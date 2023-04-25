Ömer'de sürpriz nikah! "Önlerinde büyük zorluklar var"

SÜREYYA'DAN TEHDİT

Süreyya'yı da partiye çağıran Gamze, annesinin ikisinin barışmasına vesile olmak istediğini söylese de Ömer, Süreyya'ya bir kez daha evlenmek istemediğini söyledi.



Bunun üzerine de Süreyya, "Ya geri dönersin ya da babama birlikte olduğumuzu söylerim" dedi. Ömer de bu sözlere güldü.