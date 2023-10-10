Ömer'de dengeler değişiyor! "Gamze'nin peşinden koşan bir Ömer geliyor"
Star TV'nin pazartesi akşamları yayınlanan dizisi Ömer, 9 Ekim akşamı 26. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Ömer'in son bölümüne; Gamze ile Ömer arasındaki sürtüşmeler ile Vicdan'ın Ömer'e hamlesi damga vurdu. İşte Ömer yeni bölümde yaşananlar...
Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer dizisi, 9 Ekim Pazartesi yayınlanan 26. bölümünde Vicdan'ın Ömer'in peşini bırakmaması dikkat çekti.