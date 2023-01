Ömer'de Gamze ve Ömer'e Reşat sürprizi! 'Bu saatten sonra onları kimse durduramaz'

"AŞK ENGEL TANIMAZ"

Ömer ve Gamze'nin duygularına ve Reşat'ın hamlesine sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...



"Reşat her yerden çıkıyor"

"İçinin güzelliğini yüzüne vurmuş derler ya bu Ömer için geçerli"

"Gamze ve Ömer nerede, Reşat Bey orada"

"Çok üzülecekler çok"

"Aşk engel tanımaz. İnşallah üzülmezsin Ömer"

"Reşat'a kızıyorum bir yandan ama her baba öyle düşünür"

"Ömer ve Gamze her şeye rağmen çok çılgın"

"Reşat resmen baskın yaptı"

"En güzel anların katili Reşat sahnede"

"Bu saatten sonra Gamze ile Ömer'i kimse durduramaz gibi aşka düştüler bir kere"