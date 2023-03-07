Ömer'de Gamze'ye yeni kısmet! 'Ömer sana hem kızıyorum hem üzülüyorum'

KORKUTAN KAZA

İşe Murat'ı da götüren Nisa, patronu bunu kabul etmeyince oğlunu da alıp çıktı. Ancak merdivenden inerken takılınca bebeğiyle birlikte düştü. Gözünü hastanede açan Nisa, hemen Ömer ile babasını aradı. Tahir'le birlikte hastaneye giden ikili, Nisa'yı iyi görünce rahat bir nefes aldı.

Doktor Erdal'ı aradığını söyleyen Reşat, onun gelip Murat'ın iyi olduğunu söylemesiyle çok mutlu oldu. Bu sırada Emine'yi hastaneye getiren Gamze, Erdal ile tanıştı.