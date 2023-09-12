Ömer yeni sezona damga vuran karşılaşma! "Sonunda geldin Gamze"
Başrollerini Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın paylaştığı Ömer, 11 Eylül akşamı yeni sezona merhaba dedi. 22. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Ömer dizisine; Gamze'nin yokluğunda dağılan Ömer'in nihayet sevdiği kadınla kavuşması damga vurdu.
Star TV'nin çok sevilen dizisi "Ömer", 11 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan 22. bölümüyle yaz tatili sonrası ekranlara geri döndü. Ömer yeni sezon ilk bölümde; kendini alkole veren Ömer'in Gamze ile kavuşması dikkat çekti.