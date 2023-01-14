Ömer'in 2. bölümünde neler olacak? Ömer ve Gamze’yi bekleyen büyük sürpriz

Star’ın merakla beklenen yeni dizisi Ömer geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk bölümüyle izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizi, gece boyunca sosyal medyada da çokça konuşulmuştu.
9 Ocak Pazartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizinin ikinci bölümünde neler yaşanacağı ise merak konusu oldu.
16 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelecek Ömer’in yeni bölümünün konusu ise şöyle;
Babasının beklenmedik tokadıyla sarsılan Ömer, bir yandan onun nasihatlerine uymaya çalışırken bir yandan da Gamze’ye karşı günden güne çoğalan duygularıyla mücadele etmektedir.
Oğluyla birlikte yeni yaşamına uyum sağlamaya çalışan Gamze, hayatını devam ettirebilmek için annesinin şartlarını kabul etmek zorunda kalır. Ancak Ömer'e karşı hissettikleri, annesine verdiği sözü tutması önündeki en büyük engeldir.
Ailesini bir arada tutmak için çabalayan Nisa, üst üste aldığı kötü haberlere karşı ayakta durmaya çalışırken, kimseye bir şey belli etmemeye çalışır. Fakat onu bekleyen zor günlerin farkındadır.
Reşat Ömer’i tehlikeli gördüğü bu ilişkiden uzak tutmak için tüm gücüyle çabalarken, uygun bir gelin adayı ile tanıştırmanın hazırlığına girer. Ömer ve Gamze her şeye rağmen birbirlerinin gözlerinin içine bakmaya cesaret ettiklerinde onları bekleyen büyük bir sürprizden haberleri yoktur.
Ömer; yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve Ömer’in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.
Güçlü kadrosu ve çarpıcı senaryosuyla dikkat çeken dizininin 2. bölüm fragmanı geldi. Fragmanı izlemek için tıklayın...
Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer dizinin ilk bölümü izleyiciden büyük ilgi gördü. Star'da yayınlanan dizi ve dizinin başrol oyuncuları Google trendlerde zirvede yer aldı. Dizi Google pazartesi trendlerinde ilk ikide yer alırken, oyuncuları da merak edildi ve ilk 10'a girdiler.