Ömer'in Süreyya'sı Simay Barlas'ın bilinmeyenleri

Star TV'nin yeni dizisi Ömer, pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
Başrollerini Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Selahattin Paşalı'nın paylaştığı dizi, gerek oyuncu kadrosu gerek hikayesiyle dikkat çekiyor.
Yıllar önce terk ettiği mahalleye geri dönen Gamze ile mahalle camisinin hocasının oğlu Ömer'in imkansız aşklarını konu alan diziye 4. bölümde dahil olan Simay Barlas, Ömer’in yaşadığı hayal kırıklığının ardından görüşmeyi kabul ettiği ve nişanlandığı Süreyya rolüne hayat veriyor.
Ömer'in Süreyya'sı Simay Barlas'ın yeni rolü kadar özel hayatı da merak ediliyor. İşte Simay Barlas'ın bilinmeyenleri...
Simay Barlas, 17 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nden mezun olduktan sonra ekran projelerine dahil oldu.
İlk oyunculuk deneyimini 'Paramparça' dizisinde canlandırdığı 'Öykü' karakteri ile yaşayan Simay Barlas; 'Adı Efsane', 'Hayat Bazen Tatlıdır' gibi dizilerin kadrosunda yer aldı.
Sonrasında 'Zalim İstanbul' dizisinde 'Damla' karakterine hayat veren ünlü isim, şöhreti Murat Yıldırım ile başrollerini paylaştığı 'Aziz' dizisinde canlandırdığı 'Efnan' karakteri ile yakaladı.
Öte yandan Barlas, daha önce verdiği bir röportajda "Hiçbir şey için pişmanlık duymuyorum" demişti.
Simay Barlas, "Hayatımda keşkeden çok 'İyi ki' var çünkü kötü bir şey yaşadığımda bile yaşadıklarımdan ders çıkartıp, 'Böyle olması gerekiyormuş, iyi ki de böyle olmuş' diyebilip, ayağa kalkmak daha iyi ve güçlü hissettiriyor." ifadelerini kullanmıştı.