Ömer'de Erdal ve Gamze için yeni dönem! "Bütün ümitleri tükettin Ömer"

Her pazartesi Star TV'de izleyici karşısına çıkan Ömer dizisinin 3 Nisan akşamı yayınlanan 11. bölümünde; Süreyya ve Ömer arasındaki Gamze krizi, Ömer'in aşkından vazgeçmesi dikkat çekti.
Ömer son bölümde; Ömer'in peşinden okula gelen Süreyya, "Gamze ile görüşmeni istemiyorum. Beni gelinlikle bırakıp gittin, dönüp dolaşıp Gamze ablayı konuşuyoruz. O kadın bizim etrafımızda olduğu sürece aramız açılıyor. Görüşmeyeceksin o kadınla" dedi.
Bunun üzerine Ömer de "Buna sen karar veremezsin. Sen özgür ol, kendi kararlarını ver diye uğraşıyorum. Ne konuştuğumuzun farkında mısın? Ben senin nişanlınım, sana bir söz verdim. Eğer sen bana karşı bu tavırlarına devam edersen ben kararımı ve geleceğimizi bir daha düşüneceğim" dedi.
Eve kendi gideceğini söyleyen Süreyya, odasında ağlarken Figen geldi. Kardeşine "Ömer nişan atmak istiyor. Herkes, her şey benden önemli mi olacak?" dedi.
Babasıyla dertleşen Ömer ise birilerinin kendisine ne yapacağını söylemesinden bıktığını, böyle giderse ne nişan ne de evlilik kalacağını ifade etti.
Reşat da oğlunu her kararında destekleyeceğini söyledi.
Bu sırada Nisa'ya Ceren'in iş için haber verdiğini duyurmaya giden Gamze, Şükran gelince kalkmak istedi.
Nisa ona engel olurken Şükran, evde yeni bir düzen istemediğini ifade etti. Nisa da her şeyin Tahir'in başının altından çıktığını söylerken Gamze, Erdal ile konuşmayı teklif etti.
Bu durumu Erdal ile konuşan Gamze, onun yardım etme isteğiyle çok sevindi. Ancak Reşat Hoca, bunun aile meselesi olduğunu belirtti.
Bu konuşmaya şahit olan Ömer, Gamze'yi arayıp onunla görüşmek istedi. Gamze de Erdal'dan uygun bir yerde ayrılarak onun yanına gitti.
İkili karşılıklı restleşip ayrılırken eve giden Gamze, iftar daveti için hazırlandı.
İftar sırasında mutfağa giden Gamze'ye yardıma giden Süreyya, ona Ömer'den uzak durmasını, onun yüzünden kavga ettiklerini söyledi.
Gamze de bunu kendi kafasında kurduğunu söylerken Ömer her şeyi duydu.
Ceren'in Nisa'nın fenalaşmasını haber vermesiyle restorana koşan Gamze, Erdal ile birlikte onu alıp eve bıraktı. Gece sonunda da Erdal'a Tuna'nın istemediğini ve bir süre görüşmemeleri gerektiğini söyledi.
Ertesi sabah Süreyya ile buluşan Ömer, kendisine güvenmeyen bir insanla bir ömür geçirmek istemediğini ifade etti. Ona hak veren Süreyya da davranışlarına dikkat edeceğini belirtti.
Okul kapısında Gamze ile laflayan Ömer, onun "Bazen düşünüyorum da biz zaten birlikte olamazmışız" sözlerine çok üzülse de "Hayat tarzlarımız çok farklı" diyerek destek verdi.
Okula girdiğinde Tuna'nın canını sıkkın gören Ömer, mahalledekilerle bir maç yapmayı önerdi.
Okul çıkışı herkes maçta toplanırken Tuna, Ömer'den annesinin Erdal'la evlenmemesi için yardım istedi.
Ancak Ömer, Erdal'ın iyi biri olduğunu, ona bir şans vermesi gerektiğini ifade etti.
Maç sonu sahaya gelen Erdal, Tuna'nın kendisine olan sıcak tavrıyla çok mutlu oldu. Ömer'in bunu sağladığını söyleyen Tuna hem annesinin hem Erdal'ın elini tutarken Gamze büyük bir şok yaşadı.
Ömer'in sevdiği kadından vazgeçmesine sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlar...
"Ömer sevdiği kadını elleriyle bıraktı olmadı bu"
"Şimdi sen düşün Ömer"
"Ah be Ömer, neden Gamze'nin kalbine girmeye çalıştın o zaman?"
"Bütün ümitleri tükettin Ömer"
"Ömer ile Gamze’nin aşkı olmayacak gibi"
"Ömer uzak dur artık Gamze'den"
"Gamze bırak artık Ömer'i, Erdal doğru seçim"