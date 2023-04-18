Ömer'de Gamze ve Ömer için yeni dönem! "Aşkına hep böyle sahip çık"

Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı "Ömer" dizisi 17 Nisan akşamı 13. bölümüyle ekranlara geldi. Diziye, Süreyya'dan ayrılan Ömer'in Gamze'ye olan aşkına sahip çıkması damga vurdu. İşte detaylar...

Ömer'de Gamze ve Ömer için yeni dönem! "Aşkına hep böyle sahip çık" - 1

Star TV'nin sevilen dizisi "Ömer", 17 Nisan Pazartesi akşamı 13. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Diziye Ömer'in nişanı atması ve Gamze'nin Erdal'la evlenmeye karar vermesi damga vurdu.

N-LIFE HABERLERİ

Ömer'de Gamze ve Ömer için yeni dönem! "Aşkına hep böyle sahip çık" - 2

Ömer son bölümde; Süreyya ile Ömer'i öpüşürken gören Gamze, gizlice ağlarken, Ömer de şoke oldu.

Ardından ikili, Tahir'in yolladığı nakliyecileri göndermek için Nisa'nın evine baş başa kaldı.

Ömer'de Gamze ve Ömer için yeni dönem! "Aşkına hep böyle sahip çık" - 3

HAKAN GERİ DÖNDÜ

Aynı anlarda Nisa, Hakan'ın gelişiyle büyük bir şok yaşarken, Emine'nin babasına olan tepkisi ve Hakan'ın "Temelli döndüm" demesi gerginlik yarattı.

Ömer'de Gamze ve Ömer için yeni dönem! "Aşkına hep böyle sahip çık" - 4

"SENİ SEVMİYORUM SÜREYYA"

Ömer'i öpmeye çalışan Süreyya, onun geri çekilmesiyle ilgili konuşmak istedi. Bunun üzerine Ömer de "Bir arkadaş olarak çok iyisin ama ben seni o şekilde sevmiyorum Süreyya, sevemiyorum. Ben sana karşı bir şey hissetmiyorum" dedi.

Ömer'de Gamze ve Ömer için yeni dönem! "Aşkına hep böyle sahip çık" - 5

Bunun üzerine de Süreyya da "Ömer sen bana 'Çabalayacağım' diyerek söz verdin. Bu kadar kolay mı vazgeçmek?" ifadelerini kullandı.

Ömer de "Evlenip pişman olmaktansa, şimdi ayrılmak ve bir kere üzülmek en doğrusu bence" diyerek nişanı attığını söyledi.

Ömer'de Gamze ve Ömer için yeni dönem! "Aşkına hep böyle sahip çık" - 6

ERDAL VE GAMZE'DEN EVLİLİK KARARI

Süreyya ve Ömer gittikten sonra Erdal ile buluşan Gamze ise evlenmek istediğini söyledi. Erdal da ona evlenme teklif etti.

Ömer'de Gamze ve Ömer için yeni dönem! "Aşkına hep böyle sahip çık" - 7

HÜSNÜ'DEN REŞAT HOCA'YA TEPKİ

Süreyya gece durumu annesiyle babasına anlatınca, Hüsnü Bey sabah soluğu Reşat'ın kapısında aldı.

Ömer'e kızıyla evleneceğini vurgulayan Hüsnü, kimseye rezil olmayacağını, bu nişan atılırsa Reşat Hoca'nın da rezil olacağını söyledi.

Ömer'de Gamze ve Ömer için yeni dönem! "Aşkına hep böyle sahip çık" - 8

REŞAT, ÖMER'E HESAP SORDU

Sinirlenen Reşat, Ömer'e ne olduğunu sorarken Tahir, her şeyin Gamze yüzünden olduğunu ifade etti. Reşat bunun doğru olup olmadığını sorgularken Erdal aradı.

Gamze ile evleneceklerini ve istemeye birlikte gitmelerini söyledi.

Ömer'de Gamze ve Ömer için yeni dönem! "Aşkına hep böyle sahip çık" - 9

ÖMER İLE GAMZE KARŞI KARŞIYA

Bunu öğrenen Ömer, Gamze'nin karşısına çıkıp ona kızgın olduğu için evlilik kararı aldığını belirtti. Bunu reddeden Gamze ise Erdal'la buluşacağını söyledi.

Ömer'de Gamze ve Ömer için yeni dönem! "Aşkına hep böyle sahip çık" - 10

GAMZE, ÖMER'İN NİŞAN ATTIĞINI ÖĞRENDİ

Akşam eve döndüğünde de Ömer'in nişan attığını öğrenen ve çok sevinen Gamze, onunla buluştu.

Ömer'de Gamze ve Ömer için yeni dönem! "Aşkına hep böyle sahip çık" - 11

Gamze'nin Erdal'la evlenmeyeceğini bildiğini söyleyen Ömer'e kararından dönmeyeceğini bildiren Gamze, ikisi için bir ümit beslememesini öğütledi.

Ömer'de Gamze ve Ömer için yeni dönem! "Aşkına hep böyle sahip çık" - 12

ÖMER, KARARINDA ISRARCI

Ömer, babası ve ağabeyinin ısrarına rağmen Süreyya'nın evine gitmeye direnirken, Hüsnü Bey de Reşat Hoca'yı sıkıştırdı.

Ömer'de Gamze ve Ömer için yeni dönem! "Aşkına hep böyle sahip çık" - 13

FİGEN, SÜREYYA'YI DOLDURDU

Ömer gelmediği için üzülen ve kardeşi Figen ile dertleşen Süreyya, onun "Babama 'Ömer ile birlikte olduk' demen lazım. O zaman Ömer, mecbur gelecek" sözlerine kulak verdi.

Ömer'de Gamze ve Ömer için yeni dönem! "Aşkına hep böyle sahip çık" - 14

ERDAL İLE REŞAT, GAMZE'Yİ İSTEMEYE GİTTİ

 Süreyya konusunda bir türlü ikna olmayan Ömer, babası ve Erdal'ın peşinden gitti.

Gamze ve Nuran isteme merasimi için kahve yaparken gelen Ömer, kendisine kapıyı açan Gamze'ye onu götürmek için geldiğini ve aklının başında olduğunu söyledi.

Ömer'de Gamze ve Ömer için yeni dönem! "Aşkına hep böyle sahip çık" - 15

Süreyya'dan ayrılan Ömer'in Gamze için verdiği mücadeleye sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...

"Süreyya'nın gerçek yüzü ortaya çıkıyor"
"Hiç kimse niye Ömer'in kararına saygı duymuyor?"
"Umarım Ömer’in masumiyeti en kısa zamanda ortaya çıkar ve Süreyya büyük rezil olur"
"Ömer ilk defa doğru bir hamle yaptın"
"Aşkına hep böyle sahip çık Ömer"
"Ömer ilk defa sesini çıkardı. Konuş Ömer konuş"
"Bir inat uğruna başına ne işler açtın be Ömer'im"
"Süreyya ve ailesine diyecek sözüm yok"

Ömer'de Gamze ve Ömer için yeni dönem! "Aşkına hep böyle sahip çık" - 16

ÖMER 14. BÖLÜM FRAGMANI

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