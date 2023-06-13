Ömer'de Gamze ve Ömer ayrı düştü! "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı "Ömer" dizisinin sezon finaline; Haluk'un vazgeçmeyişi ile birlikte olmak için verdikleri çabaya rağmen kavuşamayan Ömer ve Gamze damga vurdu. İşte Ömer dizisinin son bölümünde yaşananlar...

Ömer'de Gamze ve Ömer ayrı düştü! "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" - 1

Star TV'de pazartesi akşamları yayınlanan "Ömer" dizisi 12 Haziran akşamı yayınlanan 21. bölümüyle ekranlara ara verdi. "Ömer" sezon finalinde; Ömer Ademoğlu'nun ailesi ve Gamze arasındaki ikilemi dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Ömer'de Gamze ve Ömer ayrı düştü! "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" - 2

GAMZE KENDİNİ SUÇLADI

Ömer son bölümde; Tuna ile telefonla konuşan Gamze, "Tuna'yı kaybettim, istemiyor beni" diye sinir krizi geçirirken "Hepsi benim suçum. Ben nasıl böyle evlendim?" dedi.

Onu sakinleştirmeye çalışan Ömer, "Sen çok iyi bir annesin Gamze. Oğlunu kaybetmedin. Alacağız Tuna'yı, senin yanında olacak" dedi.

Haluk'un delirdiğini ve oğlunu ona bırakmayacağını ifade eden Gamze, onun evine yalnız gitmek istese de Ömer onu bırakmadı.

Ömer'de Gamze ve Ömer ayrı düştü! "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" - 3

ÖMER'DEN HALUK'A YUMRUK

 Birlikte Haluk'un kapısına giden ikiliden Ömer, Haluk'a yumruk atınca Tuna da ona tepki gösterdi. Ömer aşağıya inip pişman olurken, Gamze de Tuna'yı ikna etmeye çalıştı.

Başarılı olamayan Gamze'ye Haluk, "Ya bizle Amerika'ya gelip eskisi gibi olursun ya da bir daha Tuna'yı göremezsin" dedi.

Ömer'de Gamze ve Ömer ayrı düştü! "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" - 4

REŞAT'TAN HAKAN'A REST

Aynı anlarda Emine'nin Yaman ile konuştuğunu duyan Hakan ortalığı ayağa kaldırırken Reşat geldi. Torununa okula gideceğini söyleyen Reşat, tahsilleri bitince isterlerse Yaman'la evlenebileceğini belirtti.

Nisa ile birlikte Reşat'a karşı çıkan Hakan, Nisa'nın da akşamları Ceren'in alkollü restoranında çalıştığını söyledi. "Çalışmak zorundaydım" diyen Nisa'ya kızan Reşat, Hakan'a onun yüzünden kızının bu hallere düştüğünü söyleyerek tokat attı.

Hakan'ın üzerine yürümesiyle daha da sinirlenen Reşat, "Eğer Hakan iş bulamazsa bundan boşanacaksın. Çocuklarını alıp bana yerleşeceksin" deyip evi terk etti.

Ömer'de Gamze ve Ömer ayrı düştü! "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" - 5

REŞAT HOCA, EDA VE ŞÜKRAN'I KURTARDI

Sonrasında Yaman ve Zerrin ile konuşan Reşat, Şükran'ın telefonuyla Tahir'in evine gitti.

Oğluna kızan hem Eda'yı hem Şükran'ı kilitli kaldığı odalardan çıkaran Reşat, torununun okuyacağını söyledi.

Ömer'de Gamze ve Ömer ayrı düştü! "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" - 6

ERDAL'DA MÜJDE

Akşam Reşat Hoca'nın evinde Tuna'yı nasıl kurtaracaklarını konuşan Ömer, Gamze, Tahir ve Reşat; Erdal'ın gelişiyle şaşırdı.

Süreyya'nın yalan söylediğini itiraf ettiğini belirten Erdal, Tuna için de yardım etmeye gönüllü oldu. Bunun üzerine Reşat ve Tahir de yardım etmeyi kabul etti. Gece Ömer'i arayan Süreyya da her şey için özür diledi ve mahalleden gideceklerini söyledi.

