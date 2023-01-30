Ömer dizisinin başrol oyuncusu Barış Falay 'Reşat' karakteri hakkında konuştu

Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Star TV'nin yeni dizisi Ömer'de Reşat karakterine hayat veren Barış Falay, oyunculuk performansıyla göz dolduruyor. Uzun bir aradan sonra 'Ömer' ile ekranlara dönen Falay, karakteri hakkında konuştu.
Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuşan oyuncu, Reşat rolünün kendisine nasıl geldiğini anlattı.
Falay "Bugüne kadar hep kendi jenerasyonum aktörlerin çok da üzerine atlamayacakları rollere ‘tamam’ dedim. Zannetmiyorum kendi jenerasyonumun aktörlerinin Müco, Kerpeten Ali ya da daha 40’lı yaşların başındayken üniversiteli koca koca adamların babası konumundaki Selim Serez’i oynamak isteyeceklerini. Ama ben başka birileri olabilme yolunu seçtim. Bundan zevk alıyorum. Bu anlamda ‘Ömer’de canlandırdığım Reşat da deneyimlemediğim bir alanda duruyordu" dedi.
Oyuncu, dizinin kendisine neden çekici geldiğini "Ömer’deki hikâyenin birleştirici yapısı. Cem Karcı gibi şahane dünyalar kuran bir yönetmenin çekecek olması. OGM Pictures gibi işlerini titizlikle yürüten bir yapım şirketinin önderliğinde çekilecek olması" sözleriyle anlattı.
Dizide oğlu Ömer'in kendinden yaşça büyük olan Gamze ile evlenmek istemesi üzerine konuşan Falay, "Bana 'Bu yaşına kadar ne öğrendin' diye sorsalar 'Taraf olmanın manası olmadığını öğrendim' derdim. Hele hele çocuğunuzun vermesi gereken bir kararda, benim alanıma girmeyen bir durumda taraf olmak saçma. Dolayısıyla taraf olmayı seçmezdim. Ama tabii ki insan, tırnak içinde, normal olana eğilim gösteriyor. Normal olanın en yakınlarına iyi geleceğini düşünüyor. Bu biraz da bizim kendimizle olan sınavımız sanki. Umarım sevgiyle, huzurla aşabileceğimiz sınavlarımız olsun" dedi.
Geçtiğimiz günlerde Sevinç Erbulak'ın diziden övgü dolu sözlerle bahsetmesi gündem olmuştu. Falay "Türkiye’de sistemin kadın ve erkek oyuncuya belli dayatmaları var. Kadından, evet, cam gibi bir suratla dediğiniz gibi bir güzellik algısı beklenirken, erkeklerden de maço, tırnak içinde, büyük kaslara sahip bir yapı bekleniyor. Sonra da ‘niye böyleler’ diye dayak atmaya kalkıyoruz kadın ve erkek oyunculara. Burada kişiler değil, sistemin bu dayatması tartışmaya açılabilir, açılmalıdır da. Çünkü bu algı sadece Türkiye’de kaldı ne yazık ki. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir algı yok. Hikâyecilikte kimse bu kadar dış görüntüyle ilgilenmiyor. Bence de bundan bir an önce kurtulunmalı" dedi.
Uzun bir aradan sonra 'Ömer' ile ekranlara dönen Barış Falay, kariyerinde birçok başarılı yapıma imza attı. İşte oyuncunun rol aldığı dizilerde hafızalara kazınan karakterleri...