Ömer'de Tahir büyük aşkı öğrendi! 'Gamze ile Ömer bu çıkmazdan nasıl çıkacak?'

Shtisel adlı yabancı diziden ülkemize uyarlanan Ömer'de; Ömer'i unutmayı başaramayan Gamze, kendine engel olmaya çalışırken Tahir'in bu imkansız aşkı öğrenmesi ve yaptığı hamleler dikkat çekti.
Ömer son bölümde; Ömer'in "Bu doğru değil, yapamam" sözleri üzerine Gamze, "Ben olsam senin gibi yapardım. Seni denemek için yaptım ben zaten. Hep böyle ol. Hoşçakal Ömer Ademoğlu" dedi.
Bunun üzerine Ömer, Gamze'nin peşinden giderek "Seni eve bırakacağım. Ne halde olduğunu görmüyor musun? Seni bu halde bırakmak bana yakışmaz" dedi. Onların peşinden giden Tahir de ikisi taksiye binince geriye döndü.
Gamze'nin apartmana girmesini bekleyen Ömer, o yalnız kalmak isteyince oradan ayrıldı. Sonrasında ablasını arayan Ömer, Gamze'ye yardım etmesini rica etti. Aşağıya inen Nisa, Gamze'yi kendi evine götürdü.
Kendisini bırakıp giden Hakan'ı hala kalbinden atamadığını ifade eden Nisa, Gamze'ye; Ömer'i kalbinden atmasının kolay olmadığını ve kardeşiyle ikisinin arasında bir sürü farklılık olduğunu belirtti.
Ömer'in ardından baba evine gelen Tahir, kardeşine tepki gösterdi. Babasının da kendisine karşı çıkması sonrası sinirlenen Tahir, "Sen hep Nisa'yı, Ömer'i şımarttın. Ömer'in resim çizmesine izin verdin. Benim gitar çalmama neden izin vermedin?" dedi.
Ağabeyine açıklama yapan ve Gamze'nin yanına neden gittiğini anlatan Ömer, odasına çekildiğinde Süreyya'yı sevebilmek için dua etti.
Gece Nisa'nın evinde kalan Gamze, sabah içeri girerken annesine yakalandı. Annesi geceyi nerede geçirdiğini sorarken Nisa, oğlunun ateşlendiğini Gamze'nin kendisine yardım ettiğini ifade etti. Bunun üzerine Gamze'yi içeri alan Fatma Hanım, kızına "Bu ailenin başını ikinci kez öne eğemeyeceksin" dedi.
İşe giden sonrasında da Ömer'i arayan Gamze, ilk aradığında açmayınca ikinci kez aradı. Süreyya ile olduğunu ifade eden Ömer, sonra konuşmaları gerektiğini belirtti. Gamze bunun üzerine öğle arasında onu bekleyeceğine dair bir mesaj attı.
Gamze'yi takip eden Tahir, onu gözden kaybetti. Gamze ile buluşmaya giden Ömer, babası Reşat'ı da orada görünce şoke oldu. Gamze, her şey için hem Reşat'tan hem Ömer'den özür dilerken Tahir geldi. Gamze'yi kardeşinin peşini bırakması için tehdit eden Tahir, susmayınca Reşat ona kızdı. Gamze'nin peşinden koşan Ömer ise ondan özür diledi ve konuşmak istedi.
Eve dönünce ağabeyine Gamze'nin ailesine bir şey söylememesi için uyarıda bulunan Ömer, Tahir geri adım atmayınca sinirlendi. Reşat da "Bu konu Fatma Hanım'a giderse Ömer'in nişanı bozulur" diyerek Tahir'e tepki gösterdi.
Akşam Gamze ile buluşan Ömer, ona buluşmaya babasını çağırdığı için kızarken, Gamze'nin "Ben seni unutamadım" demesi üzerine ona sarıldı. Bunun üzerine Gamze, "Bu böyle olmamalı. Hata üstüne hata. Kendimi geçtim, seni de uçuruma sürüklüyorum. Sana 'hayır' dedim başta. Şimdi pişman oldum. Olmaz Ömer, yapamayız" dedi.
Ağabeyinin annesiyle konuşmayacağını ifade eden Ömer, Gamze'nin "Gerekirse Tuna'yı da alıp giderim. Ne olursa olsun" demesi üzerine "Gitmeyeceksin Gamze, bir de bunları düşünme" dedi.
Akşam eve dönen Nisa, çalıştığı yerden getirdiği yemekler yüzünden Emine ile tartıştı. Emine'nin bağırmasına tahammül edemeyen Nisa, ona tokat attı. Evden gitmeye çalışan Emine'yi Gamze ikna etti. Üçü hazırlık yaparken Ömer ve Süreyya geldi.
Gamze'nin yemeğe kalması için herkes ısrar edince o da Tuna ile birlikte misafirliğe kaldı. Tam Tuna ile çıkarken Tahir'i annesinin kapısında gören Gamze, "Hadi söyle her şeyi" dedi. O sırada Nuran kapıyı açtı. Tahir, Fatma Hanım ile konuşması gerektiğini ifade etti. Sonrasında gelen Fatma Hanım'a "Sizinle konuşmak istediğim çok önemli bir mesele var" dedi.
Tahir'in Gamze-Ömer aşkını öğrenip engel olmaya çalışmasına sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
"Tahir'in Gamze'ye bu kadar saldırması normal değil",
"Reşat neredesin? Durdur şu Tahir'i",
"Ömer bile titredi, Gamze nasıl cesur",
"Tahir zamanında sevdiği kadınla evlenemedi diye Ömer'in de mutlu olup, evlenmesini istemiyor",
"Biri Tahir'i durdursun"
"Ömer ve Gamze bu çıkmazdan nasıl çıkacak?"
"Tahir'in gerçekleşmemiş hayallerinin acısını kardeşinden çıkarma çabası"