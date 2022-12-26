Ömer dizisinin oyuncuları kimler? İşte Star TV'nin yeni dizisi Ömer'in konusu ve oyuncu kadrosu

Barış Falay, Gökçe Bahadır ve

Selahattin Paşalı 'yı bir araya getiren Ömer dizisinin ayrıntıları belli oldu. Senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı Ömer'in başrollerini Selahattin Paşalı (Ömer) ve Gökçe Bahadır (Gamze) paylaşıyor.