Ömer dizisinin yıldızı Selahattin Paşalı'nın unutulmaz rolleri

Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Star TV'nin yeni dizisi Ömer'de imam Reşat'ın oğlu Ömer karakterini canlandıran Selahattin Paşalı, oyunculuk performansıyla göz dolduruyor.
Ömer karakteri masum tavırları ve ailesine karşı naif davranışlarıyla izleyici tarafından çok sevildi. İşte Ömer karakterine hayat veren Selahattin Paşalı'nın daha önce rol aldığı dizilerde hafızalara kazınan karakterleri...
Paşalı, 2016 yapımı Güney Kore dizisi Doctors'dan uyarlanan Kalp Atışı dizisinde Alp Sungur karakterini canlandırdı. Başrollerini Gökhan Alkan, Öykü Karayel ve Merve Çağıran'ın paylaştığı dizi, Eylül Erdem ile yıllar sonra karşılaştığı öğretmeni Ali Asaf arasındaki aşkı konu alıyor.
2018 yılında ekranlara gelen Bir Umut Yeter adlı dizide Arda karakterine hayat veren oyuncuya başrollerde Tolgahan Sayışman, Hazal Subaşı ve Esra Bilgiç eşlik etti.
2019 tarihinde yayınlanan dizinin başrollerinde Burak Sevinç ile Melis Sezen yer aldı. Paşalı dizide Arda karakterini canlandırdı.
Star TV'de yayınlanan Babil dizisinde Hakan'a hayat veren Paşalı, Süleyman ve Kudret karakterlerinin oğlunu canlandırdı. Dizinin yönetmenliğini Uluç Bayraktar yaparken başrollerinde Halit Ergenç, Birce Akalay ve Aslı Enver gibi isimler yer aldı.
Oyuncunun yıldızı, dijital bir platformda yayınlanan Aşk 101 adlı dizide hayat verdiği Osman karakteriyle parladı.
Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı dizi, öğretmenlerinin bir basketbol koçuna âşık olmasını sağlamaya çalışan dört isyankâr ve bir örnek öğrencinin macerasını konu alıyor.
Dijital bir platformda yayınlanan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Halit karakterine hayat veren Paşalı, izleyici karşısına bir dönem dizisiyle çıktı.
Soner Caner'in yazıp yönettiği Mukavemet adlı film, ilişkilerinin daha başında olan ve İstanbul'da bir apartmanın bodrum katında yaşayan Ecem ve Rahmi çiftini konu alıyor.
41. İstanbul Film Festivali’nde dünya prömiyerini gerçekleştien psikolojik drama türündeki filmde, Paşalı performansıyla çok beğenildi.
Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapan Emin Alper imzalı Kurak Günler'de Emre karakterini canlandıran Paşalı, performansıyla adından söz ettirdi.
Başrollerini Ekin Koç ile paylaşan oyuncu, filmde bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre'yi canlandırdı.
Oyuncu şimdilerde reytinglerde zirveye yerleşen Ömer dizisinde başrolde yer alıyor.
Ömer, İstanbul’un eski yerleşim yerlerinden olan bir semtte babası Reşat ve babaannesi Nezahat ile birlikte yaşar. Reşat yaşadıkları mahallenin cami hocasıdır. Ömer de aynı camide kadrosuz müezzin olarak görev yapmaktadır. Bir süredir de mahallenin ilköğretim okulunda geçici olarak din derslerine girmektedir.
Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı Star TV’nin yeni dizisi Ömer, 30 Ocak akşamı ekrana gelen bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşti. Dizi, AB kategorisinde birinci oldu.
Star TV'nin sevilen dizisi Ömer, dün akşam 4. bölümüyle ekranlara geldi. Ömer'in son bölümüne; Gamze’nin evlilik teklifini reddetmesi sonrası Süreyya ile izdivaç yoluna giren Ömer’in Gamze’ye verdiği son şans damga vurdu. Ömer’in son bölümünde yaşananları öğrenmek için tıklayın...
Ömer’in Gamze’ye olan aşkı için beslediği umuda ve Gamze’nin arada kalmasına sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
“Ömer son bir umut Gamze'nin kal demesini bekliyor”
“Gamze cesaret edebilecek mi?”
“Ah Ömer, Süreyya’nın duyguları ne olacak şimdi?”
“Ömer, Süreyya’yı gidecek başka yolu kalmadığı için kabul etti”
“Ömer’in aşkı için gösterdiği çaba”
“Seni sevene gitmenin önemini anladığında bambaşka olacak Ömer”
“Ömer aşkından vazgeçemiyor”
“Gamze’nin yerinde olmak istemezdim”
“Gamze nasıl ‘kal’ desin ki”