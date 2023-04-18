Ömer'de Gamze ve Ömer için yeni dönem! "Aşkına hep böyle sahip çık"

Star TV'nin sevilen dizisi "Ömer", 17 Nisan Pazartesi akşamı 13. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Diziye Ömer'in nişanı atması ve Gamze'nin Erdal'la evlenmeye karar vermesi damga vurdu.
Ömer son bölümde; Süreyya ile Ömer'i öpüşürken gören Gamze, gizlice ağlarken, Ömer de şoke oldu.
Ardından ikili, Tahir'in yolladığı nakliyecileri göndermek için Nisa'nın evine baş başa kaldı.
Aynı anlarda Nisa, Hakan'ın gelişiyle büyük bir şok yaşarken, Emine'nin babasına olan tepkisi ve Hakan'ın "Temelli döndüm" demesi gerginlik yarattı.
Ömer'i öpmeye çalışan Süreyya, onun geri çekilmesiyle ilgili konuşmak istedi. Bunun üzerine Ömer de "Bir arkadaş olarak çok iyisin ama ben seni o şekilde sevmiyorum Süreyya, sevemiyorum. Ben sana karşı bir şey hissetmiyorum" dedi.
Bunun üzerine de Süreyya da "Ömer sen bana 'Çabalayacağım' diyerek söz verdin. Bu kadar kolay mı vazgeçmek?" ifadelerini kullandı.
Ömer de "Evlenip pişman olmaktansa, şimdi ayrılmak ve bir kere üzülmek en doğrusu bence" diyerek nişanı attığını söyledi.
Süreyya ve Ömer gittikten sonra Erdal ile buluşan Gamze ise evlenmek istediğini söyledi. Erdal da ona evlenme teklif etti.
Süreyya gece durumu annesiyle babasına anlatınca, Hüsnü Bey sabah soluğu Reşat'ın kapısında aldı.
Ömer'e kızıyla evleneceğini vurgulayan Hüsnü, kimseye rezil olmayacağını, bu nişan atılırsa Reşat Hoca'nın da rezil olacağını söyledi.
Sinirlenen Reşat, Ömer'e ne olduğunu sorarken Tahir, her şeyin Gamze yüzünden olduğunu ifade etti. Reşat bunun doğru olup olmadığını sorgularken Erdal aradı.
Gamze ile evleneceklerini ve istemeye birlikte gitmelerini söyledi.
Bunu öğrenen Ömer, Gamze'nin karşısına çıkıp ona kızgın olduğu için evlilik kararı aldığını belirtti. Bunu reddeden Gamze ise Erdal'la buluşacağını söyledi.
Akşam eve döndüğünde de Ömer'in nişan attığını öğrenen ve çok sevinen Gamze, onunla buluştu.
Gamze'nin Erdal'la evlenmeyeceğini bildiğini söyleyen Ömer'e kararından dönmeyeceğini bildiren Gamze, ikisi için bir ümit beslememesini öğütledi.
Ömer, babası ve ağabeyinin ısrarına rağmen Süreyya'nın evine gitmeye direnirken, Hüsnü Bey de Reşat Hoca'yı sıkıştırdı.
Ömer gelmediği için üzülen ve kardeşi Figen ile dertleşen Süreyya, onun "Babama 'Ömer ile birlikte olduk' demen lazım. O zaman Ömer, mecbur gelecek" sözlerine kulak verdi.
Süreyya konusunda bir türlü ikna olmayan Ömer, babası ve Erdal'ın peşinden gitti.
Gamze ve Nuran isteme merasimi için kahve yaparken gelen Ömer, kendisine kapıyı açan Gamze'ye onu götürmek için geldiğini ve aklının başında olduğunu söyledi.
Süreyya'dan ayrılan Ömer'in Gamze için verdiği mücadeleye sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
"Süreyya'nın gerçek yüzü ortaya çıkıyor"
"Hiç kimse niye Ömer'in kararına saygı duymuyor?"
"Umarım Ömer’in masumiyeti en kısa zamanda ortaya çıkar ve Süreyya büyük rezil olur"
"Ömer ilk defa doğru bir hamle yaptın"
"Aşkına hep böyle sahip çık Ömer"
"Ömer ilk defa sesini çıkardı. Konuş Ömer konuş"
"Bir inat uğruna başına ne işler açtın be Ömer'im"
"Süreyya ve ailesine diyecek sözüm yok"