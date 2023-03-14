Ömer'de Süreyya nişanlısı ile Gamze'yi yakaladı! 'Ömer için karar zamanı'

GAMZE, ÖMER'E RAĞMEN ERDAL İLE BULUŞTU

Sinirlenen Gamze, Erdal'ın yanına doğru gitti. O arada Süreyya ve Figen'i karşısında gören Ömer de "Ne işiniz var burada? Siz beni takip mi ettiniz?" diye tepki gösterdi.

Masaya gittiğinde ağlamaklı olduğu için tuvalete giden Gamze, ağlayan Süreyya ile tuvalette karşılaştı. Neler olduğunu ve Ömer'in kızdığını öğrenen Gamze, böyle şeylerin olabileceğini, kendini toparlaması gerektiğini ifade etti.