Ömer'de Gamze ve Ömer ayrı düştü! "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

GAMZE KENDİNİ SUÇLADI

Ömer son bölümde; Tuna ile telefonla konuşan Gamze, "Tuna'yı kaybettim, istemiyor beni" diye sinir krizi geçirirken "Hepsi benim suçum. Ben nasıl böyle evlendim?" dedi.



Onu sakinleştirmeye çalışan Ömer, "Sen çok iyi bir annesin Gamze. Oğlunu kaybetmedin. Alacağız Tuna'yı, senin yanında olacak" dedi.



Haluk'un delirdiğini ve oğlunu ona bırakmayacağını ifade eden Gamze, onun evine yalnız gitmek istese de Ömer onu bırakmadı.