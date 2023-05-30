Ömer'de Gamze ve Ömer zor durumda! "Haluk da geldi tam oldu"

Başrollerini Barış Falay, Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın paylaştığı "Ömer" dizisinin 29 Mayıs akşamı yayınlanan yeni bölümünde; Ömer ile Gamze'nin evlendiğinin ortaya çıkmasıyla ikilinin zor durumda kalması dikkat çekti.
Ömer son bölümde; mahkemeden tutuklu yargılama bekleyen Ömer, Taci'nin dükkanına gelen Gamze ve Tuna'yı Reşat Hoca'ya götürdü.
Ömer, babasına; "Karımı sana emanet etmeye geldim" derken Reşat Hoca büyük şok yaşadı.
Tuna'nın durumdan haberi olmadığını ve Fatma Hanım'ın kızını kovduğunu öğrenen Reşat Hoca, Gamze ve Tuna'yı eve aldı.
Reşat yaşananlar için üzülürken Ömer de ona desteği için teşekkür etti. Ömer, "Merak etmeyin, sizin burada olduğunuzu bilirsem dayanırım. Seni çok kırdım baba, eğer suçlu olduğumu düşünseydin kahrolurdum. İçim çok rahat" dedi.
Ertesi sabah mahkemeye gitmek için kahvaltıda buluşan Ademoğlu ailesi, hep birlikte adliyeye gitti.
Emine'yi Yaman ile görüşmemesi konusunda uyaran Nisa, Hakan'a da para fırlattı. Bununla yetinmeyen Hakan, Gamze'yi arayıp para istedi ya da her şeyi Fatma Hanım'a anlatacağını belirtti.
Davada Süreyya için adli tıp raporu talep edilirken Ömer de tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.
Bu durum hem Ömer'in ailesi hem de Gamze'yi çok mutlu etti. Gamze'nin duruşmaya gelmesiyle şoke olan Süreyya ve Hüsnü ona saldırdı.
Mahkeme sonrası Fatma'yı arayan Hüsnü, Gamze'ye de Ömer'e de gün yüzü göstermeyeceğini, ona çok yüz verdiğini söyledi.
Rapor konusunda ne yapacağını bilemeyen Süreyya ise Erdal'ı arayıp yardım istedi. Ancak Erdal, ona yardım etmeyi kabul etmedi.
Mahkeme sonrası Tahir, Ömer ve Gamze'nin gitmesini isterken Reşat da "Size bir hafta müddet, gideceksiniz" dedi.
Bu sırada Hakan, Gamze'yi para için tehdit ederken Ömer, onları duydu. Hakan'ı durdurmak isteyen Ömer, soluğu ablasının yanında alsa da yetişemedi.
Fatma'yı çağıran Hakan, ona Gamze ile Ömer'in evlendiğini söyledi. Duyduklarıyla çılgına dönen Fatma, Reşat Hoca'nın evine gitti.
Kıyameti koparan Fatma, Ömer ile Gamze'nin ona karşı çıkmasıyla Gamze'yi evlatlıktan reddetti.
Reşat Hoca'ya da "Ben bu kızı önce evden kovdum, şimdi de evlatlıktan reddettim. Sen de adamsan bunları evden kovarsın" dedi.
Bunun üzerine Tahir de "Haram zıkkım ettiniz bize hayatı, reziller" sözleriyle ikiliye tepki gösterdi.
O sırada Ceren'den Gamze ile Ömer'in evlendiğini öğrenen Erdal ise Süreyya'yı arayıp ona rapor için yardım edeceğini belirtti.
Yaşananların ardından Reşat da Gamze ve Ömer'i yanına çağırdı. Ömer'e onun gibi bir oğlu olmadığını söyleyen Reşat, "Yarın sabah bu evden gideceksiniz" diye onları kovdu.
Fatma'nın telefonuyla soluğu Ömer'in kapısında alan Gamze'nin eski eşi ise "Ben Haluk Tezel, Tuna'nın babasıyım. Oğlumu almaya geldim" dedi.
Gamze ile Ömer'in yaşadıklarına ve Haluk'un gelişine sosyal medyadan yorum yağdı.
"Ömer ile Gamze'nin başına gelmeyen kalmadı"
"Bir Haluk eksikti"
"Haluk da geldi tam oldu"
"Herkes Ömer'i bitirmeye ant içmiş gibi"
"Gamze, Tuna için Ömer'i bırakmaz umarım"
"Süreyya,Erdal, Fatma,Hakan,Tahir, Reşat, Hüsnü yetmedi bir de Haluk çıktı"
"Ömer ile Gamze bütün dünyayla karşı karşıya"