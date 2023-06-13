Ömer'de Gamze ve Ömer ayrı düştü! "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı "Ömer" dizisinin sezon finaline; Haluk'un vazgeçmeyişi ile birlikte olmak için verdikleri çabaya rağmen kavuşamayan Ömer ve Gamze damga vurdu. İşte Ömer dizisinin son bölümünde yaşananlar...
Star TV'de pazartesi akşamları yayınlanan "Ömer" dizisi 12 Haziran akşamı yayınlanan 21. bölümüyle ekranlara ara verdi. "Ömer" sezon finalinde; Ömer Ademoğlu'nun ailesi ve Gamze arasındaki ikilemi dikkat çekti.