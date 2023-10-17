Ömer'de Vicdan'dan Ademoğlu hamlesi! "Gamze ile Ömer'in başına bela olacak"

GAMZE GİTMEKTEN VAZGEÇTİ

Kapıdan çıkarken Reşat ile karşılaşan Gamze, onunla konuşmak için içeri girdi. İkna olan Gamze, odasına çıktı. Ömer ile tartışmaya devam eden Gamze, "Tahir'i de mi hiç düşünmedin? 'Vicdan, beni öptü' desen ona inanacak mı bakalım aranızda bir şey olmadığına" dedi.

Ömer'in "Sen bana inanıyorsun değil mi?" sözleriyle gözyaşlarına boğulan Gamze, "Ben o uçağa bindiğimden beri ağlıyorum. 'Dönünce Ömer'e sarılacağım her şey geçecek' diye düşündüm ama halimize bak" dedi.