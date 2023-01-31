Ömer dizisinin Gamze'si Gökçe Bahadır'ın oynadığı diziler ve efsane karakterleri

Bahadır, daha önce 'Yaprak Dökümü' dizisiyle ilgili “Biraz daha büyüdüğüm, bu işi gerçekten yaptığımın ciddiyetine vardığım, insanların beni artık sokakta gördüklerinde tanıdıkları bir noktaya geldiğimi fark ettiğim bir iş oldu. Ağır bir rolü üstleniyordum orada ve bu işin aslında ne kadar ciddiye alınması gerektiğini, disiplinin ve istikrarın önemini anladım" itirafında bulundu.