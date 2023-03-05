Ömer dizisinin Tahir’i Onur Bilge’nin bilinmeyenleri

Star TV'nin yeni dizisi Ömer, pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerini Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Selahattin Paşalı'nın paylaştığı dizi, gerek oyuncu kadrosu gerek hikayesiyle dikkat çekiyor.
Tahir, babasının takdirini kazanmak uğruna yıllar önce hayallerinden vazgeçmiş. İçindeki boşluğu katı kurallara tutunarak doldurmaya çalışıyor ve bu yönüyle de Ömer'le sürekli çatışma halinde.
Ömer’in Tahir’i Onur Bilge’nin canlandırdığı karakter kadar özel hayatı da merak ediliyor. İşte Onur Bilge’nin bilinmeyenleri…
Onur Bilge, 1983 tarihinde Tunceli’de dünyaya geldi. Ünlü isim, Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü okuduğu süreçte tiyatroyla tanışmış ve aynı üniversitede Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü ile eğitimine devam etme kararı aldı.
Öğrencilik sürecinde okul oyunlarının yanı sıra çeşitli televizyon dizisi ve televizyon programlarında boy gösterdi.’Woyzeck’ adlı oyunda sergilediği performansla 2011 Arda Kanpolat En İyi Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü.
2005 yılı sonrası birçok yapımda rol alan Bilge, ‘Gülperi’ dizisinde hayat verdiği ‘Raşit’ karakteriyle tanındı. Ünlü oyuncu, şöhreti ‘Kırmızı Oda’ dizisindeki ’Sadık’ karakteriyle yakaladı.
Son olarak ‘Kaderimin Oyunu’ adlı dizide boy gösteren Onur Bilge, 'Ömer' dizisiyle ekranlara döndü.