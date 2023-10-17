Ömer'de Vicdan'dan Ademoğlu hamlesi! "Gamze ile Ömer'in başına bela olacak"
Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Reşat Ademoğlu'nun paylaştığı Ömer, 16 Ekim Pazartesi akşamı 27. bölümüyle ekrana geldi. Dizide; Ömer ile Gamze'nin ilişkileri için çabalaması ve Vicdan'ın Ademoğlu evine gitmesi dikkat çekti. İşte Ömer yeni bölümde yaşananlar...
Star TV'de pazartesi akşamları yayınlanan Ömer, 16 Ekim'de 27. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Ömer dizisine; Gamze ve Ömer ilişkilerini toparlarken Vicdan'ın sürekli çevrelerinde olması damga vurdu.