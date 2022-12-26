Ömer dizisinin oyuncuları kimler? İşte Star TV'nin yeni dizisi Ömer'in konusu ve oyuncu kadrosu

Star TV'nin yeni dizisi 'Ömer'in ilk tanıtımı izleyicilerle buluştu. Tanıtımıyla sosyal medyada çok konuşulan Ömer dizisi oyuncu kadrosuyla da adından söz ettirdi. Peki, Ömer dizisinin oyuncuları kimler? İşte Star TV'nin yeni dizisi Ömer'in konusu ve oyuncu kadrosu

Ömer dizisinin oyuncuları kimler? İşte Star TV'nin yeni dizisi Ömer'in konusu ve oyuncu kadrosu - 1

Barış Falay, Gökçe Bahadır ve
Selahattin Paşalı 'yı bir araya getiren Ömer dizisinin ayrıntıları belli oldu. Senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı Ömer'in başrollerini Selahattin Paşalı (Ömer) ve Gökçe Bahadır (Gamze) paylaşıyor.

Ömer dizisinin oyuncuları kimler? İşte Star TV'nin yeni dizisi Ömer'in konusu ve oyuncu kadrosu - 2

ÖMER DİZİSİNİN KONUSU

Ömer, yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer’in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor.

Ömer dizisinin oyuncuları kimler? İşte Star TV'nin yeni dizisi Ömer'in konusu ve oyuncu kadrosu - 3

ÖMER DİZİSİ OYUNCULARI

Barış Falay’ın Ömer’in babası Reşat, Merve Dizdar'ın ablası Nisa karakterini canlandırdığı dizinin kadrosunda; Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner yer alıyor.

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