Ömer dizisinin yıldızı Merve Dizdar: Oyunculuk zor meslek

"İNANDIĞI ŞEYLERİN PEŞİNDEN GİDEBİLEN BİR KADIN NİSA"

Öte yandan, Ömer dizisinde Nisa’yı canlandıran Dizdar, "Senaryomuzu ilk okuduğumdan beri Nisa’nın çok güçlü bir karakter olduğunu düşünüyorum. Çok zor bir hayat yaşıyor, bu yüzden üzüldüğü, hüzün duyduğu anları da sıkça gördük ilk bölümüzde" demişti.

Oyuncu "Eşinin kendisi beş çocukla bırakıp gitmesine asla inanmadığını gördük mesela… Bu bir şokun etkisi, gerçekten çok sevdiği birinin ona bunu yapmasına inanamıyor. Beş çocuğunun sorumluluğunu almış güçlü, inandığı şeylerin peşinden gidebilen bir kadın Nisa" ifadelerini kullandı.