Ömer'de Süreyya nişanlısı ile Gamze'yi yakaladı! 'Ömer için karar zamanı'

Shtisel adlı yabancı diziden ülkemize uyarlanan Ömer'de; Erdal ile görüşen Gamze'nin annesiyle yaşadığı tartışma ve Süreyya'nın Ömer ile Gamze'yi yakalaması dikkat çekti.
Ömer son bölümde; Süreyya'nın kardeşi Figen, Ömer ile Gamze'yi birlikte görünce telefonunu unuttuğunu ifade etti. Ardından da Süreyya'yı zorla arabaya geri götürdü.
Bu sırada Ömer'in kendisine müdahale etmesine sinirlenen Gamze, "Sana ne Ömer. Belki hayatımın aşkı içeride beni bekliyor. Olamaz mı?" dedi. Bunun üzerine Ömer de "Olamaz Gamze çünkü aşk aranıp bulunan bir şey değildir" dedi.
Sinirlenen Gamze, Erdal'ın yanına doğru gitti. O arada Süreyya ve Figen'i karşısında gören Ömer de "Ne işiniz var burada? Siz beni takip mi ettiniz?" diye tepki gösterdi.
Masaya gittiğinde ağlamaklı olduğu için tuvalete giden Gamze, ağlayan Süreyya ile tuvalette karşılaştı. Neler olduğunu ve Ömer'in kızdığını öğrenen Gamze, böyle şeylerin olabileceğini, kendini toparlaması gerektiğini ifade etti.
Gamze, Erdal'ın yanına oturup muhabbet etmeye başlayınca Ömer de Süreyya'nın elini tutup oradan uzaklaştı. Bütün akşamı Süreyya ve Figen ile geçiren Ömer, gece ablasına döndü. Gamze'yi durduramadığını, istemeden Süreyya'yı kırdığını anlatan Ömer, kalbine söz geçiremediğini ve kendine engel olamadığını ifade etti.
Bu sırada eve dönen Gamze, buluşmanın güzel geçtiğini ama şu an için arkadaş olacaklarını söyledi. Böyle bir şeye müsaade etmeyeceğini ifade eden Fatma Hanım, eşinin onun yüzünden öldüğünü söyledi. Bunu kabul etmeyen Gamze de annesine "Bize yaptığın baskıları babama da yaptın. Hep bizle alakalı onu doldurdun. Senin yüzünden öldü babam" dedi. Kızının sözleri sonrası kendini tutamayan Fatma Hanım, Gamze'ye tokat attı.
Buna çok üzülen ve Tuna'yı giydiren Gamze, onu da alıp dışarı çıktı. O sırada Sadık, Ömer'e "Gamze'nin peşinden gider misin?" dedi. Gamze ve Tuna ile birlikte taksiye binen Ömer, onlarla bir mekanın önünde indi. Gamze'yi otelde kalmaktan vazgeçiren Ömer, onu alıp ablasının evine götürdü.
Sonrasında eve giden Ömer, babasına durumu anlattı. Reşat Hoca da durumu toparlayacağına dair oğluna söz verdi.
Gamze ile konuşan Nisa, kardeşinin hala onunla ilgili bir umudu olduğunu, Erdal ile evlenmesinin Ömer için de iyi olacağını ifade etti. Bunu düşüneceğini söyleyen Gamze, ertesi sabah evden çıkmadı.
Fatma Hanım'ın evine giden Reşat ise Nisa'nın kendisini aradığını ve Gamze'nin orada olduğunu söyledi. Fatma Hanım'ı kızıyla barışması için ikna etmeyi de başardı. Yan tarafa geçen Fatma, kızı Gamze'ye sarılıp barıştı.
Aynı anlarda Süreyya ile kahvaltı sonrası yemek yapan Ömer ise Gamze'nin eve döndüğünü ablasından öğrendi. Bununla alakalı mutlu olan ve Gamze'ye mesaj atan Ömer, onunla konuşmak istedi. Gamze ise buna gerek olmadığını söyleyip telefonu kapattı.
Fatma Hanım'ı ikna ettikten sonra Erdal ile görüşen Reşat, Gamze'den hoşlandığını bildiğini ve kalbini kazanmak için uğraşması gerektiğini söyledi. Bunu kabul eden Erdal da Gamze'yi kahve içmeye davet etti.
Sabah evden çıkarken Süreyya ile Figen, Fatma Hanım'a gitti. Erdal ile ilgili Gamze'yle konuşmaya çalışan Süreyya başarılı olamayınca Figen, "Belki başka bir sevdiği vardır" dedi. Buna sinirlenen Gamze, "Biri olursa ilk sana söylerim Figen'ciğim" ifadelerini kullandı.
Tuna'nın gece Ömer ile olduklarını ağzından kaçırmasıyla durumu toparlamak isteye Gamze, kendisinin öyle istediğini belirtti. Annesi ve Nuran da onu destekleyince evden çıktı.
Apar topar ablasını arabaya götüren Figen ise Ömer ile Gamze'yi pizzacının önünde gördüğünü belirtti. Aklı karışan Süreyya da ilk olarak Gamze ile kouşacağını bankaya gitmek istediğini ifade etti.
Gamze'nin "Konuşmamıza gerek yok" demesine aldırmayan Ömer, bankanın önünde onu bekledi. Gamze ile konuşmak için ısrar eden Ömer, ona olan aşkını babasına anlattığında yediği tokadı itiraf etti. Bu nedenle Gamze'nin yerini söylediğini açıkladı. Erdal ile görüşmeye devam etmek istediğini belirten Gamze de Ömer'e "İkimiz de artık birbirimizden vazgeçelim. Bir daha yoluma çıkma" dedi. Ömer ile Gamze vedalaşırken gelen Süreyya ise ikisini gördü.
Gamze ve Ömer'in vedalaşırken Süreyya'ya yakalanmasına sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
"Sorun Süreyya değil, Ömer'in hareketleri"
"Ömer sen Süreyya'yı hak etmiyorsun"
"Süreyya hiçbir şey anlamaz"
"Gamze ve Ömer her defasında birbirlerinden uzaklaşıp çareyi kendilerinde buluyorlar"
"Ömer ile Gamze bir kez daha birbirinden vazgeçti"
"Ayıkla şimdi pirincin taşını Ömer"
"Ömer için karar zamanı"