Ömer dizisinin 8. bölümünde neler olacak? Süreyya, Ömer’i zor bir ikilemde bırakıyor

Yayınlanan yedinci bölümüyle sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren Star TV'nin yeni dizisi 'Ömer'in sekizinci bölümünde neler yaşanacağı merak konusu oldu. Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı dizinin, sekizinci bölümünde Süreyya Ömer’i zor bir ikilemde bırakıyor. Ömer dizisinin 8. bölümü pazartesi günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında....

Ömer dizisinin 8. bölümünde neler olacak? Süreyya, Ömer’i zor bir ikilemde bırakıyor - 1

Star’ın yeni dizisi Ömer, yayınladığı ilk günden beri izleyicinin ilgisini çekiyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizinin sekizinci bölümü ise merak konusu oldu.

Ömer dizisinin 8. bölümünde neler olacak? Süreyya, Ömer’i zor bir ikilemde bırakıyor - 2

13 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelecek Ömer’in yeni bölümünün konusu şöyle;

Ömer dizisinin 8. bölümünde neler olacak? Süreyya, Ömer’i zor bir ikilemde bırakıyor - 3

Gamze'nin Erdal ile mutlu olamayacağına inanan Ömer, onu bu hatadan uzak tutmaya çalışırken Süreyya ile ilişkisini tehlikeye sokacak adımlar atar. 

Ömer dizisinin 8. bölümünde neler olacak? Süreyya, Ömer’i zor bir ikilemde bırakıyor - 4

Ömer’in karşısına çıkmasıyla aklı karışan Gamze, Erdal’la evlilik yoluna girmeyeceğini annesine söyler fakat karşısında hiç tahmin etmediği bir Fatma bulur. 

Ömer dizisinin 8. bölümünde neler olacak? Süreyya, Ömer’i zor bir ikilemde bırakıyor - 5

Fatma’nın öfkeyle Gamze’ye attığı tokat, herkesin hayatında bir bomba etkisi yaratır.

Ömer dizisinin 8. bölümünde neler olacak? Süreyya, Ömer’i zor bir ikilemde bırakıyor - 6

Nisa’nın evinde yolunda gitmeyen bir şeyler olduğundan şüphelenen Reşat, kızının yaşadığı maddi sıkıntıların farkına varır. 

Ömer dizisinin 8. bölümünde neler olacak? Süreyya, Ömer’i zor bir ikilemde bırakıyor - 7

Bu sırada okuldaki Yaman’ın Emine’ye babasıyla ilgili söyledikleri, Emine ve Nisa arasında bir gerilime yol açar. Emine annesine inanmış görünse de Yaman’ın sözleri içinde şüphe uyandırmıştır.

Ömer dizisinin 8. bölümünde neler olacak? Süreyya, Ömer’i zor bir ikilemde bırakıyor - 8

Ömer'e olan sevgisinden yeterince karşılık bulamadığını hisseden Süreyya’nın kalbinde, Figen'in ektiği kuşku tohumları filizlenmeye başlar.

Ömer dizisinin 8. bölümünde neler olacak? Süreyya, Ömer’i zor bir ikilemde bırakıyor - 9

Aklındaki soruların cevabını bulmak için kararlı bir adım atan Süreyya, Ömer’i zor bir ikilemde bırakacaktır. 

Ömer dizisinin 8. bölümünde neler olacak? Süreyya, Ömer’i zor bir ikilemde bırakıyor - 10

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.

'Ömer’ yeni bölümüyle 13 Mart'ta 20.00’de Star’da.

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