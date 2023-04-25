Ömer'de sürpriz nikah! "Önlerinde büyük zorluklar var"

Star TV'nin sevilen dizisi "Ömer", 24 Nisan Pazartesi akşamı yeni bölümüyle ekranlara geldi. Ömer 14. bölümde; Ömer'in cesareti ve Gamze ile evlenmesi dikkat çekti.
Ömer son bölümde; Gamze’nin kapısına gelen ve onu götürmek isteyen Ömer, ısrarcı olunca Gamze de “Yapamam” diyerek Nisa’nın kapısını çaldı. Ömer’i ikna etmesini söyleyen Gamze, evine dönüp kahveleri servis etti. İsteme merasimi sonrası Gamze ve Erdal’ın yüzükleri takıldı.
Ömer, ablasına Gamze’ye olan aşkını anlatırken Hakan da her şeyi duydu. O sırada kapıya gelen Gamze, Nisa’ya Ömer’i yollayıp yollamadığını sordu. Kapıya gelen Ömer de yüzüğünü görünce “Tebrikler” deyip sinirle gitti.
Babasını da eve gelince alaycı bir şekilde tebrik eden Ömer, artık kendi kararını kendisinin vereceğini söyleyerek arkadaşı Taci’nin yanına gitti. Reşat Hoca’ya da gece orada kalacağını belirtti.
Ertesi sabah Süreyya’yı eve çağıran Reşat Ademoğlu, onları barışmaları için yalnız bıraktı. Bunun üzerine Ömer de onun istediği kişi olmadığını, onu üzeceğini söyledi. Babasını ikna etmesini de söyleyince Süreyya evi terk etti.
Bunun üzerine Süreyya'nın arkasından Hüsnü Bey'e giden Ömer, ona kızıyla evlenmeyeceğini söyledi.
Reşat ve Tahir, Ömer'i durdurmaya çalışırken Hüsnü Bey, Ömer'e tokat attı. Ademoğlu Ailesi bu duruma sinirlenirken dayanamayan Süreyya, Ömer'i aradı.
Süreyya'ya her şeyin onun istediği gibi olduğunu söyleyen Ömer, telefonu kapattı.
Onu okul kapısında gören Gamze ise dudağına ne olduğunu sorunca Ömer "Benden ne istiyorsun?" diye tepki gösterdi. Gamze'nin ardından Tuna, öğretmenini doğum günü partisine davet etti.
Süreyya'yı da partiye çağıran Gamze, annesinin ikisinin barışmasına vesile olmak istediğini söylese de Ömer, Süreyya'ya bir kez daha evlenmek istemediğini söyledi.
Bunun üzerine de Süreyya, "Ya geri dönersin ya da babama birlikte olduğumuzu söylerim" dedi. Ömer de bu sözlere güldü.
Partiden ayrılırken Gamze'nin kendisini öpmeye çalışan Erdal'ı ittirdiğini gören Ömer, onun kendisini sevdiğinden emin oldu.
Taci'den yardım isteyen Ömer, ertesi gün Gamze'nin karşısına çıktı. Arkadaşının şahidi olmasını istediğini belirten Ömer, onu ikna etti.
İkili nikah dairesine gitmeden önce kuyumcuya uğradı. Ömer'in seçtiğinden habersiz alyansları beğenmeyen Gamze, başka bir model beğendi. Gamze'nin seçtiklerini alan Ömer, yola koyuldu.
Nikah dairesinde Taci'nin evlemeyeceğini öğrenen Gamze, "Kim evleniyor peki?" diye sorarken Ömer de "Sen ve ben" cevabını verdi. Gamze buna kızsa da gidip nikah masasına oturdu. İkisinin de "Evet" demesi sonrası nikah kıyıldı.
Aynı anlarda Figen, Süreyya'yı tehdit ederken babaları Hüsnü duydu. Süreyya ile Ömer'in birlikte olduğunu zanneden Hüsnü, Reşat Hoca'yı cemaatin önünde küçük düşürdü.
Hüsnü'ye alnının açık olduğunu söyleyen Reşat ise dünürünün "Oğlun kirletmiş kızımı" sözleriyle fenalaştı.
Ömer'in Gamze'ye hazırladığı sürpriz ve ikilinin evlenmesi sosyal medyada gündem oldu.
"Bir yanda Süreyya'nın söylediği yalan, diğer yanda ise Gamze'nin nişanlandığı Erdal",
"Çok büyük zorluklar var önlerinde"
"Kızılca kıyamet geliyor"
"Ve resmen evlendiler"
"Erdal'a yazık oldu"
"Bu hikayede yanan Süreyya ve Erdal oldu"
"Sonunda evlendiler"
"Bayıldım"
"Haftalardır bu anı bekliyorduk"