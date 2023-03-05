Ömer dizisinin Tahir’i Onur Bilge’nin bilinmeyenleri

REŞAT'IN BÜYÜK OĞLU TAHİR

Tahir, babasının takdirini kazanmak uğruna yıllar önce hayallerinden vazgeçmiş. İçindeki boşluğu katı kurallara tutunarak doldurmaya çalışıyor ve bu yönüyle de Ömer'le sürekli çatışma halinde.