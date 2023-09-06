Ömer dizisinin yönetmeni Cem Karcı'dan sette sezon sonu röportajı

Star TV'nin sevilen dizisi Ömer, uzun bir aradan sonra 11 Eylül Pazartesi akşamı ikinci sezonuyla ekrana dönüyor. Büyük bir heyecanla beklenen Ömer'in yönetmeni Cem Karcı da sosyal medya hesabından sezon sonu ekiple yaptığı röportajı paylaştı.

Ömer dizisinin yönetmeni Cem Karcı'dan sette sezon sonu röportajı - 1

Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer'in 2. sezonu için geri sayım başladı. Dizinin yönetmeni Cem Karcı da sezon sonu sette ekiple yaptığı röportajı takipçileriyle paylaştı.

N-LIFE HABERLERİ

Ömer dizisinin yönetmeni Cem Karcı'dan sette sezon sonu röportajı - 2

Videonun başında konuşan yönetmen Cem Karcı, "Bir sezonu geride bıraktık. Gerçekten mükemmel bir ekiple, oyuncu arkadaşlarımızla çok güzel bir 6 ayı geride bıraktık. Yaz sonu bomba gibi yeni sezonumuzla karşınızda olacağız. Sizi seviyoruz" dedi.

Ömer dizisinin yönetmeni Cem Karcı'dan sette sezon sonu röportajı - 3

"KAVUŞACAĞIMIZ GÜNÜ BEKLİYORUM"

Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır, "Bu sezon sizin için nasıl geçti?" sorusuna "Çok güzel geçti. Müthiş bir ekiple, çok sevdiğim bir hikaye içinde sevdiğim işi yaparak geçti. Güzel bir tatil sonrası büyük bir özlemle kavuşacağımız günü bekliyorum" diye yanıt verdi.

Ömer dizisinin yönetmeni Cem Karcı'dan sette sezon sonu röportajı - 4

"KENDİMİ ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUM"

Dizinin Ömer'i Selahattin Paşalı da aynı soruya "Güzel bir sezondu. Bu dizide olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Üzgünüm açıkcası ayrılacağız, yazın hepinizi özleyeceğim. İkinci sezon çok daha güzel olacak inşallah... Sabırsızlıkla bekliyorum" şeklinde yanıt verdi.

Ömer dizisinin yönetmeni Cem Karcı'dan sette sezon sonu röportajı - 5

Ömer dizisinin Reşat'ı Barış Falay, "Benim için yorucu ve zor bir sezondu. Yorucu ve zor olduğu için sonrasındaki tadı da daha fazla oluyor. Tatlı hissediyorum" dedi.

Ömer dizisinin yönetmeni Cem Karcı'dan sette sezon sonu röportajı - 6

Dizide Ömer'in ablası Nisa'yı oynayan Merve Dizdar, "Muhteşem bir dizi sezonu geçirdim. Çok şanslıyım, bu dizide olduğum için. Seyirci de bizi sevdiği için çok mutluyum. Çok güzel bir sezon geçirdik, ikinci sezon daha güzel olacak inşallah" ifadelerini kullandı.

Ömer dizisinin yönetmeni Cem Karcı'dan sette sezon sonu röportajı - 7

Yapımda Doktor Erdal'ı canlandıran Tayanç Ayaydın, "Keyifli bir ekiple ne kadar iyi geçebilirse o kadar güzel geçti. Sayın Cem Karcı ile yeniden çalışmanın keyfi bambaşka. Ekipte herkes görevini büyük bir profesyonellik ve özveriyle yapıyor. Dolayısıyla burada çalışmak ne kadar yorucu olsa da bir o kadar da keyifli" dedi.

Ömer dizisinin yönetmeni Cem Karcı'dan sette sezon sonu röportajı - 8

"İYİ Kİ ÖMER'DEYİZ"

Dizinin Nuran'ı Gülçin Kültür Şahin ise "Süper oyuncu arkadaşlarımla, muhteşem bir ekiple çalıştığım için çok güzel geçti. Yazı büyük bir heyecanla karşılıyoruz, yeni sezonu bekliyoruz" dedi.

Ömer'de Nezahat Ademoğlu'na hayat veren Zerrin Sümer, "Gerçekten baya başarılı bir ekibiz" derken; Nuran'ın eşi Sadık'ı canlandıran Muharrem Türkseven ise tüm ekibe teşekkür ederek "İyi ki Ömer'deyiz. İyi ki hep birlikteyiz" dedi.

Ömer dizisinin yönetmeni Cem Karcı'dan sette sezon sonu röportajı - 9

Ömer'in ağabeyi Tahir'e hayat veren Onur Bilge "Harika bir sezon geçirdik, herkesin ellerine sağlık" derken, Tahir'in eşi Şükran'ı oynayan Gamze Karaduman ise "Çok güzel bir sezon geçirdik" diye konuştu.

Ömer dizisinin yönetmeni Cem Karcı'dan sette sezon sonu röportajı - 10

YENİ SEZON 11 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Öte yandan Ömer yeni sezondan ilk tanıtım birkaç gün önce yayınlandı. Ömer ikinci sezon ilk tanıtımda; Gamze'nin gidişiyle yıkılan Ömer'in kendini içkiye vermesi dikkat çekti.

Ömer 22. bölümüyle 11 Eylül Pazartesi Star'da...

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