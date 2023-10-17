Ömer'de Vicdan'dan Ademoğlu hamlesi! "Gamze ile Ömer'in başına bela olacak"

Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Reşat Ademoğlu'nun paylaştığı Ömer, 16 Ekim Pazartesi akşamı 27. bölümüyle ekrana geldi. Dizide; Ömer ile Gamze'nin ilişkileri için çabalaması ve Vicdan'ın Ademoğlu evine gitmesi dikkat çekti. İşte Ömer yeni bölümde yaşananlar...

Ömer'de Vicdan'dan Ademoğlu hamlesi! "Gamze ile Ömer'in başına bela olacak" - 1

Star TV'de pazartesi akşamları yayınlanan Ömer, 16 Ekim'de 27. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Ömer dizisine; Gamze ve Ömer ilişkilerini toparlarken Vicdan'ın sürekli çevrelerinde olması damga vurdu.

N-LIFE HABERLERİ

Ömer'de Vicdan'dan Ademoğlu hamlesi! "Gamze ile Ömer'in başına bela olacak" - 2

KAMİL'DEN SİLAHLI TEHDİT

Ömer son bölümde; Vicdan'ın Ömer'i öptüğünü gören Kamil, silahını çekip ikisini de vuracağını söyledi. O sırada gelen Reşat, Tahir de neler olduğunu sorunca Vicdan, öpüştüklerini reddetti.

Kamil'i durdurmaya çalışırken silah elinde kalan Tahir, onun "İnsan kardeşinin çocukluk aşkına yan bakar mı? Bitir ikisinin de işini" sözleriyle darmadağın olurken gözyaşlarına boğuldu. Reşat da gidip silahı onun elinden aldı.

Ömer'de Vicdan'dan Ademoğlu hamlesi! "Gamze ile Ömer'in başına bela olacak" - 3

"VİCDAN BENİ ÖPTÜ"

Kamil ve Hakan gittikten sonra Gamze, Ömer'e öpüşüp öpüşmediklerini sordu. Ömer, onun doğru söylediğini belirtip tam olanları anlatacakken Gamze orayı terk etti.

Şükran ise olanların şokuyla Tahir'e "Sen o kadın için kardeşini mi vuracaktın? Yazıklar olsun sana" dedi.

Ömer'de Vicdan'dan Ademoğlu hamlesi! "Gamze ile Ömer'in başına bela olacak" - 4

Gamze'nin peşinden giden Ömer, Vicdan'ın onu öptüğünü söyleyip özür diledi. Onu kaybedeceğinden korktuğunu belirten Gamze, eve gidip eşyalarını toplamaya başladı. Ömer'e "İçimde hiç keşke kalmadı. Çünkü ben senin için hak ettiğinden çok daha fazlasını yaptım" dedi.

Ömer'de Vicdan'dan Ademoğlu hamlesi! "Gamze ile Ömer'in başına bela olacak" - 5

GAMZE GİTMEKTEN VAZGEÇTİ

Kapıdan çıkarken Reşat ile karşılaşan Gamze, onunla konuşmak için içeri girdi. İkna olan Gamze, odasına çıktı. Ömer ile tartışmaya devam eden Gamze, "Tahir'i de mi hiç düşünmedin? 'Vicdan, beni öptü' desen ona inanacak mı bakalım aranızda bir şey olmadığına" dedi.

Ömer'in "Sen bana inanıyorsun değil mi?" sözleriyle gözyaşlarına boğulan Gamze, "Ben o uçağa bindiğimden beri ağlıyorum. 'Dönünce Ömer'e sarılacağım her şey geçecek' diye düşündüm ama halimize bak" dedi.

Ömer'de Vicdan'dan Ademoğlu hamlesi! "Gamze ile Ömer'in başına bela olacak" - 6

VİCDAN VE NİLÜFER SOKAKTA KALDI

Nilüfer'in kendisine kızmasıyla çılgına dönen Vicdan ise "Ben kim yüzünden günaha itildim. Sor bakalım o Ademoğlu Ailesi'ne. Bu hayatta kimseye güvenmeyeceksin" dedi. Aynı anlarda Kamil'in adamları eve gelip Vicdan ve Nilüfer'i kapı dışarı attı.

