Ömer'de Gamze ve Ömer için yeni dönem! "Aşkına hep böyle sahip çık"

Süreyya'dan ayrılan Ömer'in Gamze için verdiği mücadeleye sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...



"Süreyya'nın gerçek yüzü ortaya çıkıyor"

"Hiç kimse niye Ömer'in kararına saygı duymuyor?"

"Umarım Ömer’in masumiyeti en kısa zamanda ortaya çıkar ve Süreyya büyük rezil olur"

"Ömer ilk defa doğru bir hamle yaptın"

"Aşkına hep böyle sahip çık Ömer"

"Ömer ilk defa sesini çıkardı. Konuş Ömer konuş"

"Bir inat uğruna başına ne işler açtın be Ömer'im"

"Süreyya ve ailesine diyecek sözüm yok"