Ömer dizisinin Emine'si Çağla Nazlı Kargı hakkında bilinmeyenler

İlk bölümünden itibaren seyircinin beğenisini kazanan Star'ın yeni dizisi Ömer'de Emine karakterine hayat veren Çağla Nazlı Kargı, dizideki performansının yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. İşte Çağla Nazlı Kargı'nın bilinmeyenleri...
Başrollerini Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Selahattin Paşalı'nın paylaştığı dizide Emine karakterini canlandıran oyuncu, 2006 yılında doğdu.
Çocuk oyuncu olarak kariyerine adım atan oyuncu, 2012 yılında reklam filmleri ile adını duyurdu. Emanet ve Dede Korkut gibi yapımlarda da rol alan Kargı, küçük yaştan itibaren ekranlarda yer aldı.
Oyuncu, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Adı Efsane, Güvenlik ve Bizim Hikaye gibi yapımlarda rol aldı.
Kargı son olarak Berkun Oya'nın yazıp yönettiği Cici adlı filmde Ayça Bingöl'ün gençliğini canlandırdı.
Oyuncu, Star'ın yeni dizisi Ömer'de 5 çocuk sahibi Nisa'nın en büyük çocuğunu canlandırıyor.