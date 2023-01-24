Ömer dizisinin Nisa'sı Merve Dizdar'dan set paylaşımı

Dünyaca ünlü dizi 'Shtisel'den uyarlanan Ömer dizisi, pazartesi akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.
Başrollerini Gökçe Bahadır, Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Merve Dizdar'ın paylaştığı dizi, hikayesiyle olduğu kadar oyunculuklarıyla da dikkat çekiyor.
Ailesinin onaylamadığı Hakan’la evlenen ve bu evlilikten 5 çocuk sahibi olan Nisa’yı canlandıran Merve Dizdar, bu rolüyle de ters köşe yaptı.
Yaptığı evliliğin ardından büyük bir yükün altına giren ve eşinin yurt dışına gitme kararıyla istemeyerek Reşat’ın kapısını çalan Nisa, çocuklarıyla birlikte zorlu bir dönemin içine girdi.
Canlandırdığı Nisa karakteriyle olduğu kadar özel hayatıyla da gündem olan Dizdar, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor.
Dizdar, son olarak 'Ömer' dizisinde kardeşi Ömer'e hayat veren Selahattin Paşalı ve en küçük çocuğu ile objektif karşısına geçti.
Ünlü isim, paylaşımına "Benimkine bakın" notunu düştü.
Selahattin Paşalı ve Merve Dizdar'ın set pozu büyük ilgi gördü.
Merve Dizdar, canlandırdığı karakteri "Senaryomuzu ilk okuduğumdan beri Nisa’nın çok güçlü bir karakter olduğunu düşünüyorum. Çok zor bir hayat yaşıyor, bu yüzden üzüldüğü, hüzün duyduğu anları da sıkça gördük ilk bölümüzde" diye anlatmıştı.
Ömer dizisinin son bölümünde; Gamze'ye olan aşkından vazgeçmek istemeyen Ömer'in herkese rağmen Gamze'ye evlilik teklif etmesi damga vurdu.