Ömer'in 3. bölümünde neler olacak? Ömer aşkının peşini bırakmamaya kararlı

Star’ın yeni dizisi Ömer, yayınladığı ilk günden beri izleyicinin ilgisini çekiyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizinin üçüncü bölümü ise merak konusu oldu.
23 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelecek Ömer’in yeni bölümünün konusu şöyle;
Ömer ile Gamze’nin kalpleri birlikte atmaya başladığı anda, Reşat’ın bakışlarıyla karşılaşan Gamze, bu aşkın imkansızlığını yeniden acı bir şekilde fark eder ve Ömer’den uzak durmaya karar verir.
Reşat ise Ömer üzerindeki baskılarını iyice artırır ve onun doğru yolu bulması için yeni bir yol aramaya başlar. Bu sefer işini şansa bırakmamaya kararlıdır.
Kocasının ihanetinin her geçen gün yeni bir boyutunu öğrenen Nisa, çaresizlikle kıvranırken, sıkıntılarını Gamze’ye açar. Farklı hayatlar içinde görünseler de, aslında iki kadın da benzer acılarla boğuşmaktadır. Gamze’nin Nisa’ya uzattığı yardım eli, kendi hayatında da bir krize yol açar.
Ömer’in sabırlı ve kararlı duruşu, sonunda Gamze’nin de pes etmesine neden olur. İkisi yeniden birbirlerinin gözünün içine bakmaya cesaret ettiğinde Ömer’in aklında tüm engelleri aşacak tek bir çözüm vardır.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.