Ömer'i arayan Vicdan ondan yüz bulamayınca Tahir'in kapısına gitti. Tahir de onlara yardım etmeyi kabul etti ve kalmaları için iş yerine götürdü. Babasının Vicdan ve kızıyla gittiğini gören Eda ise Tahir'den hesap sordu.

Ömer'de Vicdan'dan Ademoğlu hamlesi! "Gamze ile Ömer'in başına bela olacak" - 7

REŞAT, NİLÜFER'İ EVE GETİRDİ

Hakan ile kavga eden Nisa ise hem Kamil'in evindeki işi bıraktı hem de baba evine dönüp boşanacağını söyledi.

Nilüfer, Vicdan'a artık onla olmak istemediğine dair bir not bırakıp Reşat'a gitti. Nilüfer'e yardım eli uzatan Reşat Ademoğlu ise onu eve getirdi.

Ömer'de Vicdan'dan Ademoğlu hamlesi! "Gamze ile Ömer'in başına bela olacak" - 8

FATMA'DAN TERFİ YEMEĞİ

Ömer sabah eşinin gönlünü almaya çalışıp onu mutlu ederken, Gamze bankaya müdür olduğunu öğrendi. Gamze'nin ardından Vicdan ile buluşan Ömer, yalnızca Gamze'yi seveceğini, onlardan uzak durması gerektiğini söyledi. Kızının terfi aldığını öğrenen Fatma ise Ömer'i arayıp onları akşam yemeğe çağırdı.

Ömer'de Vicdan'dan Ademoğlu hamlesi! "Gamze ile Ömer'in başına bela olacak" - 9

"BEN SENİN KARIN DEĞİLİM HAKAN"

Aynı anlarda Nisa'yı almak için gelen Hakan ise onun boşanmak istemesiyle çılgına döndü. Boşanmayacağını söyleyen Hakan, Nisa'yı götürmeye çalışınca Reşat ona tokat atıp evden kovdu.

Ömer'de Vicdan'dan Ademoğlu hamlesi! "Gamze ile Ömer'in başına bela olacak" - 10

TAHİR'DEN ESKİ AŞKINA YARDIM

Vicdan için patronundan borç isteyen ve ona yardım etmeye çalışan Tahir, ona geçmişi kurcalamayı bırakmasını ve kızının güvende olduğunu söyledi.

Ömer'de Vicdan'dan Ademoğlu hamlesi! "Gamze ile Ömer'in başına bela olacak" - 11

Akşam Fatma'nın evine yemeğe giden ve Fatma'nın maddiyatla ilgili söylediği sözlere sinirlenen Ömer ve Gamze evlerine döndü. Eve girerken Vicdan ile görüştüğünü itiraf edince Gamze ile kavga eden Ömer, babasına yakalandı.

Ömer'de Vicdan'dan Ademoğlu hamlesi! "Gamze ile Ömer'in başına bela olacak" - 12

VİCDAN, REŞAT HOCA'NIN EVİNDE

Gamze, Ömer'in Vicdan ile görüştüğünü söylerken Nilüfer annesi için kavga etmemeleri konusunda yalvardı. O sırada Vicdan da üzerinde Tahir'in hırkasıyla Ademoğlu evine geldi.

Ömer'de Vicdan'dan Ademoğlu hamlesi! "Gamze ile Ömer'in başına bela olacak" - 13

Vicdan'ın tüm çabasına rağmen Ömer ile Gamze'nin aralarının düzelmeye başlamasına sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan birkaçı...

"Gamze helal olsun Ömer'i hizaya soktun"
"Vicdan başlarına daha çok bela olacak artık"
"Ömer, Gamze'yi kaybetmekten çok korkuyor"
"Affedilmek bu kadar kolay değil Ömer"
"Gamze'nin değerini sonunda anladı"
"Vicdan, Tahir'i bitirecek"
"Gamze ile Ömer'in arası çok yakında eskisi gibi olacak"
"Gamze ile Ömer'in başına bela olacak"

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