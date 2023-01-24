Ömer’e damga vuran evlilik teklifi! ‘Gamze ve Ömer gümbür gümbür geliyor’

Yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahallenin müezzini Ömer’in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu eden Ömer 3. bölüme evlilik teklifi damga vurdu.
Ömer son bölümde; Ömer’i takip edip onun Gamze ile buluştuğunu gören Reşat, oğluyla birlikte pastaneden ayrılacaklarını söyledi. O sırada Gamze de pastaneden çıktı. Reşat, "Ömer bırak gitsin. Ya bu musibet yoldan gider onun peşinden gidersin. Ya da doğru yolu seçer benimle eve gelirsin" dedi.
Bunun üzerine Ömer de Gamze'nin peşinden koştu. Gamze, "Ömer gelme, sırası değil. Babanla yaşananları görmedin mi? Şimdi bütün mahalle öğrensin, ben rezil olayım mı istiyorsun? Eve dön, baban istemiyor işte. Haklı adam. Sana gelmek ayrı bir mesele. Dizlerim kırılsaydı da gelmeseydim keşke" dedi.
Gamze'yi yalnız bırakmayacağını ve karşıdan yürüyeceğini söyleyen Ömer, "Biz yanlış bir şey yapmadık. Bunları sonra konuşalım" ifadelerini kullandı.Bunun üzerine Gamze de "Bir daha görüşmeyeceğiz" diyerek apartmana girdi.
Bu sırada eve sığamayan Reşat, annesine dert yanarken Ömer içeri girdi. Ömer'e yaptıklarını anlatan Reşat, annesi tepki gösterince olanları anlattı. Ömer, "Ben bir kadını seviyorum babaanne" dedi.
Babasının "Almış bir de kadını pastaneye götürmüş, sanki evlenecek. Günah, günah" sözleri üzerine Ömer "Baba ben Gamze'yi seviyorum. Sevmek günah olamaz. Ben aklıma ve gönlüme döndüğüm zaman yanlış yapmadığımı görüyorum. Gamze evli değil, kimse kimseye yalan söylemiyor. Bunun nesi günah? Sana karşı gelmek benim için çok büyük azap baba ama ben kötü bir şey yapmıyorum. Ne senden ne kalbimdekinden vazgeçemiyorum" dedi.
Babasına annesiyle alakalı örnekler veren Ömer'e rest çeken Reşat, "Evleneceksin. Ben kızımı, Nisa'yı kaybettim. Bak beni dinlemedi, sürüm sürüm sürünüyor. Ama seni kolay kolay kaybetmeyeceğim" dedi.
Ertesi sabah babaannesi Nisa’yı yanına çağırırken Ömer de bankaya Gamze’yi görmeye gitti. Ancak Gamze onu görmek istemedi. Bunun üzerine Ömer, onu arayıp görüşmek istediğini söyledi. Gamze de “Ben dün sana söyleyeceğimi söyledim. Şimdi işe dönmem gerek” dedi. Çocuklarını okula yollayıp babaannesine giden Nisa, Ömer’in Gamze’ye olan aşkını öğrendi.
Ömer ile karşılaşmak istemeyen Gamze, bir bahaneyle bankadan erken çıktı. O sırada köşede bekleyen Ömer’i görünce şaşırdı. Onu görmemek için erken çıktığını söyleyen Gamze, Ömer’in ısrarına dayanamayarak onunla çay içmeye çıktı. Ömer’in kendisiyle evleneceğini söylemesi üzerine kızan Gamze, eve gitmesi gerektiğini söyledi.
Öğleden sonra bankaya giden Nisa, hesabında çok az para olduğunu görünce şoke oldu. Gamze fenalaşan Nisa’ya yardım etti. O sırada ablasının kötü olduğunu gören Ömer, onun yanına koştu. Gamze’ye konuşmak istediğini yineleyen Ömer, çıkışta bekleyeceğini ifade ederek ablasına gitti.
Evde konuşurlarken kardeşine Gamze’nin peşini bırakmasını söyleyen Nisa, “Bak benim ailem yok. Benim gibi mi olmak istiyorsun? O duygular geçiyor, geriye pişmanlık kalıyor. Yapma Ömer, yalvarıyorum” dedi. Ablasının ağlamasına dayanamayan Ömer ise “Beni anlaman lazım, sen ağlama” yanıtını verdi.
