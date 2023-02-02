Ömer dizisinin Reşat'ı Barış Falay: Kendimi dede olarak düşünemiyordum

Star TV'nin yeni dizisi Ömer, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Barış Falay, dizide Reşat karakterini calandırıyor.
Sezgileri güçlü, vicdanlı, merhametli, ailesine içtenlikle bağlı olan ve oğlu Ömer’in onaylamadığı bir evlilik yaparak kendisinden uzaklaşmasının kaygısını taşıyan Reşat'ı canlandıran Barış Falay, Be Man dergisi için objektif karşısına geçti.
Ömer dizisiyle yolunun nasıl kesiştiğini anlatan Barış Falay, "Enteresandı, kendimi dede olarak düşünemiyordum doğrusu. Ne bedenimi, ne ruhumu buna göre hazırlamamıştım. Ama Reşat çok genç yaşta baba ve dede olmuş biri. Aslında kendi yaşımdan birkaç yaş büyük birini oynuyorum. Oyuncunun kendini dinamik tutması gerektiğine inanıyorum bir yandan. Bir yandan da insanın hareket etme zorunluluğuna inanıyorum. O yüzden sporu genelde aksatmıyorum ama hikayeyi sevmem, hikayenin birleştirici tarafına inanmam, Cem Karcı gibi başarı bir yönetmeninbu projeyi çekecek olması, işlerini titizlikle yürüttüğünü gözlemlediğim OGM'nin yapımcılığında bu projenin çıkacak olması beni bu projeyi kabul etmeye yöneltti diyebilirim" dedi.
Falay, "Ömer dizisinde kendi tabuları olan ve onları kolay kolay yıkmayan bir roldesiniz. Gerçekte de böyle misinizdir?" sorusuna da "Hayır, çok katı biri olduğumu düşünmüyorum. Hele hele işimi yaparken yani oyunculuk yaparken tabusuzluğa inananlardanım. Sahnenin tırnak içindeki kutsallığı da buradan gelir gibi geliyor bana" yanıtını verdi.
Öte yandan Ömer dizisinde Reşat'ı canlandıran Barış Falay, "En başta yönetmen arkadaşım Cem Karcı bu projede yer almamda önemli bir etmen. Yine Cem Karcı’nın OGM gibi, işlerini titizlikle yürüten bir şirketle çalışıyor olması destekliyor bu durumu. Bugüne kadar hep kendini tekrar etmeyen, mesleğimi yapabileceğim, birbirine benzemeyen rolleri oynamak istedim. Reşat karakterinin hikayenin bütüne hizmet eden, birleştirici yapısı da kabul etmemde çok önemliydi" demişti.
Falay ayrıca, "Reşat, hikayenin ana çatışmasının merkezinde. Bu onu trajik bir karakter yapıyor. Oyuncu olarak bu durumdan çok keyif alıyorum. Değişip dönüşebilme fırsatı sunuyor" şeklinde konuşmuştu.
Ömer, yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de Star'da.