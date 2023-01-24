Ömer dizisinin Nisa'sı Merve Dizdar'dan set paylaşımı

Star TV'nin yeni dizisi Ömer'de beş çocuk annesi Nisa karakterine hayat veren Merve Dizdar, dizide kardeşi Ömer'i canlandıran Selahattin Paşalı ile sette çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Ömer dizisinin Nisa'sı Merve Dizdar'dan set paylaşımı - 1

Dünyaca ünlü dizi 'Shtisel'den uyarlanan Ömer dizisi, pazartesi akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Başrollerini Gökçe Bahadır, Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Merve Dizdar'ın paylaştığı dizi, hikayesiyle olduğu kadar oyunculuklarıyla da dikkat çekiyor.

Ömer dizisinin Nisa'sı Merve Dizdar'dan set paylaşımı - 2

BEŞ ÇOCUK ANNESİ NİSA'YA HAYAT VERİYOR

Ailesinin onaylamadığı Hakan’la evlenen ve bu evlilikten 5 çocuk sahibi olan Nisa’yı canlandıran Merve Dizdar, bu rolüyle de ters köşe yaptı.

Yaptığı evliliğin ardından büyük bir yükün altına giren ve eşinin yurt dışına gitme kararıyla istemeyerek Reşat’ın kapısını çalan Nisa, çocuklarıyla birlikte zorlu bir dönemin içine girdi.

Ömer dizisinin Nisa'sı Merve Dizdar'dan set paylaşımı - 3

Canlandırdığı Nisa karakteriyle olduğu kadar özel hayatıyla da gündem olan Dizdar,  sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor.

Ömer dizisinin Nisa'sı Merve Dizdar'dan set paylaşımı - 4

SETTEN PAYLAŞTI

Dizdar, son olarak 'Ömer' dizisinde kardeşi Ömer'e hayat veren Selahattin Paşalı ve en küçük çocuğu ile objektif karşısına geçti.

Ömer dizisinin Nisa'sı Merve Dizdar'dan set paylaşımı - 5

Ünlü isim, paylaşımına "Benimkine bakın" notunu düştü.

Selahattin Paşalı ve Merve Dizdar'ın set pozu büyük ilgi gördü.

Ömer dizisinin Nisa'sı Merve Dizdar'dan set paylaşımı - 6

"NİSA ÇOK GÜÇLÜ BİR KARAKTER"

Merve Dizdar, canlandırdığı karakteri "Senaryomuzu ilk okuduğumdan beri Nisa’nın çok güçlü bir karakter olduğunu düşünüyorum. Çok zor bir hayat yaşıyor, bu yüzden üzüldüğü, hüzün duyduğu anları da sıkça gördük ilk bölümüzde" diye anlatmıştı.

Ömer dizisinin Nisa'sı Merve Dizdar'dan set paylaşımı - 7

ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer dizisinin son bölümünde; Gamze'ye olan aşkından vazgeçmek istemeyen Ömer'in herkese rağmen Gamze'ye evlilik teklif etmesi damga vurdu.

N-LIFE HABERLERİ

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