Ömer'de Gamze ve Ömer ayrı düştü! "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" - 7

TUNA'YI ANNESİNE GÖTÜRDÜLER

Sabah Haluk ve Tuna'yı evden çıkarken takip eden ve tenha bir yerde önüne kesen Ömer, Reşat, Tahir, Erdal ve Sadık hem adamlarını hem Haluk'u alt etti.

Ömer'de Gamze ve Ömer ayrı düştü! "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" - 8

ÖMER VE GAMZE'NİN DUYGUSAL VEDASI

Tuna'yı Gamze'ye götüren Ömer, ardından tüm ailesiyle vedalaşıp evden ayrıldı. Herkese dikkatli olmasını söyleyen Reşat, Tahir ve Şükran'ı kendi evlerine yolladı.

Taci'nin dükkanında bir gece kalacak olan Ömer ve Gamze, Tuna'nın itirazlarına rağmen ondan özür diledi.

Ömer'de Gamze ve Ömer ayrı düştü! "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" - 9

HALUK, NEZAHAT BABAANNEYE ZARAR VERDİ

Sinirle Reşat'ın evine gelen Haluk, Reşat'a saldırdı. Buna dayanamayan babaaanne ise bastonla Haluk'un sırtına vurunca; Haluk onu ittirdi. Babaanne düşüp kafasını kapının kenarına vurdu. Bunun üzerine orayı terk eden Haluk, soluğu Fatma'nın evinde aldı. Sadık'a saldıran ve her yeri dağıtan Haluk, Tuna'yı geri getirmezlerse her yeri yakıp yıkacağını söyledi.

Ömer'de Gamze ve Ömer ayrı düştü! "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" - 10

"SEN BENİM KAHRAMANIMSIN BABA"

Nisa, Tahir ve Şükran; babaanne ile Reşat'ın yanındayken Ömer aradı. Haluk'un geldiğini öğrenen Ömer, yarın sabah Taci'nin Balıkesir'deki evine gideceklerini söyledi.

Ardından da babasına "Seni çok üzdüm, biliyorum beni affetmeyeceksin ama sen benim kahramanımsın. Ben seni çok seviyorum" dedi.

Ömer'de Gamze ve Ömer ayrı düştü! "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" - 11

ÖMER KENDİNİ SUÇLADI

Sabah Nezahat Ademoğlu, beyin kanaması geçirip hastaneye kaldırılırken Ömer de yanlarına gitti. Herkes perişan olurken olanları öğrenen Ömer, "Benim yüzümden" deyip kendini suçladı. Nisa ve Tahir, ona kızarken Erdal onlara bilgi verdi.

Erdal, Nezahat Hanım'ı riskli bir ameliyata alacağını söylerken Ademoğlu ailesinin bireyleri de yıkıldı.

Ömer'de Gamze ve Ömer ayrı düştü! "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" - 12

HALUK, GAMZE VE TUNA'YI BULDU

Aynı anlarda Gamze ve Tuna'nın olduğu dükkanın önüne de Haluk ve adamları geldi. Panik olan Gamze, korkuyla Tuna'ya sarılırken Haluk camı kırıp içeri daldı.

"Merhaba aşklarım" diyen Haluk, ikisini de alıp gittikten sonra Taci dükkana koştu. Onları bulamayınca hastaneye giden Taci, Haluk'un Gamze ile Tuna'yı götürdüğünü haber verdi.

Ömer'de Gamze ve Ömer ayrı düştü! "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" - 13

ÖMER'İN EN ZOR İKİLEMİ

Ömer Ademoğlu, Gamze'nin gittiğini duyunca darmadağın olurken Erdal ameliyathaneden çıktı.

Ömer'de Gamze ve Ömer ayrı düştü! "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" - 14

Gamze ve Ömer'in arasına bir kez daha engeller girmesi sosyal medyada gündem oldu.

"Gamze'nin çilesi bitmedi"
"Her zoluğa karşı direnen Ömer ve Gamze umarım bunu da aşar"
"Yeni sezon kalp kırıklıklarıyla başlayacak kolay kolay eskisi gibi olmayacak hiçbir şey"
"Ömer için daha zorlu günler başlıyor"
"Gamze giderse Ömer mahvolur"
"Ah Ömer değdi mi bu yaptıklarına?"

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