Ömer dizisinin 5. bölümünde neler olacak? Ömer ile Süreyya evlilik yolunda

Oğullarının mürüvvetini görmek için büyük bir adım atan Ademoğlu ailesi, tam her şey yoluna girdi diye düşünürken, Nisa’nın evinden gelen bir telefonla sarsılırlar. Ömer ablasını yalnız bırakmazken Nisa çocuklarının baba hasretiyle yüzleşir.