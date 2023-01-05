Ömer dizisinin Gamze'si Gökçe Bahadır'ın bilinmeyenleri

ÖMER DİZİSİ STAR'DA BAŞLIYOR

Yıllar önce terk ettiği mahalleye geri dönen Gamze, boşanmış ve çocuklu bir kadındır. Bekar bir anne olarak hayata sıfırdan başlamaya çabalarken, mahalle camiinin hocasının oğlu Ömer’in aşkında beklenmedik bir huzur bulur. Fakat çevrelerindeki engeller, Ömer ve Gamze’nin aşkını imkansız hale getirecektir.