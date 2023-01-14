Ömer dizisinin Nisa'sı Merve Dizdar: İnandığı şeylerin peşinden gidebilen bir kadın Nisa

"NİSA ÇOK GÜÇLÜ BİR KARAKTER"

Son dönemde yeteneğiyle göz dolduran Merve Dizdar, dizide Reşat’ın kızı Nisa karakterini canlandırıyor.

Ailesinin onaylamadığı Hakan’la evlenen ve bu evlilikten 5 çocuk sahibi olan Nisa’yı canlandıran Dizdar, "Senaryomuzu ilk okuduğumdan beri Nisa’nın çok güçlü bir karakter olduğunu düşünüyorum. Çok zor bir hayat yaşıyor, bu yüzden üzüldüğü, hüzün duyduğu anları da sıkça gördük ilk bölümüzde" dedi.