Ömer dizisinin Emine'si Çağla Nazlı Kargı hakkında bilinmeyenler

Star TV'nin yeni dizisi Ömer yayınlandığı ilk günden beri sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Hikayesi ve karakterleriyle dikkat çeken dizinin oyuncuları da çok konuşuluyor. Dizide Nisa'nın kızı Emine'yi canlandıran Çağla Nazlı Kargı'nın hayatı ve rol aldığı diziler merak konusu oldu.

Ömer dizisinin Emine'si Çağla Nazlı Kargı hakkında bilinmeyenler - 1

İlk bölümünden itibaren seyircinin beğenisini kazanan Star'ın yeni dizisi Ömer'de Emine karakterine hayat veren Çağla Nazlı Kargı, dizideki performansının yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. İşte Çağla Nazlı Kargı'nın bilinmeyenleri...

Ömer dizisinin Emine'si Çağla Nazlı Kargı hakkında bilinmeyenler - 2

Başrollerini Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Selahattin Paşalı'nın paylaştığı dizide Emine karakterini canlandıran oyuncu, 2006 yılında doğdu.

Ömer dizisinin Emine'si Çağla Nazlı Kargı hakkında bilinmeyenler - 3

Çocuk oyuncu olarak kariyerine adım atan oyuncu, 2012 yılında reklam filmleri ile adını duyurdu. Emanet ve Dede Korkut gibi yapımlarda da rol alan Kargı, küçük yaştan itibaren ekranlarda yer aldı.

Ömer dizisinin Emine'si Çağla Nazlı Kargı hakkında bilinmeyenler - 4

Oyuncu, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Adı Efsane, Güvenlik ve Bizim Hikaye gibi yapımlarda rol aldı.

Ömer dizisinin Emine'si Çağla Nazlı Kargı hakkında bilinmeyenler - 5

Kargı son olarak Berkun Oya'nın yazıp yönettiği Cici adlı filmde Ayça Bingöl'ün gençliğini canlandırdı.

Ömer dizisinin Emine'si Çağla Nazlı Kargı hakkında bilinmeyenler - 6

Oyuncu, Star'ın yeni dizisi Ömer'de 5 çocuk sahibi Nisa'nın en büyük çocuğunu canlandırıyor.

Ömer dizisinin Emine'si Çağla Nazlı Kargı hakkında bilinmeyenler - 7
Ömer dizisinin Emine'si Çağla Nazlı Kargı hakkında bilinmeyenler - 8
Ömer dizisinin Emine'si Çağla Nazlı Kargı hakkında bilinmeyenler - 9
Ömer dizisinin Emine'si Çağla Nazlı Kargı hakkında bilinmeyenler - 10

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