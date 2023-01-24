Ömer dizisinin Nisa'sı Merve Dizdar'dan set paylaşımı

BEŞ ÇOCUK ANNESİ NİSA'YA HAYAT VERİYOR

Ailesinin onaylamadığı Hakan’la evlenen ve bu evlilikten 5 çocuk sahibi olan Nisa’yı canlandıran Merve Dizdar, bu rolüyle de ters köşe yaptı.

Yaptığı evliliğin ardından büyük bir yükün altına giren ve eşinin yurt dışına gitme kararıyla istemeyerek Reşat’ın kapısını çalan Nisa, çocuklarıyla birlikte zorlu bir dönemin içine girdi.