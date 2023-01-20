Ömer dizisinin Nisa'sı Merve Dizdar'ın bilinmeyenleri

Dünyaca ünlü dizi 'Shtisel'den uyarlanan Star TV dizisi Ömer, pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerini Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Selahattin Paşalı'nın paylaştığı dizide Merve Dizdar, Nisa'ya hayat veriyor.
Ailesinin onaylamadığı Hakan’la evlenen ve bu evlilikten 5 çocuk sahibi olan Nisa’yı canlandıran Merve Dizdar, bu rolüyle de ters köşe yaptı.
Yaptığı evliliğin ardından büyük bir yükün altına giren ve eşinin yurt dışına gitme kararıyla istemeyerek Reşat’ın kapısını çalan Nisa, çocuklarıyla birlikte zorlu bir dönemin içine girdi.
Ömer'in Nisa'sı Merve Dizdar'ın yeni rolü kadar hayatı da merak ediliyor. İşte Merve Dizdar'ın bilinmeyenleri...
25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen 37 yaşındaki Merve Dizdar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuştur.
Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmıştır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp Craft Tiyatro'da devam etmektedir.
İlk sinema deneyimi 'Bir Ses Böler Geceyi' filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, 'Kavak Yelleri', 'Geniş Aile', 'Bir Yastıkta', 'Doksanlar' gibi başlıca dizilerin yanı sıra son olarak 'Masumlar Apartmanı adlı' dizide yer aldı. Ayrıca TRT Çocuk kanalında 'Arkadaşım Bıdı' ve '23 Nisan Şenliğe Doğru' adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir.
2018 yılında evlendiği kendisi gibi oyuncu olan eşi Gürhan Altundaşar ile 2021 yılında yollarını ayırmışlardır.
Merve Dizdar, canlandırdığı karakteri "Senaryomuzu ilk okuduğumdan beri Nisa’nın çok güçlü bir karakter olduğunu düşünüyorum. Çok zor bir hayat yaşıyor, bu yüzden üzüldüğü, hüzün duyduğu anları da sıkça gördük ilk bölümüzde" diye anlatmıştı.
Ünlü isim, sözlerine "Eşinin kendisi beş çocukla bırakıp gitmesine asla inanmadığını gördük mesela… Bu bir şokun etkisi, gerçekten çok sevdiği birinin ona bunu yapmasına inanamıyor. Beş çocuğunun sorumluluğunu almış güçlü, inandığı şeylerin peşinden gidebilen bir kadın Nisa" diye devam etmişti.
Merve Dizdar "Nisa’nın içindeki o müthiş olgun kadını onun hikayesine ortak oldukça, okudukça anlayabiliyorum. Bu da bana Merve olarak güç kazandırıyor" demişti.