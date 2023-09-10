Ömer dizisinin ilk sezonuna damga vuran sahneler
Star TV'de izleyicisiyle buluşan "Ömer"in yeni sezonu için geri sayım başladı. 11 Eylül Pazartesi akşamı 22. bölümüyle ekranlara gelecek olan dizinin ilk sezonu çok konuşuldu. Gerek hikayesi gerek oyunculuklarıyla çok beğenilen "Ömer", yayınlanan her bölümüyle hem reyting yarışına damga vurdu hem de sosyal medyada gündem oldu.
Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı "Ömer" dizisi, 21 bölümlük ilk sezonuyla büyük ilgi gördü. Pazartesi akşamlarına damga vuran dizinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. İşte 11 Eylül akşamı saat 20:00'de 22. bölümü yayınlanacak Ömer'in ilk sezonuna damga vuran olaylar…