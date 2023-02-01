Ömer dizisinin yıldızı Merve Dizdar: Oyunculuk zor meslek

Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı Star TV’nin yeni dizisi Ömer'de Nisa karakterini canlandıran Merve Dizdar, kapak yıldızı olduğu dergiye oyunculukla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ömer dizisinin yıldızı Merve Dizdar: Oyunculuk zor meslek - 1

Star TV'nin yeni dizisi Ömer, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çekmeye devam ediyor.  Son dönemde yeteneğiyle göz dolduran Merve Dizdar, dizide Reşat’ın kızı Nisa karakterini canlandırıyor.

Ömer dizisinin yıldızı Merve Dizdar: Oyunculuk zor meslek - 2

Ailesinin onaylamadığı Hakan’la evlenen ve bu evlilikten 5 çocuk sahibi olan Nisa’yı canlandıran Dizdar, BeStyle dergisi için objektif karşısına geçti.

Ömer dizisinin yıldızı Merve Dizdar: Oyunculuk zor meslek - 3

"REPLİKLERİ SÖYLEMEKLE BİTMİYOR"

Dizideki oyunculuğuyla izleyicden tam not alan Dizdar "Oyunculuk; zor meslek. Replikleri söylemekle bitmiyor. Bedenin, beynin, ruhun, hepsi oynamak için hazır olmalı. Bunlar için çok çalışınca güzel bir kapı açılıyor. Benim için dünyanın en güzel mesleğini icra ediyorum" dedi.

Ömer dizisinin yıldızı Merve Dizdar: Oyunculuk zor meslek - 4

Ünlü oyuncu "2017’den bu zamana kadar mesleğim adına çok verimli geçirdim. 2017’den beri neredeyse yaptığım her işten ödül almışım. Oyunculukta bu kadar yükselir miydim bilemiyorum ama iyi olacağımı biliyordum. İçimde çok güçlü bir enerji hissediyordum. Bastırılması olanaksız" dedi.

Ömer dizisinin yıldızı Merve Dizdar: Oyunculuk zor meslek - 5

Dizdar sözlerine "En ufak rolden, en büyük role kadar son işimmiş gibi çalıştım hep. Ne büyük mutluluktur ki karşılığını da aldım. Bundan sonra yine çalışmaya devam ama geriye dönüp baktığımda hep diyeceğim şey; çok verimli ve iyi geçirdiğim senelerim var. Üretmeye, çalışmaya devam" diyerek devam etti.

Ömer dizisinin yıldızı Merve Dizdar: Oyunculuk zor meslek - 6

"İNANDIĞI ŞEYLERİN PEŞİNDEN GİDEBİLEN BİR KADIN NİSA"

Öte yandan, Ömer dizisinde Nisa’yı canlandıran Dizdar, "Senaryomuzu ilk okuduğumdan beri Nisa’nın çok güçlü bir karakter olduğunu düşünüyorum. Çok zor bir hayat yaşıyor, bu yüzden üzüldüğü, hüzün duyduğu anları da sıkça gördük ilk bölümüzde" demişti.

Oyuncu "Eşinin kendisi beş çocukla bırakıp gitmesine asla inanmadığını gördük mesela… Bu bir şokun etkisi, gerçekten çok sevdiği birinin ona bunu yapmasına inanamıyor. Beş çocuğunun sorumluluğunu almış güçlü, inandığı şeylerin peşinden gidebilen bir kadın Nisa" ifadelerini kullandı.

Ömer dizisinin yıldızı Merve Dizdar: Oyunculuk zor meslek - 7

Dizdar karakteri hakkında "Nisa’nın içindeki o müthiş olgun kadını onun hikayesine ortak oldukça, okudukça anlayabiliyorum. Bu da bana Merve olarak güç kazandırıyor" dedi.

N-LIFE HABERLERİ

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