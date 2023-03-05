Ömer dizisinin Tahir’i Onur Bilge’nin bilinmeyenleri

Star TV’de ekranlara gelen Ömer dizisinde ‘Tahir Ademoğlu’ karakterine hayat veren Onur Bilge’nin hayatı ve rol aldığı diziler de merak ediliyor. İşte Onur Bilge’nin biyografisi…

Ömer dizisinin Tahir’i Onur Bilge’nin bilinmeyenleri - 1

Star TV'nin yeni dizisi Ömer, pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerini Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Selahattin Paşalı'nın paylaştığı dizi, gerek oyuncu kadrosu gerek hikayesiyle dikkat çekiyor.

Ömer dizisinin Tahir’i Onur Bilge’nin bilinmeyenleri - 2

REŞAT'IN BÜYÜK OĞLU TAHİR

Tahir, babasının takdirini kazanmak uğruna yıllar önce hayallerinden vazgeçmiş. İçindeki boşluğu katı kurallara tutunarak doldurmaya çalışıyor ve bu yönüyle de Ömer'le sürekli çatışma halinde.

Ömer dizisinin Tahir’i Onur Bilge’nin bilinmeyenleri - 3

Ömer’in Tahir’i Onur Bilge’nin canlandırdığı karakter kadar özel hayatı da merak ediliyor. İşte Onur Bilge’nin bilinmeyenleri…

Ömer dizisinin Tahir’i Onur Bilge’nin bilinmeyenleri - 4

MÜHENDİSLİKTEN OYUNCULUĞA

Onur Bilge, 1983 tarihinde Tunceli’de dünyaya geldi. Ünlü isim, Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü okuduğu süreçte tiyatroyla tanışmış ve aynı üniversitede Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü ile eğitimine devam etme kararı aldı.

Ömer dizisinin Tahir’i Onur Bilge’nin bilinmeyenleri - 5

Öğrencilik sürecinde okul oyunlarının yanı sıra çeşitli televizyon dizisi ve televizyon programlarında boy gösterdi.’Woyzeck’ adlı oyunda sergilediği performansla 2011 Arda Kanpolat En İyi Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü.

Ömer dizisinin Tahir’i Onur Bilge’nin bilinmeyenleri - 6

'KIRMIZI ODA' İLE ŞÖHRETİ YAKALADI

2005 yılı sonrası birçok yapımda rol alan Bilge, ‘Gülperi’ dizisinde hayat verdiği ‘Raşit’ karakteriyle tanındı. Ünlü oyuncu, şöhreti ‘Kırmızı Oda’ dizisindeki ’Sadık’ karakteriyle yakaladı.

Ömer dizisinin Tahir’i Onur Bilge’nin bilinmeyenleri - 7

Son olarak ‘Kaderimin Oyunu’ adlı dizide boy gösteren Onur Bilge, 'Ömer' dizisiyle ekranlara döndü.

N-LIFE HABERLERİ

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