Ömer dizisinin başrol oyuncusu Barış Falay 'Reşat' karakteri hakkında konuştu

"HİKAYECİLİKTE KİMSE BU KADAR DIŞ GÖRÜNTÜYLE İLGİLENMİYOR"

Geçtiğimiz günlerde Sevinç Erbulak'ın diziden övgü dolu sözlerle bahsetmesi gündem olmuştu. Falay "Türkiye’de sistemin kadın ve erkek oyuncuya belli dayatmaları var. Kadından, evet, cam gibi bir suratla dediğiniz gibi bir güzellik algısı beklenirken, erkeklerden de maço, tırnak içinde, büyük kaslara sahip bir yapı bekleniyor. Sonra da ‘niye böyleler’ diye dayak atmaya kalkıyoruz kadın ve erkek oyunculara. Burada kişiler değil, sistemin bu dayatması tartışmaya açılabilir, açılmalıdır da. Çünkü bu algı sadece Türkiye’de kaldı ne yazık ki. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir algı yok. Hikâyecilikte kimse bu kadar dış görüntüyle ilgilenmiyor. Bence de bundan bir an önce kurtulunmalı" dedi.