Ömer yeni sezona damga vuran karşılaşma! "Sonunda geldin Gamze"

Başrollerini Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın paylaştığı Ömer, 11 Eylül akşamı yeni sezona merhaba dedi. 22. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Ömer dizisine; Gamze'nin yokluğunda dağılan Ömer'in nihayet sevdiği kadınla kavuşması damga vurdu.

Ömer yeni sezona damga vuran karşılaşma! "Sonunda geldin Gamze" - 1

Star TV'nin çok sevilen dizisi "Ömer", 11 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan 22. bölümüyle yaz tatili sonrası ekranlara geri döndü. Ömer yeni sezon ilk bölümde; kendini alkole veren Ömer'in Gamze ile kavuşması dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Ömer yeni sezona damga vuran karşılaşma! "Sonunda geldin Gamze" - 2

ÖMER'İN ZOR ZAMANLARI

Ömer son bölümde; Gamze'nin gidişini kaldıramayan ve kendini alkole veren Ömer, onun hayaliyle "Sen düşürdün beni bu hale" diyerek kavga ederken Sadık, onu buldu.

Ömer'in kendini düşürdüğü hale sinirlenen Sadık, "Sarhoşsun" diyerek babası Reşat'ın onu aradığını söyledi. Ömer'i alıp dükkana götüren Sadık, onu ayıltmak için uğraşırken Reşat Hoca'ya da birlikte balık tuttuklarını söylediğini ifade etti. Ömer de ona teşekkür edip evine gitti.

Ömer yeni sezona damga vuran karşılaşma! "Sonunda geldin Gamze" - 3

Ömer'in eve gidince babaannesine uğramasıyla Nezahat Hanım'ın hiçbir şey hatırlamadığı ortaya çıktı. Sabah ezanı için camiye giden Reşat, Tahir ile olanı biteni konuştu. Tahir de bir an önce Gamze ile Ömer'in boşanması gerektiğini, borçları ödemekte zorlandıklarını söyledi.

Ömer yeni sezona damga vuran karşılaşma! "Sonunda geldin Gamze" - 4

ÖMER'DEN VİCDAN'A YARDIM

Sabah ağabeyi Tahir ile kavga edip evden çıkan Ömer, mesaisi için Sadık'ın dükkanına gitti. O sırada Taci gelince çay içmeye giden üçlü, manav ile Vicdan arasındaki tartışmayı önledi.

Mahalleye yeni taşınan ve hakkında söylentiler çıkan Vicdan, kendisini kurtaran Ömer'e teşekkür etti. Aynı anlarda bankaya giden Reşat ve Tahir, kredi borcunu daha fazla erteletemeyeceklerini öğrendi.

Ömer yeni sezona damga vuran karşılaşma! "Sonunda geldin Gamze" - 5

NİSA VE HAKAN'IN YENİ İŞİ

Gamze'nin annesi Fatma Hanım'ın da kızı gittikten sonra temizlik takıntısının arttığı görülürken Nisa ve Hakan'ın da Halıcılar Kral'ı Kamil'in evinde çalıştığı ortaya çıktı.

Ömer yeni sezona damga vuran karşılaşma! "Sonunda geldin Gamze" - 6

Ademoğlu Ailesi, evdeki eşyaların bir kısmını Tahir'e götürmeye karar verip toplarken; alkol alan Ömer de tövbe etmek için camiye gitti. Onu alkollü bir şekilde camide gören mahalleli ise Ömer'e saldırdı.

Onu perişan halde bulan Vicdan da evine getirip Tahir'e mesaj attı. Bu sırada Kamil yanına gelmek isteyince hasta numarası yapan Vicdan, onu başından savdı.

Ömer yeni sezona damga vuran karşılaşma! "Sonunda geldin Gamze" - 7

TAHİR'DEN KARDEŞİNE TOKAT

Sinirle evden çıkan Tahir ise kardeşini almaya gittiği evde eski aşkı Vicdan'ı görünce şoke oldu. Tahir'e kendisini bırakıp gittiği için kızan Vicdan, Ömer'e acıdığı için aldığını kardeşini alıp gitmesini söyledi.

Ömer'i sırtlayıp kendi evine götüren Tahir ise babasına kardeşinin ona geldiğini haber verdi. Sabah uyandırdığı Ömer'e bağıran Tahir, ona tokat attı; korktuğu birine dönüştüğünü ve günahkar olduğunu söyledi.

Gamze gittikten sonra kendisini toparlayamadığını ifade eden Ömer ise kafasındaki sesleri susturmak için içtiğini ve aşık olduğunu vurguladı.

Ömer yeni sezona damga vuran karşılaşma! "Sonunda geldin Gamze" - 8

REŞAT ADEMOĞLU'NUN EVİNE HACİZ GELDİ

Tahir ve Ömer eve gittiklerinde babalarını üzgün, evlerini de bomboş buldular. O sırada oğlunun yüzünü fark eden Reşat ne olduğunu sorunca Tahir de sarhoşların saldırdığını söyledi.

Ömer yeni sezona damga vuran karşılaşma! "Sonunda geldin Gamze" - 9

TAHİR ESKİ AŞKININ KAPISINDA

Öğlen yolda Vicdan'ı görüp teşekkür etmek isteyen Ömer, onun poşetlerini taşıdı. Onları takip eden Tahir'in Ömer'e kızdığını duyan Vicdan, akşama onu beklediğini söyledi.

Ne yapacağını bilemeyen Tahir ise babasının Ömer'i sormasının ardından sinirlenip evden çıktı. Duygularına yenik düşen Tahir, soluğu Vicdan'ın kapısında aldı.

Ömer yeni sezona damga vuran karşılaşma! "Sonunda geldin Gamze" - 10

"GELDİM ÖMER, BURADAYIM"

Her akşam olduğu gibi içmeye giden ve sarhoş olan Ömer ise Gamze ile karşılaşmasını hayal sandı. Gamze'nin peşinden gelmesiyle şoke olan Ömer, "Geldim buradayım" diyen eşine sarıldı.

Ömer yeni sezona damga vuran karşılaşma! "Sonunda geldin Gamze" - 11

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ömer'in nihayetinde Gamze ile karşılaşması ve Tahir'in eski aşkının evine gitmesi sosyal medyada gündem oldu.

"Sonunda geldin Gamze"
"Ömer ve Gamze... şimdi onca zaman sonra nasıl yaraları saracaksınız?"
"Ah Tahir nasıl gittin eski sevgiline"
"Tahir yaşamak istediği hayatı yaşayamamış hep boyun eğmiş travmalarla dolu bir adam"
"Nihayet kavuştular"
"Ömer yazık ettin kendine"
"Ömer'in Gamze'si geri döndü"
"Gamze ve Ömer için işler iyice karışacak"

Ömer yeni sezona damga vuran karşılaşma! "Sonunda geldin Gamze" - 12

"BOŞANMAK İSTİYORUM"

Yeni bölümün ardından Ömer 23. bölüm tanıtımı yayınlandı. Fragmanda Gamze'ye kızan Ömer'in boşanmak istemesi dikkat çekti.

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