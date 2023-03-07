Ömer'de Gamze'ye yeni kısmet! 'Ömer sana hem kızıyorum hem üzülüyorum'

Shtisel adlı yabancı diziden ülkemize uyarlanan Ömer'de; Doktor Erdal'ın Gamze'ye talip olması, bunu kabullenemeyen Ömer'in yaptığı hamle dikkat çekti.
Ömer son bölümde, Tahir ısrarla Fatma Hanım ile konuşmak istediğini söyleyerek içeri girdi. Onun peşinden giden Ömer, Gamze ve Süreyya karşılarında Reşat'ı görünce şoke oldu.
Reşat, Tahir'e "Bu konuşmayı yapmak bana düşer Tahir, dinlememişsin peşimden gelmişsin" dedi. Konuşulanları anlayamayan Gamze ise ne olduğu sordu.
Bunun üzerine Reşat Ademoğlu, Doktor Erdal Aksu'nun Gamze'ye talip olduğunu ifade etti. Duyduklarına çok sinirlenen Gamze, böyle bir şeyin olmayacağını söylerken annesi onu durdurdu. Misafirler gidince kendini banyoya kilitleyen Gamze, Erdal ile görüşmeyeceğini söyledi. Annesi ve Nuran'ın ısrarları sonrası çıkan Gamze, annesine "Ölürüm de o adamla görüşmem" dedi.
Süreyya'yı eve bırakıp dönen Ömer, Tahir'i kapıda görünce onunla konuşmak istese de Reşat engel oldu. Babasına "Bana bunu neden yaptın?" diye soran Ömer, Gamze'nin hayatını kararttığını ve kötülük yaptığını söyledi.
Annesinin ısrarına dayanamayan Gamze, Nisa ile dertleşip eve döndükten sonra bavulunu topladı. Tuna'yı da uyandırıp hazırlayan Gamze, tam gidecekken önce Nuran'a sonra annesine yakalandı. Annesine onun istediği gibi yaşamayacağını ve bu eve ait olmadığını söyleyen Gamze, Tuna'nın taşınmak istememesiyle vazgeçti.
Sabah Gamze işe giderken kapıda Ömer'i görünce şoke oldu. Olanı biteni konuşan ikiliden Ömer, Gamze'ye Erdal'la görüşmemesini söyledi. Bu arada Süreyya da Ömer ile kahvaltı yapmak için her şeyden habersiz sahilde onu bekledi.
İşe Murat'ı da götüren Nisa, patronu bunu kabul etmeyince oğlunu da alıp çıktı. Ancak merdivenden inerken takılınca bebeğiyle birlikte düştü. Gözünü hastanede açan Nisa, hemen Ömer ile babasını aradı. Tahir'le birlikte hastaneye giden ikili, Nisa'yı iyi görünce rahat bir nefes aldı.
Doktor Erdal'ı aradığını söyleyen Reşat, onun gelip Murat'ın iyi olduğunu söylemesiyle çok mutlu oldu. Bu sırada Emine'yi hastaneye getiren Gamze, Erdal ile tanıştı.
Hastane çıkışına kardeşiyle birlikte gelen Süreyya, Reşat'a Ömer ile taksiyle döneceklerini ifade ederek onları eve yolladı. Gamze'nin de taksi beklediğini duyan Erdal, onları bırakmayı teklif etti.
Kapıya geldiklerinde Gamze ile sohbet eden Erdal, çok genç yaşta evlendiğini ve eşini kaybettiğini ifade etti. Ailesinin onu evlendirme isteğine Gamze'yi görene kadar sıcak bakmadığını söyledi. Gamze'nin bu izdivacı istemediğini öğrenen Erdal, akşam birlikte yemeğe gitmeyi teklif etti. Gamze de bunu kabul etti.
Nisa'nın zor durumda olduğunu fark eden Reşat, Emine'ye para verip onu alışverişe yollarken kızının çantasına da para bıraktı. Sonrasında Nisa'yı karşısına alan Reşat, ona Hakan'ın para yollayıp yollamadığını sordu. Başına gelenlerden utanan Nisa, yalan söylese de Reşat bunu fark etti.
Annesi ve Nuran'ın desteğiyle hazırlanan Gamze de Erdal ile buluşmaya gitmeden önce Nisa'ya yiyecek getirdi. Ona Erdal'la buluşacağını söyleyen Gamze, taksiye atlayıp gitti. Gamze ve Erdal'ın görüşeceğini duyan ve gidecekleri öğrenen Ömer, oraya gitti.
Bu sırada babasından izin alan ve kardeşiyle dışarı çıkan Süreyya, Ömer'i görünce onun yanına gitmek istedi. Bu arada Süreyya'nın geleceğinden habersiz olan Ömer, Gamze'nin kolundan tutup "Yapamazsın Gamze. Olmaz" dedi.
İkiliyi gören Süreyya ve kardeşi şoke olurken Gamze de "Delirdin mi Ömer? Ne işin var burada?" ifadelerini kullandı.
Erdal'ın gelişi, Ömer'in Gamze'nin yanına gitmesine ve ona engel olmaya çalışmasına sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
"Tamam Gamze yapmasın da. Sen niye yapıyorsun o zaman Ömer?"
"Ömer sana hem çok kızıyorum hem de çok üzülüyorum"
"Tayanç Ayaydın hep bir yakışıklı, hep bir klas"
"Süreyya'nın kardeşi Ömer ve Gamze’yi gördü. Muhtemelen ya Süreyya'nın görmesini engelleyecek"
"Ömer Süreyya'nın elini tutup tutup Gamze'nin görüşmesini engelleme bari"
"Ömer bu ne cüret? Sen nişanlın ile ilgilen"