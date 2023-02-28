Ömer'de Tahir büyük aşkı öğrendi! 'Gamze ile Ömer bu çıkmazdan nasıl çıkacak?'

"HOŞÇAKAL ÖMER"

Ömer son bölümde; Ömer'in "Bu doğru değil, yapamam" sözleri üzerine Gamze, "Ben olsam senin gibi yapardım. Seni denemek için yaptım ben zaten. Hep böyle ol. Hoşçakal Ömer Ademoğlu" dedi.

Bunun üzerine Ömer, Gamze'nin peşinden giderek "Seni eve bırakacağım. Ne halde olduğunu görmüyor musun? Seni bu halde bırakmak bana yakışmaz" dedi. Onların peşinden giden Tahir de ikisi taksiye binince geriye döndü.