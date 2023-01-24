Ömer’e damga vuran evlilik teklifi! ‘Gamze ve Ömer gümbür gümbür geliyor’

GAMZE’DEN ÖMER’E: BİR DAHA GÖRÜŞMEYECEĞİZ

Bunun üzerine Ömer de Gamze'nin peşinden koştu. Gamze, "Ömer gelme, sırası değil. Babanla yaşananları görmedin mi? Şimdi bütün mahalle öğrensin, ben rezil olayım mı istiyorsun? Eve dön, baban istemiyor işte. Haklı adam. Sana gelmek ayrı bir mesele. Dizlerim kırılsaydı da gelmeseydim keşke" dedi.

Gamze'yi yalnız bırakmayacağını ve karşıdan yürüyeceğini söyleyen Ömer, "Biz yanlış bir şey yapmadık. Bunları sonra konuşalım" ifadelerini kullandı.Bunun üzerine Gamze de "Bir daha görüşmeyeceğiz" diyerek apartmana girdi.