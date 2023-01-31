Ömer dizisinin Gamze'si Gökçe Bahadır'ın oynadığı diziler ve efsane karakterleri

Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Star TV'nin yeni dizisi Ömer'de yıllar sonra eski mahallesine dönen 'Gamze' karakterine hayat veren Gökçe Bahadır, oyunculuk performansıyla göz dolduruyor.
İşte 'Ömer' dizisinde neredeyse sıfır makyaj haliyle kamera karşısına geçen Gökçe Bahadır'ın daha önce rol aldığı dizilerde hafızalara kazınan karakterleri...
Başrollerini Perran Kutman ile Kerem Kupacı'nın paylaştığı 'Hayat Bilgisi' dizisinde Törpü lakaplı 'Yeliz' karakterini canlandıran Gökçe Bahadır, bu rol sayesinde tanındı.
Ancak Bahadır'a şöhreti getiren Türk televizyon tarihinin efsane yapımlarından biri olan 'Yaprak Dökümü'nde hayat verdiği 'Leyla' karakteri oldu.
Bahadır, daha önce 'Yaprak Dökümü' dizisiyle ilgili “Biraz daha büyüdüğüm, bu işi gerçekten yaptığımın ciddiyetine vardığım, insanların beni artık sokakta gördüklerinde tanıdıkları bir noktaya geldiğimi fark ettiğim bir iş oldu. Ağır bir rolü üstleniyordum orada ve bu işin aslında ne kadar ciddiye alınması gerektiğini, disiplinin ve istikrarın önemini anladım" itirafında bulundu.
Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı eserinden uyarlanan, başrollerinde Halil Ergün, Bennu Yıldırımlar, Güven Hokna, Fahriye Evcen, Gökçe Bahadır'ın yer aldığı Yaprak Dökümü dizisi, Ali Rıza Bey ve ailesinin İstabul'a taşınmasıyla değişen hayatları anlatıyordu.
Gökçe Bahadır, 'Kayıp Şehir' dizisinde Aysel karakterine hayat verdi.
Başrollerini İlker Kaleli, Nik Xhelilaj ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı dizi, İstanbul semtinin arka sokaklarında yaşanan hayatları konu ediyordu.
Gökçe Bahadır, Aramızda Kalsın'da, Gaziantep'te yaşayan ve kocası Halil'in onu aldattığını öğrenince çocuklarıyla birlikte baba evine dönen Yadigar'ı canlandırdı. Bahadır; Uğur Yücel, Binnur Kaya ve Caner Cindoruk ile rol aldı.
Başrollerini Aslıhan Gürbüz, Bade İşcil, Tülin Özen ve Mert Fırat'ın paylaştığı 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinde 'Oya Toksöz' karakteriyle beğeni toplamıştı.
Ufak Tefek Cinayetler, liseden beri arkadaş olan Merve, Oya, Arzu ve Pelin'in yıllar sonra yeniden bir araya gelmesini konu ediyordu.
The Split adlı yabancı diziden uyarlanan 'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinde bir evliliğin bütün aşamaları dört kadın karakter üzerinden izleyiciye aktarıldı.
Başrollerini Gökçe Bahadır, Sumru Yavrucuk, Tülin Ece, Gökçe Eyüboğlu'nun paylaştığı dizide, Bahadır 'Azra Cevher' karakterini canlandırdı.