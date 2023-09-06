Ömer dizisinin yönetmeni Cem Karcı'dan sette sezon sonu röportajı

Yapımda Doktor Erdal'ı canlandıran Tayanç Ayaydın, "Keyifli bir ekiple ne kadar iyi geçebilirse o kadar güzel geçti. Sayın Cem Karcı ile yeniden çalışmanın keyfi bambaşka. Ekipte herkes görevini büyük bir profesyonellik ve özveriyle yapıyor. Dolayısıyla burada çalışmak ne kadar yorucu olsa da bir o kadar da keyifli" dedi.