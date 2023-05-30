Ömer'de Gamze ve Ömer zor durumda! "Haluk da geldi tam oldu"

ÖMER TUTUKSUZ YARGILANACAK

Davada Süreyya için adli tıp raporu talep edilirken Ömer de tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Bu durum hem Ömer'in ailesi hem de Gamze'yi çok mutlu etti. Gamze'nin duruşmaya gelmesiyle şoke olan Süreyya ve Hüsnü ona saldırdı.



Mahkeme sonrası Fatma'yı arayan Hüsnü, Gamze'ye de Ömer'e de gün yüzü göstermeyeceğini, ona çok yüz verdiğini söyledi.