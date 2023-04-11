Ömer'de Süreyya ile Ömer yakalandı! "Gamze bunu hiç hak etmedi"

Ömer ile Gamze'nin imkansızlıklara rağmen aşkını anlatan Ömer dizisinin, 10 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan 12. bölümünde, Ömer ile Gamze'nin atışmaları ve Süreyya'nın Ömer'i öpmesi dikkat çekti.
Ömer son bölümde; Erdal'ın gelişiyle Gamze şoke olurken Nuran ve Sadık, Ömer'e teşekkür etti.
Ardından tüm futbol ekibi hamburger yemeye gitti. Gamze ve Ömer, masa konusunda inatlaşırken tüm çocuklar birlikte hamburger yedi.
Hamburgercide Gamze, "Hadi ikna ettin. Ben şimdi nasıl döneceğim buradan? Sıra şimdi de çöpçatanlığa mı geldi? Kendimizi kandırmayalım, sen Süreyya ile evlenmeyeceksin!" diyerek Ömer'e kızdı.
Bunun üzerine Ömer de "Evleneceğim. Ayrıca buradan bakınca sen evlenmeyecek gibi duruyorsun" dedi.
Maç sonrası eşi Şükran ve kızıyla eve dönen Tahir, Nisa ve çocukları için aldığı karyolaları içeri taşıttı. Tahir, iftardan sonra da Nisa ve çocuklarını alıp geleceğini söyledi.
Yemek sonrası Ömer'e teşekkür eden Erdal, "Ömer sana çok teşekkür ederim Tuna'nın bana yakınlaşmasını sağladın. O zaman teşekkür için akşam sizi iftara davet edeyim" dedi.
Gamze gelemeyeceklerini belirtse de Ömer ve Süreyya, müsait olduklarını söyledi.
Bu sırada evde çocuklarıyla ilgilenen Nisa'ya Hakan'ın açtığı boşanma davası için tebligat geldi.
Eve Nisa ve çocuklarının gelecek olmasından memnun olmayan Şükran ise aklındaki plan için hamster aldı.
İftar sonrası iş için restorana giden Nisa, Tahir'in telefonuyla geri dönmek zorunda kaldı.
Tahir'in baskısına dirense de gitmek zorunda kalan Nisa, çocuklarla birlikte onları kendi evine götürdü.
Ancak Şükran'ın aldığı fareleri evin içine bırakmasıyla kimse onların evinde kalamadı. Hep birlikte Reşat Hoca'nın evine gittiler.
Her şeyden habersiz olan Ömer ise Kerem'in ödevi için ablasına gitti. Kapıda Gamze'nin çizdiği balığa bakarken ona yakalanan Ömer, Nuran'dan olanı biteni öğrenince eve gitti.
Sabah Yaman ile birlikte Riva'ya giden Emine, babası Hakan ile yüzleşti. Hakan'ın annesine "Zavallı" demesine sinirlenen Emine'yi Yaman sakinleştirirken, annesi yanlarına gelince çılgına dönen Yaman, ondan geri döneceğine dair söz aldı.
Annesi Nisa'ya babasıyla görüştüğünü söyleyemeyen Emine, akşam yemeğinde dayısı Tahir'in "Hakan dönmeyecek demişti dersiniz" sözlerine destek verdi.
Gözyaşlarına boğulan Nisa, tam babasına her şeyi anlatacakken kapı çaldı. Bakıya bakan Nisa, karşısında Hakan'ı görünce şoke oldu.
Fatma Hanım'ın daveti üzerine iftara gitmek için buluşan Ömer ve Süreyya, yağmur yağınca geç kaldı. İkili tam apartmanın önüne geldiklerinde ise Süreyya, onu rüyasında gördüğünü ve çok sevdiğini söylediğini belirtip Ömer'i öptü.
O sırada camdan bakan Gamze, ikilinin romantik anlarına şahit oldu.
Süreyya'nın Ömer'i öpmesine ve Gamze'nin bu ana şahit olması sosyal medyada gündem oldu.
"Ömer ve Gamze arasındaki çekim o kadar güzel ki anlatamam"
"Gamze ve Ömer aşkı için mücadele etmeli"
"Ömer çapkınlıkta kendini aştı"
"Gamze bunları görmeyi hak etmedi"
"Bu hikayede yanan Süreyya olacak"
"Gamze bu saatten sonra kendi yoluna bak"