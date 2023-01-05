Ömer dizisinin Gamze'si Gökçe Bahadır'ın bilinmeyenleri

Dünyaca ünlü dizi 'Shtisel'den uyarlanan Star TV dizisi Ömer, 9 Ocak Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Başrollerini Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Selahattin Paşalı'nın paylaştığı dizide Bahadır, Gamze'ye hayat verecek.
Yıllar önce terk ettiği mahalleye geri dönen Gamze, boşanmış ve çocuklu bir kadındır. Bekar bir anne olarak hayata sıfırdan başlamaya çabalarken, mahalle camiinin hocasının oğlu Ömer’in aşkında beklenmedik bir huzur bulur. Fakat çevrelerindeki engeller, Ömer ve Gamze’nin aşkını imkansız hale getirecektir.
Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır'ın yeni rolü kadar hayatı da merak ediliyor. İşte Gökçe Bahadır'ın bilinmeyenleri...
Gökçe Bahadır, 1981 yılında İstanbul'da doğdu. Liseden mezun olduktan sonra alternatif eğitim kurumu olan Akademi İstanbul'da radyo ve televizyonculuk alanında eğitim aldı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Öğrenciliği sırasında Fenerbahçe FM'de radyo programı sundu. Mezun olduktan sonra Best TV'de VJ'lik, ardından Show TV'de Sinyal programının sunuculuğunu yaptı.
'Tatlı Hayat', 'Beşik Kertmesi', 'Mühürlü Güller' gibi dizilerde bölüm oyunculuğu yaptı. 'Hayat Bilgisi' dizisinde 'Törpü' karakterini canlandırdı ve şöhreti yakaladı.
'Yaprak Dökümü' dizisinde 'Leyla' karakterini canlandırmıştır. Kanal D'de yayınlanan 'Kayıp Şehir' dizisindeki performansı ile daha ünlenen sanatçı, bu dizideki rolü ile ödüller kazandı. 'Aramızda Kalsın' (2015) isimli dizide Yadigâr karakterini, 'Hatırla Gönül' dizisinde 'Gönül' karakterini canlandırdı. 2017 yılında 'Adı Efsane' dizisinde başrolü üstlenen oyuncu, 20. bölümde diziden ayrıldı.
2017-2018 yılları arasında yayınlanan 'Ufak Tefek Cinayetler' adlı televizyon dizisinde jinekolog 'Oya Toksöz' karakterini, 2021 yapımı 'Kulüp' adlı internet dizisinde 'Matilda', 'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinde avukat 'Azra' karakterini canlandırdı.
22 Temmuz 2011'de evlendiği Ali Sunal'dan 2012 yılında boşanan Gökçe Bahadır, 2022'de müzisyen Emir Ersoy ile dünyaevine girdi.