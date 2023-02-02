Ömer dizisinin Reşat'ı Barış Falay: Kendimi dede olarak düşünemiyordum

"REŞAT ÇOK GENÇ YAŞTA BABA VE DEDE OLMUŞ BİRİ"

Ömer dizisiyle yolunun nasıl kesiştiğini anlatan Barış Falay, "Enteresandı, kendimi dede olarak düşünemiyordum doğrusu. Ne bedenimi, ne ruhumu buna göre hazırlamamıştım. Ama Reşat çok genç yaşta baba ve dede olmuş biri. Aslında kendi yaşımdan birkaç yaş büyük birini oynuyorum. Oyuncunun kendini dinamik tutması gerektiğine inanıyorum bir yandan. Bir yandan da insanın hareket etme zorunluluğuna inanıyorum. O yüzden sporu genelde aksatmıyorum ama hikayeyi sevmem, hikayenin birleştirici tarafına inanmam, Cem Karcı gibi başarı bir yönetmeninbu projeyi çekecek olması, işlerini titizlikle yürüttüğünü gözlemlediğim OGM'nin yapımcılığında bu projenin çıkacak olması beni bu projeyi kabul etmeye yöneltti diyebilirim" dedi.