Ömer dizisinin Nuran'ı Gülçin Kültür Şahin hakkında bilinmeyenler (Gülçin Kültür Şahin kimdir?)

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Star TV'nin yeni dizisi 'Ömer', sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı. Ömer ve Gamze'nin aşkları, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer aldı.

Başarılı oyuncuları bir araya getiren dizide; Ömer’i Selahattin Paşalı, Ömer’in büyük bir aşkla bağlanacağı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor. Barış Falay’ın Ömer’in babası Reşat, Merve Dizdar'ın ablası Nisa karakterini canlandırdığı dizinin başlıca rollerinde Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner yer alıyor.

Ömer dizisinin yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı otururken, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.