Ömer dizisinin 7. bölümünde neler olacak? Doktor Erdal, Gamze’ye talip oluyor

Star’ın yeni dizisi Ömer, yayınladığı ilk günden beri izleyicinin ilgisini çekiyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizinin yedinci bölümü ise merak konusu oldu.
6 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelecek Ömer’in yeni bölümünün konusu şöyle;
Ömer’in Gamze’ye olan aşkının tehlikeli bir boyuta geldiğini düşünen Reşat, Tahir'den önce davranarak soluğu Fatma'nın yanında alır.
Bu hamleyle Tahir'i susturup herkese derin bir nefes aldırsa da mahalleden tanıdığı doktor Erdal'ın Gamze'ye talip olduğunu söylemesiyle Ömer'e ve Gamze'ye hiç beklemedikleri bir şok yaşatır.
İş bulmasıyla birlikte maddi olarak biraz rahatlayan Nisa bu sefer de çocuklarının tüm bakımının kızı Emine’ye kalması nedeniyle huzursuzdur.
Bu duruma çare arayan Nisa, iş yerinde yaşadığı talihsiz kaza sonucu ailesinin çalıştığını öğrenmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalır.
Reşat’ın Gamze’ye talip bulması Gamze’nin ailesinde sevinçle karşılanır. Gamze üzerindeki baskılardan son derece bunalırken, Erdal meselesi yüzünden babasına tepki gösteren Ömer, Gamze ve Erdal'ın yakınlaşmasını önlemeye çalışır.
Bu sırada Ömer’in huzursuzluğuna anlam veremeyen Süreyya ona tatlı bir sürpriz yapmaya karar verir. Bu sürpriz beklenmedik olayların fitilini ateşleyecektir.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.
'Ömer’ yeni bölümüyle 6 Mart'ta 20.00’de Star’da.