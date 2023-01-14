Ömer'in 2. bölümünde neler olacak? Ömer ve Gamze’yi bekleyen büyük sürpriz

Reşat Ömer’i tehlikeli gördüğü bu ilişkiden uzak tutmak için tüm gücüyle çabalarken, uygun bir gelin adayı ile tanıştırmanın hazırlığına girer. Ömer ve Gamze her şeye rağmen birbirlerinin gözlerinin içine bakmaya cesaret ettiklerinde onları bekleyen büyük bir sürprizden haberleri yoktur.