Ömer'de Erdal ve Gamze için yeni dönem! "Bütün ümitleri tükettin Ömer"

"GELECEĞİMİZİ DÜŞÜNECEĞİM"

Bunun üzerine Ömer de "Buna sen karar veremezsin. Sen özgür ol, kendi kararlarını ver diye uğraşıyorum. Ne konuştuğumuzun farkında mısın? Ben senin nişanlınım, sana bir söz verdim. Eğer sen bana karşı bu tavırlarına devam edersen ben kararımı ve geleceğimizi bir daha düşüneceğim" dedi.

Eve kendi gideceğini söyleyen Süreyya, odasında ağlarken Figen geldi. Kardeşine "Ömer nişan atmak istiyor. Herkes, her şey benden önemli mi olacak?" dedi.