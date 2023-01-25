Ömer dizisinin Nuran'ı Gülçin Kültür Şahin hakkında bilinmeyenler (Gülçin Kültür Şahin kimdir?)

Star TV'nin yeni dizisi Ömer yayınlandığı ilk günden beri sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Hikayesi ve karakterleriyle dikkat çeken dizinin oyuncuları da çok konuşuluyor. Dizide Gamze'nin ablası Nuran karakterine hayat veren Gülçin Kültür Şahin'in hayatı ve rol aldığı diziler merak konusu oldu.
Başrollerini Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Selahattin Paşalı'nın paylaştığı dizide Nuran karakterini canlandıran Gülçin Kültür Şahin, 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.
Ünlü oyuncu, Babaeski Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi'nde Gıda Mühendisliği Bölümü'nü tamamlandı. Lisans eğitiminin ardından 2010-2013 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans ile birlikte araştırma görevliliği yaptı.
2012 yılında Tarım Bakanlığı'nda Gıda Mühendisi olarak işe başlayan Şahin, o esnada TiyatroMUZ Tiyatro Ekibi ile oyunculuk kariyerine de ilk adımını attı. 2013 yılında Bilkent Üniversitesi'nde Oyunculuk Bölümü'nde tam burslu olarak eğitime başladı. Oyuncu 2 sene boyunca Bilkent Çocuk Tiyatrosu'nda Program Koordinatörü olarak görev aldı.
2017 yılında Bilkent Üniversitesi'nden bölüm birincisi olarak mezun olduktan sonra Tarım Bakanlığı'ndan istifa ederek oyunculuk kariyerine hızlı bir giriş yaptı. Şahin, 2018 yılında Adım Feuerbach adlı oyunda Selçuk Yöntem ve Toprak Can Adıgüzel ile aynı sahneyi paylaştı.
Tolga Karaçelik'in yönetmen koltuğunda oturduğu Kelebekler filminde "Hatice" rolünü üstlenen oyuncu, 2018 Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü aldı.
Oyuncu Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan Kırmızı Oda dizisinde Sekreter Tuna karakterini canlandırdı. Şahin, aynı karaktere Masumlar Apartmanı ve Doğduğun Ev Kaderindir dizilerinin ortak bölümlerinde de hayat verdi.
Oyuncu, 2014 yılından beri Melik Haydar Şahin ile evli.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan çift, sık sık paylaşım yapıyor.
Star TV'nin yeni dizisi 'Ömer', sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı. Ömer ve Gamze'nin aşkları, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer aldı.
Başarılı oyuncuları bir araya getiren dizide; Ömer’i Selahattin Paşalı, Ömer’in büyük bir aşkla bağlanacağı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor. Barış Falay’ın Ömer’in babası Reşat, Merve Dizdar'ın ablası Nisa karakterini canlandırdığı dizinin başlıca rollerinde Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner yer alıyor.
Ömer dizisinin yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı otururken, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.