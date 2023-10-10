Ömer'de dengeler değişiyor! "Gamze'nin peşinden koşan bir Ömer geliyor"

Star TV'nin pazartesi akşamları yayınlanan dizisi Ömer, 9 Ekim akşamı 26. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Ömer'in son bölümüne; Gamze ile Ömer arasındaki sürtüşmeler ile Vicdan'ın Ömer'e hamlesi damga vurdu. İşte Ömer yeni bölümde yaşananlar...

Ömer'de dengeler değişiyor! "Gamze'nin peşinden koşan bir Ömer geliyor" - 1

Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer dizisi, 9 Ekim Pazartesi yayınlanan 26. bölümünde Vicdan'ın Ömer'in peşini bırakmaması dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Ömer'de dengeler değişiyor! "Gamze'nin peşinden koşan bir Ömer geliyor" - 2

GAMZE OLANLARI HAZMEDEMİYOR

Ömer son bölümde; Ömer, Gamze ve Reşat, Tahir'i zor durdururken; Gamze Vicdan'ın "Ömer seni istemiyor" lafları yüzünden çılgına döndü. Gamze, Vicdan'a saldırmaması için kendisini tutan Ömer'e tokat attı.

Herkes bu tokatla şoke olurken Ömer, Gamze'ye neden böyle bir şey yaptığını sordu. Çok kırılan Gamze ise gözünde zerre kadar değeri kalmadığını söyledi.

Ömer'de dengeler değişiyor! "Gamze'nin peşinden koşan bir Ömer geliyor" - 3

Aynı anlarda Tahir de babasına onun sözünü dinlediği için Vicdan'dan ayrıldığını ancak şimdi Gamze'yi desteklediğini hatırlattı. Bunu duyan Şükran ise gözyaşlarına boğuldu.

Ömer'de dengeler değişiyor! "Gamze'nin peşinden koşan bir Ömer geliyor" - 4

VİCDAN'DAN GAMZE'YE: ÖMER BENDE

Yaşananlar sonrası Gamze'ye giden Vicdan, Ömer'in gözünün önünde eridiğini ve Gamze ile çok mutsuz olduğunu söyledi. Vicdan, "Ömer'i azıcık seviyorsan ona izin verirsin hayatına devam eder. Sen istiyorsan bırakma Ömer'i, o seni bıraktı. O bende" dedi.

Gamze de "O içince bile beni sayıklıyor. Bu hikayede yanan sen olacaksın. Yazık olacak sana, Allah seni ıslah etsin. Ömer beni seviyor" dedi.

Ömer'de dengeler değişiyor! "Gamze'nin peşinden koşan bir Ömer geliyor" - 5

O sırada Taci'nin nikah şahidi olması için Gamze'ye gelen Ömer ve Taci de neler olduğunu sordu. Bunun üzerine Vicdan, Gamze'den özür dilemeye geldiğini ifade etti. Şoke olan Gamze, Ömer'in bunun doğru olup olmadığını sorması üzerine çok sinirlendi.

Ömer'de dengeler değişiyor! "Gamze'nin peşinden koşan bir Ömer geliyor" - 6

FELEKTEN BİR KINA GECESİ

Mesai sonrası gidip Nuran ile dertleşen Gamze, akşam da Şükran ve ablası ile Taci'nin kına gecesine gitti.

Bekarlığa veda için kebapçıya giden erkeklerden Tahir ise herkesin ısrarıyla saz çaldı ve "Ela Gözlüm Ben Bu Elden Gidersem" türküsünü söyledi.

Ömer'de dengeler değişiyor! "Gamze'nin peşinden koşan bir Ömer geliyor" - 7

Tahir ardından dışarı çıkıp gözyaşlarına boğulurken, Gamze de içip sarhoş oldu. Mutfakta "Aynalı Körük" şarkısını söyledi. Sonrasında da taksiye atlayınca Şükran ile Nuran da Gamze'nin peşinden gitti.

Ömer'de dengeler değişiyor! "Gamze'nin peşinden koşan bir Ömer geliyor" - 8

TAHİR YILLAR SONRA SAZ ÇALDI

Onların taksiye binip gittiğini öğrenen Ömer ve Sadık telaşlanırken Tahir de Vicdan'a gidip yıllar sonra eline ilk defa saz aldığını söyledi.

Ömer'de dengeler değişiyor! "Gamze'nin peşinden koşan bir Ömer geliyor" - 9

"BEN BUNU UNUTMAM ÖMER"

Nuran'a ulaşan Sadık ve Ömer, onların olduğu bara gitti. Gamze gelmek istemeyince onu omzuna atan Ömer, mekandan öyle çıkardı.

Evde kavga eden Gamze ile Ömer'den Gamze "Senin yüzünden bu haldeyim. İçim sızlıyor. Bunların sorumlusu sensin. Sen o kadına gidip onu korudun ya ben bunu unutmam Ömer. Ne oldu hani ben senin Gamze'ndim? Git istemiyorum seni. Senden nefret ediyorum" dedi. Gamze'yi öpüp üstünü değiştiren Ömer, onu seyrederken uyuyakaldı.

Ömer'de dengeler değişiyor! "Gamze'nin peşinden koşan bir Ömer geliyor" - 10

VİCDAN, ÖMER'İ ÖPTÜ

Buna çok kızan Ömer de onunla konuşmak istedi. Sessiz bir yerde Vicdan ile konuşan Ömer, kalbinin Gamze'ye ait olduğunu, onunla aralarında hiçbir şey olamayacağını söyledi. Onu dinlemeyen Vicdan ise Ömer'i öperken Gamze ikisini gördü.

Ömer'de dengeler değişiyor! "Gamze'nin peşinden koşan bir Ömer geliyor" - 11

Vicdan'ın Ömer'i öpmesine Gamze'nin de bu anlara şahit olması sosyal medyada gündem oldu. İşte o yorumlardan birkaçı...

"Ömer yüz verme artık Vicdan'a"
"Eski Ömer'in geldiği falan yok"
"Gamze çek al artık şu Ömer'i"
"Ömer artık Vicdan'a karşı tavrını koymalı"
"Gamze boşanmak için koşa koşa mahkemeye gider, Ömer de ona yalvarır"
"Ömer kendini nasıl affettirecek acaba?"
"Şimdi Kamil de Ömer'in başına bela olacak"
"Gamze'nin peşinden koşan bir Ömer geliyor"

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