Ömer yeni sezona damga vuran karşılaşma! "Sonunda geldin Gamze"

ÖMER'İN ZOR ZAMANLARI

Ömer son bölümde; Gamze'nin gidişini kaldıramayan ve kendini alkole veren Ömer, onun hayaliyle "Sen düşürdün beni bu hale" diyerek kavga ederken Sadık, onu buldu.

Ömer'in kendini düşürdüğü hale sinirlenen Sadık, "Sarhoşsun" diyerek babası Reşat'ın onu aradığını söyledi. Ömer'i alıp dükkana götüren Sadık, onu ayıltmak için uğraşırken Reşat Hoca'ya da birlikte balık tuttuklarını söylediğini ifade etti. Ömer de ona teşekkür edip evine gitti.