Ömer dizisinin yönetmeni Cem Karcı'dan sette sezon sonu röportajı
Star TV'nin sevilen dizisi Ömer, uzun bir aradan sonra 11 Eylül Pazartesi akşamı ikinci sezonuyla ekrana dönüyor. Büyük bir heyecanla beklenen Ömer'in yönetmeni Cem Karcı da sosyal medya hesabından sezon sonu ekiple yaptığı röportajı paylaştı.
Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer'in 2. sezonu için geri sayım başladı. Dizinin yönetmeni Cem Karcı da sezon sonu sette ekiple yaptığı röportajı takipçileriyle paylaştı.