Şükran'ın Nilüfer'in Tahir'in kızı olduğunu öğrenmesine sosyal medyadan yorum yağdı.



"Şükran her şeyi öğrendi"

"Seninle birlikte kahrolduk be Şükran"

"Artık Ömer ile Gamze arasına kimse giremez"

"Şükran bunları hiç hak etmedi"

"Tahir geçmişiyle beni her bölüm biraz daha şaşırtıyor"

"Tahir'in Ömer'e zor zamanlarında hiç destek olmamasına rağmen onun ağabeyini bırakmaması"

"Tahir'in başkalarını yargılayarak kurduğu kalenin nasıl yıkıldığını gördük"