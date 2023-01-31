Ömer’e Gamze’nin son şansı damga vurdu! ‘Ömer aşkından vazgeçemiyor’

Yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahallenin müezzini Ömer’in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu eden Ömer dizisinde; Süreyya ile evlenmeye karar veren Ömer’in Gamze’ye son bir şans vermesi dikkat çekti.
Ömer son bölümde; Ömer’in kendisine evlenme teklif etmesine çok şaşıran Gamze, “Ben seninle evlenemem Ömer. Ne olur bana böyle bakma. Bizim seninle bir geleceğimiz olamaz. Bu romantik, genç aşık sözlerinin gerçek hayatta bir karşılığı yok. Lütfen gerçekleri gör. Senin sıcaklık sandığın şeyle kalbin çöle döner, kavruluruz sonra” diyerek masayı terk etti.
Oğluna bulduğu kısmet için buluşmaya giden Reşat ise Ömer gelmediği için Süreyya ve babası Hüsnü’ye yalan söyledi. Annesinin rahatsızlandığını Ömer’in hastanede olduğunu anlatan Reşat, buluşmayı yarına ertelemelerini rica etti.
Bu sırada Gamze’nin sözlerini düşünüp üzülen Ömer ise ona aldığı tektaş yüzüğü denize attı. Ardından eve dönen Ömer, Gamze için gelmediğini belirtti. Onunla buluştuğunu ve evlenme teklif ettiğini ancak Gamze’nin kabul etmediğini söyleyen Ömer, babası kızınca “Kendini yorma” diyerek Süreyya ile buluşacağını ifade etti.
Ömer’i masada bıraktıktan sonra eve dönen ve gizli gizli ağlayan Gamze ise ablası üzerine gelince Nuran ile kavga etti.
Babasının istediği gibi Süreyya ile buluşan Ömer, ona kendini tanıttı. Çocukluğundan beri Ömer’i tanıdığını söyleyen Süreyya, hiç değişmediğini belirtti. Ömer’e çizimlerini merak ettiğini söyleyen Süreyya, “Dün geceden beri hiç uyuyamadım. Çok heyecanlandım, hala da çok heyecanlıyım. Eğer tutuk davranırsam mazur görün” dedi. Ömer ise öyle bir şey düşünmediğini belirterek Süreyya’ya çok güzel olduğunu ifade etti. Ancak evlenirse bu ilişkiyi nasıl sürdüreceğini bilmediğini ifade etti.
Ömer’in sözleri sonrası gözyaşlarına boğulan Süreyya ise “Her koşulda sizin ve ailenizin yanında olacağım” dedi. Süreyya’nın ağlamasına üzülen Ömer ise uygun bir zamanda onu istemeye geleceklerini ifade etti.
Kapıda Ömer’in gelişini bekleyen Reşat ise oğlu “Süreyya’yı istemeye gidiyoruz” deyince çok mutlu oldu. Bütün aile Ömer’i tebrik ederken Reşat onu karşısına oturttu. Parmağındaki yüzüğü babasının verdiğini ve çok mutlu bir evlilik sürdürdüğünü anlatan Reşat, yüzüğünü Ömer’e takdim etti. Ademoğlu Ailesi, kız istemeye nasıl gideceklerine dair konuştu.
Ertesi sabah okula gittiğinde Gamze ve Tuna ile karşılaşan Ömer, görünmeden gitmeye çalışırken Tuna seslendi. O sırada Ömer’in Süreyya ile evleneceğini duyan Gamze, buna bozulurken Tuna’nın Ömer’i sinemaya çağırmasına engel oldu.
Tuna’dan ablasının evden çıkmayacağını öğrenen Ömer, Nuran’a giderek Gamze ile ev ile ilgili konuşmak istediğini belirtti. Sahilde buluşan ikiliden Gamze, Ömer’e başkasıyla evleneceği için kızıp sinirlenirken Ömer de yalan söylemenin kendisine uygun olmadığını ifade ederek evlilik teklifinin sebebini açıkladı. Ev ile ilgili mesele olmadığını anlatan Gamze, arkasını dönüp gitti.
Yeğeninin hastalandığını gören Ömer ise Emine’yi de Kerem’i de alıp ablasına götürdü. O sırada yardıma muhtaç bir aile için yardım toplandığını duyan ve morali bozulan Emine, annesinin baskısıyla dayısına yalan söyledi.
Ablası ve yeğenine inanan Ömer, eve dönünce ağabeyinin kendisi için aldığı takım elbiseyi denemek istemedi. Bunun ardından Reşat da yarın söz yüzüklerini gidip alacaklarını söyledi. Bu sırada evde yemek yapan Gamze de Nuran’dan Ömer ile evlenecek olan Süreyya’nın uzaktan akrabaları olduğunu öğrendi.
Ömer ve Reşat, söz için yüzük alırken Nuran ve çocuklarla alışveriş yapan Gamze de Süreyya ile ilk kez tanıştı. Gece oğlunun odasına giden Reşat ise onun üzüldüğünü görünce “Ne yaşıyorsan geçecek oğlum, mutluluğu bulacaksın” dedi. Babası gidince uyuyan Ömer ise rüyasında Gamze’yi öptüğünü gördü.
Zor durumda kalan ve bundan kimseye bahsetmeyen Nisa, çocukları büyük kızı Emine’ye emanet edip iş aramaya gitti. Ancak iş bulamayan ve üzülen Nisa, kızına biraz geç kalacağını söyledi. Bu sırada bebeği susturamayan Emine, kapıya gelen Gamze’den yardım istedi.
Çocuklardan Kerem’in de ateşinin çok yükseldiğini gören Gamze, Emine’den Nisa’ya ulaşamayınca Ömer’i aramasını istedi. Yeğeni için koşup gelen Ömer, Gamze ile birlikte çocuklarla ilgilendi.
Ömer’in kendisine Süreyya’yı sevmediğini bunu ona da söylediğini anlatması üzerine Reşat, vefat eden Ayşe ile 35 yıl evli kaldıklarını ve onu sevip sevmediğini hiç düşünmediğini belirtti. Bunun üzerine Ömer de annesinin babasına olan sevgisinden bahsetti.
Nuran ve annesi hazırlanırken tuvalete giden Gamze, nişana gelmek istemediğini belirtti. Ancak ablası bunu kabul etmeyince hazırlanan Gamze, annesinin isteği üzerine Süreyya’ya takılacak takıyı almaya gitti. Bu sırada nişan için yola koyulan Ademoğlu Ailesi de Nisa’yı almak için apartmanın önüne geldi.
Ablasına yardım etmek için arabadan inen Ömer, Gamze’yi yolun karşısında gördü. Babasını da ablasını da dinlemeyen Ömer, Gamze’nin yanına giderek “Sana son kez soruyorum. Bana söyleyecek son bir sözün var mı? Gamze lütfen sadece tek bir şey söyle bana. ‘Kal, gitme’ de kalayım” dedi.
Ömer’in Gamze’ye olan aşkı için beslediği umuda ve Gamze’nin arada kalmasına sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
“Ömer son bir umut Gamze'nin kal demesini bekliyor”
“Gamze cesaret edebilecek mi?”
“Ah Ömer, Süreyya’nın duyguları ne olacak şimdi?”
“Ömer, Süreyya’yı gidecek başka yolu kalmadığı için kabul etti”
“Ömer’in aşkı için gösterdiği çaba”
“Seni sevene gitmenin önemini anladığında bambaşka olacak Ömer”
“Ömer aşkından vazgeçemiyor”
“Gamze’nin yerinde olmak istemezdim”
“Gamze nasıl ‘kal’ desin ki”