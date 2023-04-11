Ömer'de Süreyya ile Ömer yakalandı! "Gamze bunu hiç hak etmedi"

Süreyya'nın Ömer'i öpmesine ve Gamze'nin bu ana şahit olması sosyal medyada gündem oldu.



"Ömer ve Gamze arasındaki çekim o kadar güzel ki anlatamam"

"Gamze ve Ömer aşkı için mücadele etmeli"

"Ömer çapkınlıkta kendini aştı"

"Gamze bunları görmeyi hak etmedi"

"Bu hikayede yanan Süreyya olacak"

"Gamze bu saatten sonra kendi yoluna bak"