Ömer'de Gamze ve Ömer zor durumda! "Haluk da geldi tam oldu"

Star TV'nin sevilen dizisi Ömer, 29 Mayıs Pazartesi akşamı 19. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümüne; Gamze ile Ömer'in giderek köşeye sıkışması ve Haluk'un gelişi damga vurdu.

Ömer'de Gamze ve Ömer zor durumda! "Haluk da geldi tam oldu" - 1

Başrollerini Barış Falay, Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın paylaştığı "Ömer" dizisinin 29 Mayıs akşamı yayınlanan yeni bölümünde; Ömer ile Gamze'nin evlendiğinin ortaya çıkmasıyla ikilinin zor durumda kalması dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Ömer'de Gamze ve Ömer zor durumda! "Haluk da geldi tam oldu" - 2

"KARIMI SANA EMANET ETMEYE GELDİM"

Ömer son bölümde; mahkemeden tutuklu yargılama bekleyen Ömer, Taci'nin dükkanına gelen Gamze ve Tuna'yı Reşat Hoca'ya götürdü.

Ömer, babasına; "Karımı sana emanet etmeye geldim" derken Reşat Hoca büyük şok yaşadı.

Ömer'de Gamze ve Ömer zor durumda! "Haluk da geldi tam oldu" - 3

Tuna'nın durumdan haberi olmadığını ve Fatma Hanım'ın kızını kovduğunu öğrenen Reşat Hoca, Gamze ve Tuna'yı eve aldı.

Ömer'de Gamze ve Ömer zor durumda! "Haluk da geldi tam oldu" - 4

ÖMER'DEN REŞAT'A: SENİ ÇOK KIRDIM BABA

Reşat yaşananlar için üzülürken Ömer de ona desteği için teşekkür etti. Ömer, "Merak etmeyin, sizin burada olduğunuzu bilirsem dayanırım. Seni çok kırdım baba, eğer suçlu olduğumu düşünseydin kahrolurdum. İçim çok rahat" dedi.

Ertesi sabah mahkemeye gitmek için kahvaltıda buluşan Ademoğlu ailesi, hep birlikte adliyeye gitti.

Ömer'de Gamze ve Ömer zor durumda! "Haluk da geldi tam oldu" - 5

HAKAN, GAMZE'Yİ TEHDİT ETTİ

Emine'yi Yaman ile görüşmemesi konusunda uyaran Nisa, Hakan'a da para fırlattı. Bununla yetinmeyen Hakan, Gamze'yi arayıp para istedi ya da her şeyi Fatma Hanım'a anlatacağını belirtti.

Ömer'de Gamze ve Ömer zor durumda! "Haluk da geldi tam oldu" - 6

ÖMER TUTUKSUZ YARGILANACAK

Davada Süreyya için adli tıp raporu talep edilirken Ömer de tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Bu durum hem Ömer'in ailesi hem de Gamze'yi çok mutlu etti. Gamze'nin duruşmaya gelmesiyle şoke olan Süreyya ve Hüsnü ona saldırdı.

Mahkeme sonrası Fatma'yı arayan Hüsnü, Gamze'ye de Ömer'e de gün yüzü göstermeyeceğini, ona çok yüz verdiğini söyledi.

Ömer'de Gamze ve Ömer zor durumda! "Haluk da geldi tam oldu" - 7

SÜREYYA, ERDAL'DAN YARDIM İSTEDİ

Rapor konusunda ne yapacağını bilemeyen Süreyya ise Erdal'ı arayıp yardım istedi. Ancak Erdal, ona yardım etmeyi kabul etmedi.

Ömer'de Gamze ve Ömer zor durumda! "Haluk da geldi tam oldu" - 8

REŞAT'TAN BİR HAFTA MÜDDET

Mahkeme sonrası Tahir, Ömer ve Gamze'nin gitmesini isterken Reşat da "Size bir hafta müddet, gideceksiniz" dedi.

Bu sırada Hakan, Gamze'yi para için tehdit ederken Ömer, onları duydu. Hakan'ı durdurmak isteyen Ömer, soluğu ablasının yanında alsa da yetişemedi.

Ömer'de Gamze ve Ömer zor durumda! "Haluk da geldi tam oldu" - 9

HAKAN HER ŞEYİ SÖYLEDİ

Fatma'yı çağıran Hakan, ona Gamze ile Ömer'in evlendiğini söyledi. Duyduklarıyla çılgına dönen Fatma, Reşat Hoca'nın evine gitti.

Ömer'de Gamze ve Ömer zor durumda! "Haluk da geldi tam oldu" - 10

FATMA, GAMZE'Yİ EVLATLIKTAN REDDETTİ

Kıyameti koparan Fatma, Ömer ile Gamze'nin ona karşı çıkmasıyla Gamze'yi evlatlıktan reddetti.

Reşat Hoca'ya da "Ben bu kızı önce evden kovdum, şimdi de evlatlıktan reddettim. Sen de adamsan bunları evden kovarsın" dedi.

Bunun üzerine Tahir de "Haram zıkkım ettiniz bize hayatı, reziller" sözleriyle ikiliye tepki gösterdi.

Ömer'de Gamze ve Ömer zor durumda! "Haluk da geldi tam oldu" - 11

ERDAL DA GİZLİ NİKAHI ÖĞRENDİ

O sırada Ceren'den Gamze ile Ömer'in evlendiğini öğrenen Erdal ise Süreyya'yı arayıp ona rapor için yardım edeceğini belirtti.

Ömer'de Gamze ve Ömer zor durumda! "Haluk da geldi tam oldu" - 12

REŞAT, ÖMER VE GAMZE'Yİ KOVDU

Yaşananların ardından Reşat da Gamze ve Ömer'i yanına çağırdı. Ömer'e onun gibi bir oğlu olmadığını söyleyen Reşat, "Yarın sabah bu evden gideceksiniz" diye onları kovdu.

Ömer'de Gamze ve Ömer zor durumda! "Haluk da geldi tam oldu" - 13

GAMZE'NİN ESKİ EŞİ GELDİ

Fatma'nın telefonuyla soluğu Ömer'in kapısında alan Gamze'nin eski eşi ise "Ben Haluk Tezel, Tuna'nın babasıyım. Oğlumu almaya geldim" dedi.

Ömer'de Gamze ve Ömer zor durumda! "Haluk da geldi tam oldu" - 14

GÜNDEM OLDU

Gamze ile Ömer'in yaşadıklarına ve Haluk'un gelişine sosyal medyadan yorum yağdı.

"Ömer ile Gamze'nin başına gelmeyen kalmadı"
"Bir Haluk eksikti"
"Haluk da geldi tam oldu"
"Herkes Ömer'i bitirmeye ant içmiş gibi"
"Gamze, Tuna için Ömer'i bırakmaz umarım"
"Süreyya,Erdal, Fatma,Hakan,Tahir, Reşat, Hüsnü yetmedi bir de Haluk çıktı"
"Ömer ile Gamze bütün dünyayla karşı karşıya"

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