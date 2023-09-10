Ömer dizisinin ilk sezonuna damga vuran sahneler

ÖMER VE SÜREYYA'NIN NİŞANI

Herkese rağmen Gamze ile olmak isteyen Ömer, ona evlenme teklif etti ancak hayır cevabı aldı. Gamze'nin isteğiyle ondan uzak durduğu dönemde babaannesinin isteğiyle Süreyya ile buluşan Ömer, 5. bölümde onunla nişanlandı.



Bu sırada Ömer'e aşık olduğunu fark eden Gamze, büyük bir pişmanlık yaşadı ve ondan uzak durmakta bir hayli zorlandı.