Annesiyle birlikte Ömer’e kız bulmak için harekete geçen Reşat, Safiye Hanım’a haber verdi. Akşam eve giden Ömer, ağabeyi ve yengesinin olduğu sofrada Gamze’nin konusu açılınca gerildi. Ağabeyi ve yengesinin Gamze hakkında söylediklerine karşı çıkan Ömer, sofrayı terk etti. Bu duruma sinirlenen Reşat ise Çiçek Hanım ile dertleşti.
Bu sırada Ömer’e olan duygularıyla baş etmeye çalışan Gamze de ablasına içinin sıkıldığını söyledi. Nuran da gece herkes uyurken kardeşine kurşun döktü. Kardeşine içinin sıkıldığını söyleyen Nuran, düşüncelerini ayıklaması gerektiğini belirtti.
Ertesi gün okulda Tuna’yı sınavdan yüksek not aldığı için sinemaya götürmek isteyen Ömer, Gamze’yi de davet etti. Gamze’ye rahat olmasını ve anın tadını çıkarması gerektiğini söyledi. Çıkışta da onunla son bir kez buluşmak için her zaman gittikleri yerde bekleyeceğini ifade etti.
Eve dönünce Nisa ile konuşmaya giden Gamze, zor durumda olduğunu ifade etti. Ailesiyle arasının kötü olduğunu anlatan Nisa ise eşinin onları bırakıp gittiğini söyleyerek yardım istedi. Kendisinin de benzer şeyler yaşadığından bahseden Gamze ise Nisa’ya evden çıkmak için biraz daha zaman vereceğini söyledi. “Ömer’in neden size sevdalandığını şimdi daha iyi anladım” diyen Nisa, bu aşk yüzünden kardeşinin çok üzüleceğini söyleyerek Gamze’den Ömer’den uzak durmasını istedi.
Annesine ve Nuran’a da bu durumu açıklayan Gamze, annesinin desteğini aldı. Nuran’ın tepkisine aldırmayan Gamze, oğluna her şeyin düzelmesi için biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu anlattı.
Babasının bulduğu kız ile görüşmesi olan Ömer ise dışarı çıkıp kuyumcuya gitti. Ardından da Gamze’nin eniştesi Sadık’ın dükkanına gidip tıraş oldu. Bu sırada Gamze’nin Nuran’ı arayıp mesaiye kalacağını öğrenince de mutlu oldu.
Bu sırada oğlunun kendi bulduğu kızla buluşmasını isteyen Reşat, Ömer’e ulaşamayınca panik oldu. Babasının bulfuğu kısmet yerine Gamze ile buluşan Ömer ise “Annemin üşüdüğünü görmüştüm rüyamda. Her yere kar yağıyordu ama şimdi anlıyorum ki o rüyayı gören bendim. Karlar hep içime yağdı, hiç ısınamadım. Sonra seni buldum. Bana baktığın anlarda hep içim ısındı benim. Ben artık üşümüyorum Gamze, içim sımsıcak ve kalbim bir ömür boyu şimdiki gibi böyle sıcak olsun istiyorum. Benimle evlenir misin Gamze?” dedi. Ömer’in evlilik teklifi Gamze’yi de şaşırttı.
Ömer’in Gamze’ye evlenme teklif etmesine ve Selahattin Paşalı’nın performansına sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
“Ömer bu ne hız çok hızlı ilerliyor”
“Reşat bu sefer yetişemedi”
“Bence Gamze teklifi kabul etmeyecek, Ömer de yüzüğü öbür kıza verecek”
“Ömer ve Gamze gümbür gümbür geliyor, Reşat şok”
“Saygıyla sevmeyi , zarafeti , kalpten bakmayı anlatan özel bir dizi olmuş, oyunculuklar müthiş”
“Ömer'in sevgisinin arkasında durması, engel tanımaması, bu kararlı duruşu çok etkileyici”
“Ömer Ademoğlu bu sezonun en güzel seven karakteri olabilir”
“Selahattin Paşalı, Ömer rolü için yaratılmış resmen”