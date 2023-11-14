Ömer'de Ademoğlu Ailesi için yeni dönem! "Gamze ile Ömer kendi evlerine çıkacak"
Star TV'nin pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan reyting rekortmeni dizisi Ömer, 13 Kasım akşamı 31. bölümüyle ekranlara geldi. Diziye; Reşat'ın Ömer'e, Çiçek ile evleneceğini söylemesi damga vurdu. İşte Ömer yeni bölümde yaşananlar...
Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer'in 31. bölümünde; Gamze ile Ömer arasındaki kıskançlık krizleri ve Reşat'ın evlilik kararı dikkat çekti.