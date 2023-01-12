ÖMER KARAKTERİ HAKKINDA

Ömer, İstanbul’un eski yerleşim yerlerinden olan bir semtte babası Reşat ve babaannesi Nezahat ile birlikte yaşar. Reşat yaşadıkları mahallenin cami hocasıdır. Çocukluğundan beri resim yapmaya olan aşkı, tutkusu, ailesinin engeline rağmen devam eder, çizmeyi sürdürür. Günün birinde karşısına çıkan, kendisinden yaşça büyük, dul ve çocuklu bir kadın olan Gamze ile birbirlerine aşık olacaklar ve bu aşkı sürdürmekte engelleri çok büyük olacaktır.