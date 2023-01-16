Ömer'de Gamze ve Ömer'e Reşat sürprizi! 'Bu saatten sonra onları kimse durduramaz'

Senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu 'Ömer' dizisi, 16 Ocak Pazartesi akşamı ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı; kadrosunda Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner gibi oyuncuların yer aldığı dizinin ikinci bölümüne; pastanede Gamze ile buluşan Ömer'in babası Reşat'a yakalanması damga vurdu.
Ömer'in ikinci bölümüne; babasının attığı tokada üzülen Ömer, sabah namazı sonrası onunla konuşmak istemedi. Tokat attığı için üzüldüğünü söyleyen Reşat ise bunu yapmak zorunda olduğunu vurguladı. Ekmek almaya gideceğini söyleyen Ömer, fırında Gamze ile karşılaştı.
İkili laflarken onları gören Reşat, oğlunu ısrarla çağırdı. Babasının yanına gittiğinde ona kızan Ömer ise Gamze'ye henüz açılmadığını, onun bir şeyden haberi olmadığını söyledi.
Bunun üzerine Reşat Ademoğlu, Ömer'e; nefsine mukayyet olması konusunda öğüt vererek onu uygun gördüğü kişiyle evlendirmek istediğini açıkladı. Sonrasında derse giden Ömer, Tuna'nı yaramazlığını babasının dediği şekilde cezlandırmayı düşünürken vazgeçti. Sonrasında da tüm sınıfa gofret dağıttı.
Öğle tatili öncesi Gamze'nin çalıştığı bankaya giden ve masaya çörek bırakan Ömer, onunla çay içmek için sahile gitti. Birlikte sohbet eden ikiliden Gamze, hızla gelen arabayı görmeyince Ömer onu tuttu.
Bu sırada eşi Hakan'dan haber alamayan ve merak eden Nisa, onun iş yerine gitti. Şirketten kimsenin Rusya'ya gitmediğini öğrenen ve sonra sorumluyla konuşan Nisa, Hakan'ın hayatında bir kadın olduğunu da duydu.
Oğlunu Kübra ile evlendirmeye kararlı olan Reşat, müstakbel gelini için ipek halı aldı. Akşam da halıyı annesi ve büyük oğluna gösteren Reşat'a kızan Ömer, yemek yanmasın diye tavayı tutunca eli yandı. Sinirle evden çıkan Ömer, eczaneye gittikten sonra Gamze ile karşılaştı.
Kedilere yemek vermek için dışarda olan Gamze ile sohbet eden Ömer, elini yaktığını söyleyince Gamze, onun eline merhem sürdü. Bunun üzerine Ömer de "Benim yarama merhem sürdük geçti. Kediler de yok, sizin yaralarınıza nasıl çözüm bulacağız?" dedi. O sırada Gamze'nin ablası Nuran, yanlarına geldi. Onlarla konuşan Nuran, Gamze'yi "Bu durum uygun değil" diyerek uyardı.
Ertesi gün ablasını görmeye giden Ömer, Nisa'nın evinden çıkarken Gamze ve Tuna'yı gördü. Annesinin kendisine bisiklet aldığını söyleyen Tuna, Ömer'e bisiklete binmeyi öğretmeyi teklif etti. Bunu kabul eden Ömer ise Gamze'nin de kabul etmesiyle çok sevindi.
Camiden herkes çıkınca içeride kalan ve izdivacın olmaması için dua eden Ömer, babasının yanına gelmesiyle eve döndü. Oğlunu buluşma için uyaran Reşat, ertesi sabah onunla önce berbere sonra çiçekçiye gitti. Buluşacakları pastanenin önünde birlikte bekleyen baba-oğul, Kübra gelmeyince şoke oldu. Ömer kızın başka birini sevdiğini duyup sevinirken, Reşat çok bozuldu.
Hemen söz verdiği gibi Gamze ve Tuna'nın yanına koşan Ömer, kendisine kızan Gamze'ye babasıyla bir iş halletmesi gerektiğini anlattı. Gamze'ye "Çok istiyorum seni yani bisiklet sürmeyi öğrenmeyi" dedi. Bunun üzerine Tuna bisiklet sürmeye gidince Gamze de Ömer'e bisiklete binmeyi öğretti. Ellerini tutan Ömer'e ağırdan almasını söyleyen Gamze, frenlerden bahsetti ve dengenin önemli olduğunu anlattı.
Dengeyi bulacağının sözünü veren Ömer, bisiklete binmeyi öğrenince Tuna dondurma yemek istedi. İkili dondurma alırken Ömer'e olan duygularını tartan Gamze, eski eşiyle telefonla konuştu. Ona bıraktığı borçlar için kızan Gamze, Tuna'yı telefone vermek istedi ancak eski eşi konuşmak istemedi. Buna üzülen Gamze, gözyaşlarına boğulurken Ömer de onun yaralarını sarabileceğini anlattı.
Oğlu Ömer eve geç dönünce şüphelenen Reşat, o kadına gidip gitmediğini sorunca Ömer, arkadaşlarıyla buluştuğunu söyledi. Ertesi gün Gamze'yi arayan ve onunla buluşmak istediğini söyleyen Ömer, saat verip gideceği mekanı söyledi.
O sırada fatura yatırma bahanesiyle Gamze'nin çalıştığı bankaya giden Reşat, ona oğluyla görüşüp görüşmediklerini sordu. Gamze de görüşmediklerini söyledi. Bunun üzerine Reşat, "İsabet olmuş, zira bu ara Ömer'in kafası ziyadesiyle karışık. Daha fazla karışsın istemem" dedi.
Ömer söz verdiği yerde beklerken hazırlanan Gamze, annesine eski arkadaşlarıyla buluşacağı yalanını söyledi. Ne yaptığını sorgulasa da Ömer ile buluşmaya giden Gamze, onun hayalinden bahsetmesiyle bunu gerçekleştirmek istedi. Gamze, Ömer'i bekliyormuş gibi yapıp ve onun kendisine 'sen' demesine izin verdi. İkili tam masaya geri oturmuşken, Reşat içeri girip "Ömer" diye seslendi.
Ömer ve Gamze'nin duygularına ve Reşat'ın hamlesine sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
"Reşat her yerden çıkıyor"
"İçinin güzelliğini yüzüne vurmuş derler ya bu Ömer için geçerli"
"Gamze ve Ömer nerede, Reşat Bey orada"
"Çok üzülecekler çok"
"Aşk engel tanımaz. İnşallah üzülmezsin Ömer"
"Reşat'a kızıyorum bir yandan ama her baba öyle düşünür"
"Ömer ve Gamze her şeye rağmen çok çılgın"
"Reşat resmen baskın yaptı"
"En güzel anların katili Reşat sahnede"
"Bu saatten sonra Gamze ile Ömer'i kimse durduramaz gibi aşka düştüler bir kere"