Ömer dizisinin 7. bölümünde neler olacak? Doktor Erdal, Gamze’ye talip oluyor

Yayınlanan altınca bölümüyle sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren Star TV'nin yeni dizisi 'Ömer'in yedinci bölümünde neler yaşanacağı merak konusu oldu. Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı dizinin, yedinci bölümünde Doktor Erdal, Gamze’ye talip oluyor. Ömer dizisinin 7. bölümü pazartesi günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında....

Ömer dizisinin 7. bölümünde neler olacak? Doktor Erdal, Gamze’ye talip oluyor - 1

Star’ın yeni dizisi Ömer, yayınladığı ilk günden beri izleyicinin ilgisini çekiyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizinin yedinci bölümü ise merak konusu oldu.

Ömer dizisinin 7. bölümünde neler olacak? Doktor Erdal, Gamze’ye talip oluyor - 2

6 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelecek Ömer’in yeni bölümünün konusu şöyle;

Ömer’in Gamze’ye olan aşkının tehlikeli bir boyuta geldiğini düşünen Reşat, Tahir'den önce davranarak soluğu Fatma'nın yanında alır.

Ömer dizisinin 7. bölümünde neler olacak? Doktor Erdal, Gamze’ye talip oluyor - 3

Bu hamleyle Tahir'i susturup herkese derin bir nefes aldırsa da mahalleden tanıdığı doktor Erdal'ın Gamze'ye talip olduğunu söylemesiyle Ömer'e ve Gamze'ye hiç beklemedikleri bir şok yaşatır.

Ömer dizisinin 7. bölümünde neler olacak? Doktor Erdal, Gamze’ye talip oluyor - 4

İş bulmasıyla birlikte maddi olarak biraz rahatlayan Nisa bu sefer de çocuklarının tüm bakımının kızı Emine’ye kalması nedeniyle huzursuzdur.

Ömer dizisinin 7. bölümünde neler olacak? Doktor Erdal, Gamze’ye talip oluyor - 5

Bu duruma çare arayan Nisa, iş yerinde yaşadığı talihsiz kaza sonucu ailesinin çalıştığını öğrenmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalır. 

Ömer dizisinin 7. bölümünde neler olacak? Doktor Erdal, Gamze’ye talip oluyor - 6

Reşat’ın Gamze’ye talip bulması Gamze’nin ailesinde sevinçle karşılanır. Gamze üzerindeki baskılardan son derece bunalırken, Erdal meselesi yüzünden babasına tepki gösteren Ömer, Gamze ve Erdal'ın yakınlaşmasını önlemeye çalışır. 

Ömer dizisinin 7. bölümünde neler olacak? Doktor Erdal, Gamze’ye talip oluyor - 7

Bu sırada Ömer’in huzursuzluğuna anlam veremeyen Süreyya ona tatlı bir sürpriz yapmaya karar verir. Bu sürpriz beklenmedik olayların fitilini ateşleyecektir.

Ömer dizisinin 7. bölümünde neler olacak? Doktor Erdal, Gamze’ye talip oluyor - 8

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.

'Ömer’ yeni bölümüyle 6 Mart'ta 20.00’de Star’da.

Ömer dizisinin 7. bölümünde neler olacak? Doktor Erdal, Gamze’ye talip oluyor - 9
Ömer dizisinin 7. bölümünde neler olacak? Doktor Erdal, Gamze’ye talip oluyor - 10

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