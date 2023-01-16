Ömer dizisinin Ömer'i Selahattin Paşalı'nın eşi Lara Tümer'den yeni paylaşım

Star TV'nin iddialı yeni dizisi Ömer'de Ömer Ademoğlu karakterine hayat veren Selahattin Paşalı'nın eşi Lara Tümer, ünlü oyuncuya sarıldığı kareyi takipçileriyle paylaştı.

Ömer dizisinin Ömer'i Selahattin Paşalı'nın eşi Lara Tümer'den yeni paylaşım - 1

Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer dizisi gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla büyük ilgi gördü.

Ömer dizisinin Ömer'i Selahattin Paşalı'nın eşi Lara Tümer'den yeni paylaşım - 2

'ÖMER' DİZİSİYLE EKRANLARA DÖNDÜ

Dizide Ömer'e hayat veren Selahattin Paşalı, oyunculuk performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Ömer dizisinin Ömer'i Selahattin Paşalı'nın eşi Lara Tümer'den yeni paylaşım - 3

MUTLULUK POZU

Geçtiğimiz yıl Lara Tümer ile nikah masasına oturan ve kısa bir süre sonra kızı Pera'yı kucağına alan ünlü oyuncu, son olarak eşiyle çekilen fotoğrafıyla gündem oldu.

Ömer dizisinin Ömer'i Selahattin Paşalı'nın eşi Lara Tümer'den yeni paylaşım - 4

"GÖZLERİMİZ HER ŞEYİ ANLATIYOR"

Lara Tümer, eşi Selahattin Paşalı ile sarıldığı kareye "Anne hasta ve uykusuz; baba durmadan çalışmaktan yorgun. Gözlerimiz her şeyi anlatıyor" notunu düştü.

Ömer dizisinin Ömer'i Selahattin Paşalı'nın eşi Lara Tümer'den yeni paylaşım - 5

Ünlü çiftin mutluluk pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Ömer dizisinin Ömer'i Selahattin Paşalı'nın eşi Lara Tümer'den yeni paylaşım - 6

"BEN BU ÇOCUKLA EVLENECEĞİM"

Zaman zaman sosyal medya üzerinden takipçileriyle soru-cevap etkinliği yapan Lara Tümer, geçtiğimiz aylarda; "Eşinizle nasıl tanıştınız?" sorusuna yanıt vermişti.

Ömer dizisinin Ömer'i Selahattin Paşalı'nın eşi Lara Tümer'den yeni paylaşım - 7

Paşalı ile aynı sınıfta oyunculuk eğitimi aldığını söyleyen Tümer, şu ifadeleri kullanmıştı:

"2014 veya 2015 yılıydı, ben oyunculuk eğitimi alıyordum. Selahattin ile de bir dönem aynı sınıfa denk geldik. Selahattin’i gördüğüm an ben bittim! O zaman dedim ki ‘ben bu çocukla evleneceğim."

N-LIFE HABERLERİ

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