Ömer dizisinin Ömer'i Selahattin Paşalı'nın eşi Lara Tümer'den yeni paylaşım

Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer dizisi gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla büyük ilgi gördü.
Dizide Ömer'e hayat veren Selahattin Paşalı, oyunculuk performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.
Geçtiğimiz yıl Lara Tümer ile nikah masasına oturan ve kısa bir süre sonra kızı Pera'yı kucağına alan ünlü oyuncu, son olarak eşiyle çekilen fotoğrafıyla gündem oldu.
Lara Tümer, eşi Selahattin Paşalı ile sarıldığı kareye "Anne hasta ve uykusuz; baba durmadan çalışmaktan yorgun. Gözlerimiz her şeyi anlatıyor" notunu düştü.
Ünlü çiftin mutluluk pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.
Zaman zaman sosyal medya üzerinden takipçileriyle soru-cevap etkinliği yapan Lara Tümer, geçtiğimiz aylarda; "Eşinizle nasıl tanıştınız?" sorusuna yanıt vermişti.
Paşalı ile aynı sınıfta oyunculuk eğitimi aldığını söyleyen Tümer, şu ifadeleri kullanmıştı:
"2014 veya 2015 yılıydı, ben oyunculuk eğitimi alıyordum. Selahattin ile de bir dönem aynı sınıfa denk geldik. Selahattin’i gördüğüm an ben bittim! O zaman dedim ki ‘ben bu çocukla evleneceğim."