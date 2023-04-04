Ömer'de Erdal ve Gamze için yeni dönem! "Bütün ümitleri tükettin Ömer"

Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı, Star'ın sevilen dizisi Ömer, 3 Nisan Pazartesi akşamı 11. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölüme, Ömer'in Gamze'den vazgeçmesi damga vurdu. İşte detaylar...

Ömer'de Erdal ve Gamze için yeni dönem! "Bütün ümitleri tükettin Ömer" - 1

Her pazartesi Star TV'de izleyici karşısına çıkan Ömer dizisinin 3 Nisan akşamı yayınlanan 11. bölümünde; Süreyya ve Ömer arasındaki Gamze krizi, Ömer'in aşkından vazgeçmesi dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Ömer'de Erdal ve Gamze için yeni dönem! "Bütün ümitleri tükettin Ömer" - 2

ÖMER VE SÜREYYA ARASINDA GAMZE KRİZİ

Ömer son bölümde; Ömer'in peşinden okula gelen Süreyya, "Gamze ile görüşmeni istemiyorum. Beni gelinlikle bırakıp gittin, dönüp dolaşıp Gamze ablayı konuşuyoruz. O kadın bizim etrafımızda olduğu sürece aramız açılıyor. Görüşmeyeceksin o kadınla" dedi.

Ömer'de Erdal ve Gamze için yeni dönem! "Bütün ümitleri tükettin Ömer" - 3

"GELECEĞİMİZİ DÜŞÜNECEĞİM"

Bunun üzerine Ömer de "Buna sen karar veremezsin. Sen özgür ol, kendi kararlarını ver diye uğraşıyorum. Ne konuştuğumuzun farkında mısın? Ben senin nişanlınım, sana bir söz verdim. Eğer sen bana karşı bu tavırlarına devam edersen ben kararımı ve geleceğimizi bir daha düşüneceğim" dedi.

Eve kendi gideceğini söyleyen Süreyya, odasında ağlarken Figen geldi. Kardeşine "Ömer nişan atmak istiyor. Herkes, her şey benden önemli mi olacak?" dedi.

Ömer'de Erdal ve Gamze için yeni dönem! "Bütün ümitleri tükettin Ömer" - 4

ÖMER BABASIYLA DERTLEŞTİ

Babasıyla dertleşen Ömer ise birilerinin kendisine ne yapacağını söylemesinden bıktığını, böyle giderse ne nişan ne de evlilik kalacağını ifade etti.

Reşat da oğlunu her kararında destekleyeceğini söyledi.

Ömer'de Erdal ve Gamze için yeni dönem! "Bütün ümitleri tükettin Ömer" - 5

GAMZE'DEN NİSA VE ŞÜKRAN'A DESTEK

Bu sırada Nisa'ya Ceren'in iş için haber verdiğini duyurmaya giden Gamze, Şükran gelince kalkmak istedi.

Nisa ona engel olurken Şükran, evde yeni bir düzen istemediğini ifade etti. Nisa da her şeyin Tahir'in başının altından çıktığını söylerken Gamze, Erdal ile konuşmayı teklif etti.

Ömer'de Erdal ve Gamze için yeni dönem! "Bütün ümitleri tükettin Ömer" - 6

ERDAL, REŞAT HOCA İLE GÖRÜŞTÜ

Bu durumu Erdal ile konuşan Gamze, onun yardım etme isteğiyle çok sevindi. Ancak Reşat Hoca, bunun aile meselesi olduğunu belirtti.

Ömer'de Erdal ve Gamze için yeni dönem! "Bütün ümitleri tükettin Ömer" - 7

GAMZE İLE ÖMER BULUŞTU

Bu konuşmaya şahit olan Ömer, Gamze'yi arayıp onunla görüşmek istedi. Gamze de Erdal'dan uygun bir yerde ayrılarak onun yanına gitti.

İkili karşılıklı restleşip ayrılırken eve giden Gamze, iftar daveti için hazırlandı.

Ömer'de Erdal ve Gamze için yeni dönem! "Bütün ümitleri tükettin Ömer" - 8

SÜREYYA, GAMZE'Yİ UYARDI

İftar sırasında mutfağa giden Gamze'ye yardıma giden Süreyya, ona Ömer'den uzak durmasını, onun yüzünden kavga ettiklerini söyledi.

Gamze de bunu kendi kafasında kurduğunu söylerken Ömer her şeyi duydu.

Ömer'de Erdal ve Gamze için yeni dönem! "Bütün ümitleri tükettin Ömer" - 9

GAMZE, NİSA'NIN YARDIMINA KOŞTU

Ceren'in Nisa'nın fenalaşmasını haber vermesiyle restorana koşan Gamze, Erdal ile birlikte onu alıp eve bıraktı. Gece sonunda da Erdal'a Tuna'nın istemediğini ve bir süre görüşmemeleri gerektiğini söyledi.

Ömer'de Erdal ve Gamze için yeni dönem! "Bütün ümitleri tükettin Ömer" - 10

ÖMER İLE SÜREYYA UZLAŞTI

Ertesi sabah Süreyya ile buluşan Ömer, kendisine güvenmeyen bir insanla bir ömür geçirmek istemediğini ifade etti. Ona hak veren Süreyya da davranışlarına dikkat edeceğini belirtti.

Ömer'de Erdal ve Gamze için yeni dönem! "Bütün ümitleri tükettin Ömer" - 11

"BİZ BİRLİKTE OLAMAZMIŞIZ ÖMER"

Okul kapısında Gamze ile laflayan Ömer, onun "Bazen düşünüyorum da biz zaten birlikte olamazmışız" sözlerine çok üzülse de "Hayat tarzlarımız çok farklı" diyerek destek verdi.

Okula girdiğinde Tuna'nın canını sıkkın gören Ömer, mahalledekilerle bir maç yapmayı önerdi.

Ömer'de Erdal ve Gamze için yeni dönem! "Bütün ümitleri tükettin Ömer" - 12

ÖMER'DEN TUNA'YA ERDAL HAKKINDA TAVSİYE

Okul çıkışı herkes maçta toplanırken Tuna, Ömer'den annesinin Erdal'la evlenmemesi için yardım istedi.

Ancak Ömer, Erdal'ın iyi biri olduğunu, ona bir şans vermesi gerektiğini ifade etti.

Ömer'de Erdal ve Gamze için yeni dönem! "Bütün ümitleri tükettin Ömer" - 13

TUNA'DAN ERDAL'A YEŞİL IŞIK

Maç sonu sahaya gelen Erdal, Tuna'nın kendisine olan sıcak tavrıyla çok mutlu oldu. Ömer'in bunu sağladığını söyleyen Tuna hem annesinin hem Erdal'ın elini tutarken Gamze büyük bir şok yaşadı.

Ömer'de Erdal ve Gamze için yeni dönem! "Bütün ümitleri tükettin Ömer" - 14

Ömer'in sevdiği kadından vazgeçmesine sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlar...

"Ömer sevdiği kadını elleriyle bıraktı olmadı bu"
"Şimdi sen düşün Ömer"
"Ah be Ömer, neden Gamze'nin kalbine girmeye çalıştın o zaman?"
"Bütün ümitleri tükettin Ömer"
"Ömer ile Gamze’nin aşkı olmayacak gibi"
"Ömer uzak dur artık Gamze'den"
"Gamze bırak artık Ömer'i, Erdal doğru seçim"

Ömer'de Erdal ve Gamze için yeni dönem! "Bütün ümitleri tükettin Ömer" - 15

ÖMER 12. BÖLÜM FRAGMANI

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