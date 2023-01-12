Ömer dizisinin Ömer'i Selahattin Paşalı kimdir, kaç yaşında, eşi kim?

Selahattin Paşalı, 2 Şubat 1990 tarihinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde dünyaya geldi. 14 yaşında Darüşşafaka Spor Kulübü'nün altyapısında basketbol oynadı. Lisans eğitimini Macaristan Budapeşte'de sanat yönetimi bölümünde tamamladı. Türkiye'ye döndükten sonra Craft Tiyatro'da oyunculuk eğitimi aldı.
İlk kamera önü oyunculuk deneyimini 2017 yılında 'Kalp Atışı' dizisinde 'Alp Sungur' karakterini oynayarak yaşadı.
Ardından 2018 yılında 'Bir Umut Yeter' dizisinde, 2019 yılında 'Leke' dizisinde, 2020 yılında 'Babil' dizisinde, 2021 yılında 'Aşk 101' dizisinde oynadı. 2022 yılında 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' adlı internet dizisinde başrolde oynadı.
Ömer, İstanbul’un eski yerleşim yerlerinden olan bir semtte babası Reşat ve babaannesi Nezahat ile birlikte yaşar. Reşat yaşadıkları mahallenin cami hocasıdır. Çocukluğundan beri resim yapmaya olan aşkı, tutkusu, ailesinin engeline rağmen devam eder, çizmeyi sürdürür. Günün birinde karşısına çıkan, kendisinden yaşça büyük, dul ve çocuklu bir kadın olan Gamze ile birbirlerine aşık olacaklar ve bu aşkı sürdürmekte engelleri çok büyük olacaktır.
Uzun yıllar birlikte olduğu Lara Tümer ile 2022'de dünyaevine giren Selahattin Paşalı'nın Pera adında bir kızı var.
Tümer, sosyal medyadaki bir takipçisinin sorusu üzerine tanışma hikayelerini; "2014 veya 2015 yılıydı, ben oyunculuk eğitimi alıyordum. Selahattin ile de bir dönem aynı sınıfa denk geldik. Selahattin’i gördüğüm an ben bittim! O zaman dedim ki ‘ben bu çocukla evleneceğim." sözleriyle anlatmıştı.