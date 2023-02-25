Ömer dizisinin 6. bölümünde neler olacak? Tahir'den Ömer'e tepki

Star TV'nin yeni dizisi 'Ömer'in altıncı bölümünde neler yaşanacağı merak konusu oldu. Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı dizinin, altıncı bölümünde Tahir, Ömer ve Gamze'ye tepki gösterecek. Ömer dizisinin 6. bölümü pazartesi günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında....

Ömer dizisinin 6. bölümünde neler olacak? Tahir'den Ömer'e tepki - 1

Star’ın yeni dizisi Ömer, yayınladığı ilk günden beri izleyicinin ilgisini çekiyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizinin altıncı bölümü ise merak konusu oldu.

Ömer dizisinin 6. bölümünde neler olacak? Tahir'den Ömer'e tepki - 2

27 Şubat Pazartesi akşamı ekrana gelecek Ömer’in yeni bölümünün konusu şöyle;

Ömer dizisinin 6. bölümünde neler olacak? Tahir'den Ömer'e tepki - 3

Gamze kalbinin kapılarını sonunda Ömer’e açar. Fakat artık her şey için çok geç olduğunun bilincinde olan Ömer, hasretini çektiği bu kelimelerin Gamze’nin dudaklarından dökülmesini acıyla izler. Ömer çırpınan kalbinin sesine rağmen Süreyya’ya verdiği söze sadık kalır.

Ömer dizisinin 6. bölümünde neler olacak? Tahir'den Ömer'e tepki - 4

Hem terk edilmenin acısıyla hem de maddi sorunlarla boğuşan Nisa, kardeşi Ömer’e ve Gamze’ye en zor anlarında yardım etmekten geri durmaz.

Ömer dizisinin 6. bölümünde neler olacak? Tahir'den Ömer'e tepki - 5

Ömer’i zor durumda bıraktığını öğrenen Gamze, hatasını telafi etmeye çalışır. Her şeye rağmen doğru olanı yapmaya çabalayan Ömer’in karşısında ise bu defa Tahir vardır.

Ömer dizisinin 6. bölümünde neler olacak? Tahir'den Ömer'e tepki - 6

Ömer’de; Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven, Melike Güner ve Simay Barlas rol alıyor.

Ömer dizisinin 6. bölümünde neler olacak? Tahir'den Ömer'e tepki - 7

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.

‘Ömer’, yeni bölümüyle 27 Şubat Pazartesi 20.00’de Star’da.

Ömer dizisinin 6. bölümünde neler olacak? Tahir'den Ömer'e tepki - 8

ÖMER 6. BÖLÜM 2. FRAGMANI

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