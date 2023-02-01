Ömer dizisinin yıldızı Merve Dizdar: Oyunculuk zor meslek

Star TV'nin yeni dizisi Ömer, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Son dönemde yeteneğiyle göz dolduran Merve Dizdar, dizide Reşat’ın kızı Nisa karakterini canlandırıyor.
Ailesinin onaylamadığı Hakan’la evlenen ve bu evlilikten 5 çocuk sahibi olan Nisa’yı canlandıran Dizdar, BeStyle dergisi için objektif karşısına geçti.
Dizideki oyunculuğuyla izleyicden tam not alan Dizdar "Oyunculuk; zor meslek. Replikleri söylemekle bitmiyor. Bedenin, beynin, ruhun, hepsi oynamak için hazır olmalı. Bunlar için çok çalışınca güzel bir kapı açılıyor. Benim için dünyanın en güzel mesleğini icra ediyorum" dedi.
Ünlü oyuncu "2017’den bu zamana kadar mesleğim adına çok verimli geçirdim. 2017’den beri neredeyse yaptığım her işten ödül almışım. Oyunculukta bu kadar yükselir miydim bilemiyorum ama iyi olacağımı biliyordum. İçimde çok güçlü bir enerji hissediyordum. Bastırılması olanaksız" dedi.
Dizdar sözlerine "En ufak rolden, en büyük role kadar son işimmiş gibi çalıştım hep. Ne büyük mutluluktur ki karşılığını da aldım. Bundan sonra yine çalışmaya devam ama geriye dönüp baktığımda hep diyeceğim şey; çok verimli ve iyi geçirdiğim senelerim var. Üretmeye, çalışmaya devam" diyerek devam etti.
Öte yandan, Ömer dizisinde Nisa’yı canlandıran Dizdar, "Senaryomuzu ilk okuduğumdan beri Nisa’nın çok güçlü bir karakter olduğunu düşünüyorum. Çok zor bir hayat yaşıyor, bu yüzden üzüldüğü, hüzün duyduğu anları da sıkça gördük ilk bölümüzde" demişti.
Oyuncu "Eşinin kendisi beş çocukla bırakıp gitmesine asla inanmadığını gördük mesela… Bu bir şokun etkisi, gerçekten çok sevdiği birinin ona bunu yapmasına inanamıyor. Beş çocuğunun sorumluluğunu almış güçlü, inandığı şeylerin peşinden gidebilen bir kadın Nisa" ifadelerini kullandı.
Dizdar karakteri hakkında "Nisa’nın içindeki o müthiş olgun kadını onun hikayesine ortak oldukça, okudukça anlayabiliyorum. Bu da bana Merve olarak güç kazandırıyor" dedi.