neler olacak? Ömer ile Süreyya evlilik yolunda

Star’ın yeni dizisi Ömer, yayınladığı ilk günden beri izleyicinin ilgisini çekiyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizinin beşinci bölümü ise merak konusu oldu.
6 Şubat Pazartesi akşamı ekrana gelecek Ömer’in yeni bölümünün konusu şöyle;
Gamze'nin gözlerinde aradığı umut ışığını bulamayan Ömer, içindeki yarayı gizleyerek Süreyya ile evlilik yolculuğuna adım atar.
Fakat Gamze ve Ömer aşklarını bastırmaya ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, sevgileri dile gelmenin bir yolunu bulmaktadır.
Oğullarının mürüvvetini görmek için büyük bir adım atan Ademoğlu ailesi, tam her şey yoluna girdi diye düşünürken, Nisa’nın evinden gelen bir telefonla sarsılırlar. Ömer ablasını yalnız bırakmazken Nisa çocuklarının baba hasretiyle yüzleşir.
Ömer ve Gamze verdikleri zor kararın arkasında durmaya çabalamaktadır. Ömer’i Süreyya ile birlikte görmenin acısıyla sarsılan Gamze, çareyi eski bir dostun yanında bulur ve kalbinden geçenleri ilk kez dile döker.
Gamze’nin yürüdüğü yol onu yeniden Ömer’in karşısına çıkardığında bu sefer soru sorma sırası Gamze’dedir.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.
‘Ömer’, yeni bölümüyle 6 Şubat Pazartesi 20.00’de Star’da.
Star TV'nin yeni dizisi Ömer'in 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Ömer'in yeni tanıtımında; Süreyya ile nişanlanan Ömer'e Gamze'nin "Çok pişmanım desem, bana dön desem, döner miydin?" demesi dikkat çekti.