Ömer dizisinin Gamze'si Gökçe Bahadır'ın eşi bakın kim çıktı!

Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın başrolde olduğu Star TV'nin yeni dizisi Ömer'de Gamze karakterine hayat verecek olan Gökçe Bahadır'ın özel hayatı da merak ediliyor.
Yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer’in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu edinen Ömer dizisinin yıldızını eşinin de ünlü olduğu ortaya çıktı.
Gökçe Bahadır, geçtiğimiz şubat ayında müzisyen Emir Ersoy ile nikah masasına oturmuştu. Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalışıp, aşk yaşamaya başlayan ünlü çift, İzmir Alaçatı'da yakın aile ve arkadaşları arasında düzenlenen törenle mutluluğa 'Evet' demişti.
Bahadır’ın şahitliğini Ahmet Koraltürk, Gülay Sütçü, Tuğba Ebren ve Cansu Tosun yapmış; Ersoy’un şahitleri ise Kenan Doğulu, Volkan Öktem, Eylem Pelit ve Veli Çelik olmuştu.
Bahadır, düğün sonrası; "Çok heyecanlıyız ve çok mutluyum, sevdiğim insanla hayatımı birleştirdim. Farklı heyecanlar. Dilerim her şey gönlümüzce olur. Birlikte mutluluğumuzun artmasını diliyorum" diyerek duygularını paylaşmıştı.
Mutlu birliktelikleri devam eden Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy, sık sık aşk dolu pozlarını sosyal medya hesaplarından gözler önüne seriyor.
Daha önce 'Hayat Bilgisi', 'Yaprak Dökümü', 'Kayıp Şehir', 'Aramızda Kalsın', 'Ufak Tefek Cinayetler', 'Kulüp', 'Evlilik Hakkında Her Şey' gibi yapımlarda rol alan Gökçe Bahadır, ilk evliliğini de 2011'de uzun yıllar aşk yaşadığı Ali Sunal ile yapmış, ikili 2012 yılında boşanmıştı.