Ömer’e Gamze’nin son şansı damga vurdu! ‘Ömer aşkından vazgeçemiyor’

GAMZE DE ÖMER DE YIKILDI

Bu sırada Gamze’nin sözlerini düşünüp üzülen Ömer ise ona aldığı tektaş yüzüğü denize attı. Ardından eve dönen Ömer, Gamze için gelmediğini belirtti. Onunla buluştuğunu ve evlenme teklif ettiğini ancak Gamze’nin kabul etmediğini söyleyen Ömer, babası kızınca “Kendini yorma” diyerek Süreyya ile buluşacağını ifade etti.

Ömer’i masada bıraktıktan sonra eve dönen ve gizli gizli ağlayan Gamze ise ablası üzerine gelince Nuran ile kavga etti.