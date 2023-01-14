Ömer dizisinin Nisa'sı Merve Dizdar: İnandığı şeylerin peşinden gidebilen bir kadın Nisa

Star’ın yeni dizisi Ömer geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk bölümüyle izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizi, gece boyunca sosyal medyada da çokça konuşulmuştu.
Son dönemde yeteneğiyle göz dolduran Merve Dizdar, dizide Reşat’ın kızı Nisa karakterini canlandırıyor.
Ailesinin onaylamadığı Hakan’la evlenen ve bu evlilikten 5 çocuk sahibi olan Nisa’yı canlandıran Dizdar, "Senaryomuzu ilk okuduğumdan beri Nisa’nın çok güçlü bir karakter olduğunu düşünüyorum. Çok zor bir hayat yaşıyor, bu yüzden üzüldüğü, hüzün duyduğu anları da sıkça gördük ilk bölümüzde" dedi.
Oyuncu "Eşinin kendisi beş çocukla bırakıp gitmesine asla inanmadığını gördük mesela… Bu bir şokun etkisi, gerçekten çok sevdiği birinin ona bunu yapmasına inanamıyor. Beş çocuğunun sorumluluğunu almış güçlü, inandığı şeylerin peşinden gidebilen bir kadın Nisa" ifadelerini kullandı.
Dizdar karakteri hakkında "Nisa’nın içindeki o müthiş olgun kadını onun hikayesine ortak oldukça, okudukça anlayabiliyorum. Bu da bana Merve olarak güç kazandırıyor" dedi.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor. Dizinin ikinci bölümünde neler yaşanacağı ise merak konusu oldu.
Güçlü kadrosu ve çarpıcı senaryosuyla dikkat çeken dizininin 2. bölüm fragmanı geldi. Fragmanı izlemek için tıklayın...
Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer dizinin ilk bölümü izleyiciden büyük ilgi gördü. Star'da yayınlanan dizi ve dizinin başrol oyuncuları Google trendlerde zirvede yer aldı. Dizi Google pazartesi trendlerinde ilk ikide yer alırken, oyuncuları da merak edildi ve ilk 10'a girdiler.