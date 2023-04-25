Ömer'de sürpriz nikah! "Önlerinde büyük zorluklar var"

Başrollerini Barış Falay, Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın paylaştığı "Ömer" dizisi, 24 Nisan akşamı 14. bölümüyle ekranlara geldi. Diziye; Ömer ve Gamze'nin gizli nikahı damga vurdu. İşte son bölümde yaşananlar...

Ömer'de sürpriz nikah! "Önlerinde büyük zorluklar var" - 1

Star TV'nin sevilen dizisi "Ömer", 24 Nisan Pazartesi akşamı yeni bölümüyle ekranlara geldi. Ömer 14. bölümde; Ömer'in cesareti ve Gamze ile evlenmesi dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Ömer'de sürpriz nikah! "Önlerinde büyük zorluklar var" - 2

GAMZE İLE ERDAL NİŞANLANDI

Ömer son bölümde; Gamze’nin kapısına gelen ve onu götürmek isteyen Ömer, ısrarcı olunca Gamze de “Yapamam” diyerek Nisa’nın kapısını çaldı. Ömer’i ikna etmesini söyleyen Gamze, evine dönüp kahveleri servis etti. İsteme merasimi sonrası Gamze ve Erdal’ın yüzükleri takıldı.

Ömer'de sürpriz nikah! "Önlerinde büyük zorluklar var" - 3

Ömer, ablasına Gamze’ye olan aşkını anlatırken Hakan da her şeyi duydu. O sırada kapıya gelen Gamze, Nisa’ya Ömer’i yollayıp yollamadığını sordu. Kapıya gelen Ömer de yüzüğünü görünce “Tebrikler” deyip sinirle gitti.

Ömer'de sürpriz nikah! "Önlerinde büyük zorluklar var" - 4

ÖMER'DEN BABASINA TEBRİK

Babasını da eve gelince alaycı bir şekilde tebrik eden Ömer, artık kendi kararını kendisinin vereceğini söyleyerek arkadaşı Taci’nin yanına gitti. Reşat Hoca’ya da gece orada kalacağını belirtti.

Ömer'de sürpriz nikah! "Önlerinde büyük zorluklar var" - 5

ÖMER, SÜREYYA'YI AYRILIĞA İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Ertesi sabah Süreyya’yı eve çağıran Reşat Ademoğlu, onları barışmaları için yalnız bıraktı. Bunun üzerine Ömer de onun istediği kişi olmadığını, onu üzeceğini söyledi. Babasını ikna etmesini de söyleyince Süreyya evi terk etti.

Bunun üzerine Süreyya'nın arkasından Hüsnü Bey'e giden Ömer, ona kızıyla evlenmeyeceğini söyledi.

Ömer'de sürpriz nikah! "Önlerinde büyük zorluklar var" - 6

HÜSNÜ'DEN ÖMER'E TOKAT

Reşat ve Tahir, Ömer'i durdurmaya çalışırken Hüsnü Bey, Ömer'e tokat attı. Ademoğlu Ailesi bu duruma sinirlenirken dayanamayan Süreyya, Ömer'i aradı.

Süreyya'ya her şeyin onun istediği gibi olduğunu söyleyen Ömer, telefonu kapattı.

Ömer'de sürpriz nikah! "Önlerinde büyük zorluklar var" - 7

Onu okul kapısında gören Gamze ise dudağına ne olduğunu sorunca Ömer "Benden ne istiyorsun?" diye tepki gösterdi. Gamze'nin ardından Tuna, öğretmenini doğum günü partisine davet etti.

Ömer'de sürpriz nikah! "Önlerinde büyük zorluklar var" - 8

SÜREYYA'DAN TEHDİT

Süreyya'yı da partiye çağıran Gamze, annesinin ikisinin barışmasına vesile olmak istediğini söylese de Ömer, Süreyya'ya bir kez daha evlenmek istemediğini söyledi.

Bunun üzerine de Süreyya, "Ya geri dönersin ya da babama birlikte olduğumuzu söylerim" dedi. Ömer de bu sözlere güldü.

Ömer'de sürpriz nikah! "Önlerinde büyük zorluklar var" - 9

ÖMER'DEN NİKAH PLANI 

Partiden ayrılırken Gamze'nin kendisini öpmeye çalışan Erdal'ı ittirdiğini gören Ömer, onun kendisini sevdiğinden emin oldu.

Taci'den yardım isteyen Ömer, ertesi gün Gamze'nin karşısına çıktı. Arkadaşının şahidi olmasını istediğini belirten Ömer, onu ikna etti.

Ömer'de sürpriz nikah! "Önlerinde büyük zorluklar var" - 10

ÖMER VE GAMZE EVLENDİ

İkili nikah dairesine gitmeden önce kuyumcuya uğradı. Ömer'in seçtiğinden habersiz alyansları beğenmeyen Gamze, başka bir model beğendi. Gamze'nin seçtiklerini alan Ömer, yola koyuldu.

Nikah dairesinde Taci'nin evlemeyeceğini öğrenen Gamze, "Kim evleniyor peki?" diye sorarken Ömer de "Sen ve ben" cevabını verdi. Gamze buna kızsa da gidip nikah masasına oturdu. İkisinin de "Evet" demesi sonrası nikah kıyıldı.

Ömer'de sürpriz nikah! "Önlerinde büyük zorluklar var" - 11

"ÖMER KIZIMI LEKELEDİ"

Aynı anlarda Figen, Süreyya'yı tehdit ederken babaları Hüsnü duydu. Süreyya ile Ömer'in birlikte olduğunu zanneden Hüsnü, Reşat Hoca'yı cemaatin önünde küçük düşürdü.

Hüsnü'ye alnının açık olduğunu söyleyen Reşat ise dünürünün "Oğlun kirletmiş kızımı" sözleriyle fenalaştı.

Ömer'de sürpriz nikah! "Önlerinde büyük zorluklar var" - 12

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ömer'in Gamze'ye hazırladığı sürpriz ve ikilinin evlenmesi sosyal medyada gündem oldu.

"Bir yanda Süreyya'nın söylediği yalan, diğer yanda ise Gamze'nin nişanlandığı Erdal",
"Çok büyük zorluklar var önlerinde"
"Kızılca kıyamet geliyor"
"Ve resmen evlendiler"
"Erdal'a yazık oldu"
"Bu hikayede yanan Süreyya ve Erdal oldu"
"Sonunda evlendiler"
"Bayıldım"
"Haftalardır bu anı bekliyorduk"

Ömer'de sürpriz nikah! "Önlerinde büyük zorluklar var" - 13

ÖMER 15. BÖLÜM FRAGMANI

DAHA FAZLA GÖSTER