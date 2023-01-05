Ömer dizisinin ilk bölüm tarihi belli oldu: Ömer dizisi ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler, konusu ne?

Star’ın tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran dizisi ‘Ömer’in yayın tarihi belli oldu. Tüm imkansızlıkların karşısına aşkı koyan hikayesiyle ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken ‘Ömer’, ilk bölümüyle izleyici karşsına çıkacak. Peki, Ömer dizisi ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler, konusu ne?

Ömer dizisinin ilk bölüm tarihi belli oldu: Ömer dizisi ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler, konusu ne? - 1

Tanıtımlarıyla dikkatleri üzerime çekmeyi başaran Ömer dizisi 9 Ocak Pazartesi günü ilk bölümüyle ekranlarda olacak.

Başarılı oyuncuları bir araya getiren dizide; Ömer’i Selahattin Paşalı, Ömer’in büyük bir aşkla bağlanacağı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor.

Ömer dizisinin ilk bölüm tarihi belli oldu: Ömer dizisi ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler, konusu ne? - 2

Barış Falay’ın Ömer’in babası Reşat, Merve Dizdar'ın ablası Nisa karakterini canlandırdığı dizinin başlıca rollerinde Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner yer alıyor.

Ömer dizisinin ilk bölüm tarihi belli oldu: Ömer dizisi ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler, konusu ne? - 3

ÖMER DİZİSİNİN KONUSU

Ömer; yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer’in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor.

N-LIFE HABERLERİ

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