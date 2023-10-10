Ömer'de dengeler değişiyor! "Gamze'nin peşinden koşan bir Ömer geliyor"

VİCDAN'DAN GAMZE'YE: ÖMER BENDE

Yaşananlar sonrası Gamze'ye giden Vicdan, Ömer'in gözünün önünde eridiğini ve Gamze ile çok mutsuz olduğunu söyledi. Vicdan, "Ömer'i azıcık seviyorsan ona izin verirsin hayatına devam eder. Sen istiyorsan bırakma Ömer'i, o seni bıraktı. O bende" dedi.

Gamze de "O içince bile beni sayıklıyor. Bu hikayede yanan sen olacaksın. Yazık olacak sana, Allah seni ıslah etsin. Ömer beni seviyor" dedi.