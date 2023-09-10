Ömer dizisinin ilk sezonuna damga vuran sahneler

Star TV'de izleyicisiyle buluşan "Ömer"in yeni sezonu için geri sayım başladı. 11 Eylül Pazartesi akşamı 22. bölümüyle ekranlara gelecek olan dizinin ilk sezonu çok konuşuldu. Gerek hikayesi gerek oyunculuklarıyla çok beğenilen "Ömer", yayınlanan her bölümüyle hem reyting yarışına damga vurdu hem de sosyal medyada gündem oldu.

Ömer dizisinin ilk sezonuna damga vuran sahneler - 1

Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı "Ömer" dizisi, 21 bölümlük ilk sezonuyla büyük ilgi gördü. Pazartesi akşamlarına damga vuran dizinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. İşte 11 Eylül akşamı saat 20:00'de 22. bölümü yayınlanacak Ömer'in ilk sezonuna damga vuran olaylar…

N-LIFE HABERLERİ

Ömer dizisinin ilk sezonuna damga vuran sahneler - 2

GAMZE İLE ÖMER'İN İLK KARŞILAŞMASI

Ömer 1. bölümde; terk ettiği baba evine yıllar sonra geri dönen Gamze, kapıyı açtırmak için Taci'nin çilingir dükkanına gittiğinde Ömer ile karşılaştı. İkili arasındaki elektrik ilk andan ekranlara yansıdı.

Ömer dizisinin ilk sezonuna damga vuran sahneler - 3

ÖMER VE SÜREYYA'NIN NİŞANI

Herkese rağmen Gamze ile olmak isteyen Ömer, ona evlenme teklif etti ancak hayır cevabı aldı. Gamze'nin isteğiyle ondan uzak durduğu dönemde babaannesinin isteğiyle Süreyya ile buluşan Ömer, 5. bölümde onunla nişanlandı.

Bu sırada Ömer'e aşık olduğunu fark eden Gamze, büyük bir pişmanlık yaşadı ve ondan uzak durmakta bir hayli zorlandı.

Ömer dizisinin ilk sezonuna damga vuran sahneler - 4

ERDAL'IN GELİŞİ

Oğlu Ömer'i Gamze'den uzak tutmak isteyen Reşat, Doktor Erdal'ın ona talip olmasını sağladı. İlk başta Erdal'ı istemeyen Gamze, Ömer'in ağabeyi ve babasından aldığı tepkiler ve Ömer'in de Süreyya'yı sevdiğini düşünerek Erdal ile sözlendi.

Ömer dizisinin ilk sezonuna damga vuran sahneler - 5

ÖMER İLE GAMZE'NİN EVLİLİĞİ

Ömer dizisinin 14. bölümünde; Ömer ve Gamze’nin aileleri ve aralarındaki tüm engellere rağmen nikah masasına oturması ve gizlice evlenmeleri tüm izleyiciler için büyük bir sürpriz oldu.

Hatta nikahtan günler sonra ikilinin gizlice evlendiğini Nisa’nın eşi Hakan’ın duyması büyük bir endişe yarattı.

Ömer dizisinin ilk sezonuna damga vuran sahneler - 6

GAMZE-ÖMER AŞKININ ORTAYA ÇIKIŞI

Ömer'e attığı tecavüz iftirası ayyuka çıkan Süreyya, ikili arasında bir ilişki olduğunu önce Erdal'a ardından babasına söyledi.

Ömer'in de Erdal'a Gamze'ye olan aşkını itirafıyla bu duruma hem Gamze'nin ailesi hem de Ömer'in ailesi öğrendi.

Ömer dizisinin ilk sezonuna damga vuran sahneler - 7

ÖMER VE GAMZE'NİN VEDASI

Ömer sezon finalinde; Haluk'un gelişi ve Tuna'yı kendi tarafına çekmesiyle darmadağın olan Gamze, aşkı ve oğlu arasında kaldı. Haluk'un üzerine yıktığı borçlarla iyice çöken Gamze, Haluk ve Tuna ile gitmeyi seçti.

Bu sırada Haluk yüzünden beyin kanaması geçiren babaannesinin başında olan Ömer de Gamze'nin gittiğini öğrenince yıkıldı.

Ömer dizisinin ilk sezonuna damga vuran sahneler - 8

BONUS- NİSA'NIN ÇOCUKLARI İÇİN HAYATA TUTUNMASI

Uğruna ailesini terk ettiği eşi Hakan'ın kendisini beş çocukla bırakıp başkasıyla kaçmasıyla tek başına kalan Nisa ise ilk sezonun en mücadeleci karakterlerinden biri oldu. Gamze'nin yardımıyla Ceren'in restoranında işe giren Nisa, hem babasına mahcup olmamak hem de çocuklarına bakmak için gizlice çalıştı.

Ömer dizisinin ilk sezonuna damga vuran sahneler - 9

11 EYLÜL PAZARTESİ BAŞLIYOR

Öte yandan Ömer'in 2. sezon ilk tanıtımında; Gamze'nin yokluğuyla baş etmekte zorlanan Ömer'in kendini içkiye vermesi dikkat çekti.

Ömer yeni bölümüyle 11 Eylül Pazartesi Star'da...

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