Ömer'de Ademoğlu Ailesi için yeni dönem! "Gamze ile Ömer kendi evlerine çıkacak"

Ömer son bölümde; Nezahat Hanım'ın kaybolması herkesi korkuturken; Reşat Gamze ile Ömer'e "Kendi dertlerinizle o kadar meşgulsünüz ki bir akşam sahip çıkamadınız anneme" diye sert çıktı.

Onlar babaanneyi aramaya devam ederken Tahir de arkadaşıyla Şeyh Nurettin'in sohbetine gitti. Sohbetten çıkan Tahir, babaannesinin kayıp olduğunu öğrenince kardeşlerinin yanına koştu.