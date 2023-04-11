Ömer'de Süreyya ile Ömer yakalandı! "Gamze bunu hiç hak etmedi"

Star TV'nin sevilen dizisi Ömer, 10 Nisan akşamı 12. bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerini Gökçe Bahadır ile Selahattin Paşalı'nın paylaştığı diziye, Gamze'nin Ömer ve Süreyya'yı öpüşürken görmesi damga vurdu. İşte Ömer son bölümde yaşananlar...

Ömer'de Süreyya ile Ömer yakalandı! "Gamze bunu hiç hak etmedi" - 1

Ömer ile Gamze'nin imkansızlıklara rağmen aşkını anlatan Ömer dizisinin, 10 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan 12. bölümünde, Ömer ile Gamze'nin atışmaları ve Süreyya'nın Ömer'i öpmesi dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Ömer'de Süreyya ile Ömer yakalandı! "Gamze bunu hiç hak etmedi" - 2

Ömer son bölümde; Erdal'ın gelişiyle Gamze şoke olurken Nuran ve Sadık, Ömer'e teşekkür etti.

Ardından tüm futbol ekibi hamburger yemeye gitti. Gamze ve Ömer, masa konusunda inatlaşırken tüm çocuklar birlikte hamburger yedi.

Ömer'de Süreyya ile Ömer yakalandı! "Gamze bunu hiç hak etmedi" - 3

GAMZE, ÖMER'E KIZDI

Hamburgercide Gamze, "Hadi ikna ettin. Ben şimdi nasıl döneceğim buradan? Sıra şimdi de çöpçatanlığa mı geldi? Kendimizi kandırmayalım, sen Süreyya ile evlenmeyeceksin!" diyerek Ömer'e kızdı.

Bunun üzerine Ömer de "Evleneceğim. Ayrıca buradan bakınca sen evlenmeyecek gibi duruyorsun" dedi.

Ömer'de Süreyya ile Ömer yakalandı! "Gamze bunu hiç hak etmedi" - 4

TAHİR'DEN NİSA İÇİN HAZIRLIK

Maç sonrası eşi Şükran ve kızıyla eve dönen Tahir, Nisa ve çocukları için aldığı karyolaları içeri taşıttı. Tahir, iftardan sonra da Nisa ve çocuklarını alıp geleceğini söyledi.

Ömer'de Süreyya ile Ömer yakalandı! "Gamze bunu hiç hak etmedi" - 5

ERDAL'DAN ÖMER VE SÜREYYA'YA İFTAR DAVETİ

Yemek sonrası Ömer'e teşekkür eden Erdal, "Ömer sana çok teşekkür ederim Tuna'nın bana yakınlaşmasını sağladın. O zaman teşekkür için akşam sizi iftara davet edeyim" dedi.

Gamze gelemeyeceklerini belirtse de Ömer ve Süreyya, müsait olduklarını söyledi.

Ömer'de Süreyya ile Ömer yakalandı! "Gamze bunu hiç hak etmedi" - 6

HAKAN BOŞANMA DAVASI AÇTI

Bu sırada evde çocuklarıyla ilgilenen Nisa'ya Hakan'ın açtığı boşanma davası için tebligat geldi.

Eve Nisa ve çocuklarının gelecek olmasından memnun olmayan Şükran ise aklındaki plan için hamster aldı.

Ömer'de Süreyya ile Ömer yakalandı! "Gamze bunu hiç hak etmedi" - 7

TAHİR, NİSA VE ÇOCUKLARI ALDI

İftar sonrası iş için restorana giden Nisa, Tahir'in telefonuyla geri dönmek zorunda kaldı.

Tahir'in baskısına dirense de gitmek zorunda kalan Nisa, çocuklarla birlikte onları kendi evine götürdü.

Ömer'de Süreyya ile Ömer yakalandı! "Gamze bunu hiç hak etmedi" - 8

ŞÜKRAN'IN PLANI İŞE YARADI

Ancak Şükran'ın aldığı fareleri evin içine bırakmasıyla kimse onların evinde kalamadı. Hep birlikte Reşat Hoca'nın evine gittiler.

Ömer'de Süreyya ile Ömer yakalandı! "Gamze bunu hiç hak etmedi" - 9

Her şeyden habersiz olan Ömer ise Kerem'in ödevi için ablasına gitti. Kapıda Gamze'nin çizdiği balığa bakarken ona yakalanan Ömer, Nuran'dan olanı biteni öğrenince eve gitti.

Ömer'de Süreyya ile Ömer yakalandı! "Gamze bunu hiç hak etmedi" - 10

EMİNE, BABASIYLA YÜZLEŞTİ

Sabah Yaman ile birlikte Riva'ya giden Emine, babası Hakan ile yüzleşti. Hakan'ın annesine "Zavallı" demesine sinirlenen Emine'yi Yaman sakinleştirirken, annesi yanlarına gelince çılgına dönen Yaman, ondan geri döneceğine dair söz aldı.

Ömer'de Süreyya ile Ömer yakalandı! "Gamze bunu hiç hak etmedi" - 11

HAKAN GERİ DÖNDÜ

Annesi Nisa'ya babasıyla görüştüğünü söyleyemeyen Emine, akşam yemeğinde dayısı Tahir'in "Hakan dönmeyecek demişti dersiniz" sözlerine destek verdi.

Gözyaşlarına boğulan Nisa, tam babasına her şeyi anlatacakken kapı çaldı. Bakıya bakan Nisa, karşısında Hakan'ı görünce şoke oldu.

Ömer'de Süreyya ile Ömer yakalandı! "Gamze bunu hiç hak etmedi" - 12

ÖMER'İN İLK ÖPÜCÜĞÜ

Fatma Hanım'ın daveti üzerine iftara gitmek için buluşan Ömer ve Süreyya, yağmur yağınca geç kaldı. İkili tam apartmanın önüne geldiklerinde ise Süreyya, onu rüyasında gördüğünü ve çok sevdiğini söylediğini belirtip Ömer'i öptü.

O sırada camdan bakan Gamze, ikilinin romantik anlarına şahit oldu.

Ömer'de Süreyya ile Ömer yakalandı! "Gamze bunu hiç hak etmedi" - 13

Süreyya'nın Ömer'i öpmesine ve Gamze'nin bu ana şahit olması sosyal medyada gündem oldu.

"Ömer ve Gamze arasındaki çekim o kadar güzel ki anlatamam"
"Gamze ve Ömer aşkı için mücadele etmeli"
"Ömer çapkınlıkta kendini aştı"
"Gamze bunları görmeyi hak etmedi"
"Bu hikayede yanan Süreyya olacak"
"Gamze bu saatten sonra kendi yoluna bak"

Ömer'de Süreyya ile Ömer yakalandı! "Gamze bunu hiç hak etmedi" - 14

ÖMER 13. BÖLÜM FRAGMANI

DAHA FAZLA GÖSTER